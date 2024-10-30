‫تقود مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس وفدًا غير مسبوق من 25 شركة تكنولوجية من هونغ كونغ للاستفادة من سوق الشرق الأوسط سريعة النمو في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثامنة بالمملكة العربية السعودية

الاصطناعي والروبوتات وغيرها في النسخة الثامنة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية (FII8) لأول مرة، وتنضم إلى

الوفد الذي يقوده وزير المالية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (HKSAR) بول تشان.

تشارك مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس بعدد 25 شركة من شركات بارك في النسخة الثامنة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII8) لأول مرة بهدف تعزيز التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا بين هونغ كونغ والشرق الأوسط، فضلاً عن دعم المشاريع التكنولوجية من هونغ كونغ لتأمين الاستثمار واستكشاف فرص العمل.

تعد مبادرة مستقبل الاستثمار مؤتمرًا دوليًا سنويًا يجمع قادة العالم وصناع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار واستكشافها فيما يتعلق بمكافحة القضايا الأكثر إلحاحًا في العالم من خلال جدول أعمال واحد: “التأثير على الإنسانية”. وستعقد نسخة هذا العام: “آفاق لا نهائية: الاستثمار اليوم وتشكيل المستقبل” في الرياض من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.

يهدف وفد مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا (I&T) بين هونغ كونغ والشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم المشاريع التقنية من هونغ كونغ في تأمين الاستثمار واستكشاف فرص العمل. ذلك أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمنطقة الخليج، والذي يعمل كبوابة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب الأسواق المتنامية للمستهلكين والشركات والطلب المتزايد على الحلول المبتكرة يضع الشرق الأوسط كشريك استراتيجي رئيسي لهونغ كونغ.

وقال ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس: “يمثل هذا المؤتمر خطوة مثيرة في تعزيز العلاقات بين هونغ كونغ والشرق الأوسط في مجال الابتكار والتكنولوجيا. وإننا نخلق تآزرًا قويًا يدعم الاستثمار ويعزز تبادل المعرفة ويدفع النمو في قطاعات التكنولوجيا ذات الطلب العالي من خلال ربط شركات التكنولوجيا الديناميكية في هونغ كونغ بفرص جديدة في المنطقة. ومعًا، نفتح الأبواب أمام أسواق جديدة ونعزز التقدم العالمي في مجال الابتكار والتكنولوجيا “.

لقد قدمت المنظومة الحيوية للابتكار والتكنولوجيا وسوق رأس المال في الشرق الأوسط زخمًا قويًا للمشاريع التكنولوجية التي تسعى إلى التوسع خارج آسيا. وفي النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار، ستوقع مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس وسبع شركات من شركات بارك اتفاقيات تعاون مع شركاء مختلفين في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة تسع شركات من شركات بارك بدعوة رسمية من منظم فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار لعرض ابتكاراتها على المستثمرين العالميين وشركاء الأعمال في مرحلة “معرض الشركات الناشئة العالمية” المخصصة حيث تعالج حلولهم جدول الأعمال المُلِّح لمبادرة مستقبل الاستثمار “التأثير على الإنسانية”. كما أن شركة أرتشيريف، وهي شركة رائدة عالمية تابعة للمؤسسة في مجال طباعة أول بلاط شعاب مرجانية بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم لإحياء المحيطات، ستشارك في “مسابقة عرض الأفكار المبتكرة” التي تنظمها مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث ستتنافس مع خمس شركات ناشئة متوقع لها التقدم من جميع أنحاء العالم.

وللتواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين في الشرق الأوسط، ستستضيف مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس حفل استقبال “ثورة التكنولوجيا في هونغ كونغ” بحضور وزير المالية بول تشان. وسيقدم ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس، منظومة المؤسسة ويسلط الضوء على فرص الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ. وسيشارك المتحدثون المتميزون رؤاهم حول فرص الاستثمار الناشئة في الشرق الأوسط، بينما ستعرض شركات مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس حلولها التكنولوجية المبتكرة.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، نشر معهد مستقبل الاستثمار الورقة البيضاء “التركيز المزدوج لهونغ كونغ على الاستثمار المستدام والابتكار الأخضر” التي أعدتها مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس. وتسلط الضوء على الجهود القوية التي تبذلها المدينة في تعزيز منظومتها للتمويل الأخضر. ومع تسارع دور مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس كمحفز للابتكار والتعاون، فإن هذه الجهود تعد برفع مكانة هونغ كونغ في المنظومة العالمية للابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز النجاح ويخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الناشئين.

فيما يلي جدول الأعمال الرئيسي لمؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس في النسخة الثامنة من المبادرة:

النسخة الثامنة من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII8)

التاريخ: 29 – 31 أكتوبر 2024

المكان: مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، الرياض، المملكة العربية السعودية

ثورة التكنولوجيا في هونغ كونغ: حفل استقبال حصري للمستثمرين

التاريخ: الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الوقت: 6:00 مساءً – 8:30 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية)

المكان: ملعب الجولف الخارجي، فندق إنتركونتيننتال الرياض، المملكة العربية السعودية

أبرز ما يميز الحدث:

كلمة الافتتاح للسيد بول تشان، وزير المالية بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

تقديم مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس بواسطة السيد ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة

الكلمة الرئيسية بعنوان “إطلاق العنان لرأس المال في الشرق الأوسط” للدكتور عبد الرحمن العليان، المؤسس والشريك الإداري لشركة بيتا لاب

الكلمة الرئيسية بعنوان “الشرق يلتقي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاستثمارات عبر الحدود” للسيدة جيسيكا وونغ، المؤسس والشريك الإداري لشركة إي دبليو بارتنرز

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة هذا الرابط: https://stp.hk/3BDqjaB

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ملحق

شركات مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس المشاركة في النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار:

شركة بارك ملف تعريفي “مسابقة عرض الأفكار المبتكرة” 1. أرتشيريف أرتشيريف هي شركة متخصصة في التكنولوجيا الطبيعية، وهي الشركة الرائدة في مجال طباعة أول بلاط شعاب مرجانية في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإحياء المحيطات. وتهدف الشركة إلى إحياء 125 هكتارًا من النظم البيئية البحرية بحلول عام 2030. كما تعمل الشركة أيضًا على تطوير أرصدة التنوع البيولوجي المستمدة من إحياء النظم البيئية البحرية. مسرح مخصص “لمعرض الشركات الناشئة العالمية” 2. شركة ألتاي تكنولوجيز المحدودة شركة عالمية رائدة في مجال حلول الواي فاي الصناعية، ولها حضور قوي في أكثر من 100 دولة. 3. شركة أوس ميد جلوبال المحدودة شركة علوم حياة سريعة النمو متخصصة في تطوير الأجهزة والحلول الطبية غير الجراحية الجديدة للاستخدامات المنزلية وفي نقاط الرعاية استجابة للتحديات العالمية المتمثلة في مرض السكري وزيادة الوزن والسمنة. 4. بيوماب شركة رائدة في ملتقى طريقي الذكاء الاصطناعي وقطاع علوم الحياة، حيث تدمج الذكاء الاصطناعي المتطور مع التكنولوجيا الحيوية لتسريع البحث والتطوير وتصميم بروتينات جديدة في مجالات مثل الأدوية والإنزيمات. 5 اف جيه دايناميكس شركة عالمية رائدة في مجال الروبوتات والأتمتة، حيث تقدم حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي للقطاعات المختلفة مثل الزراعة والبناء وتنسيق الحدائق. 6. شركة مانيفولد تيك المحدودة شركة متخصصة في المسح ثلاثي الأبعاد والنمذجة والروبوتات والخوارزميات عالية التقنية. 7. شركة بانوبتيك أيه آي المحدودة شركة متخصصة في التكنولوجيا العميقة تعمل على تمكين العصر القادم من الحلول عالية الأداء من خلال الاكتشافات العلمية المدعومة بالبحث الأكاديمي والسريري. 8. ويستويل القابضة (هونغ كونغ) المحدودة تقوم الشركة بتطوير ونشر المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة الذكية والحلول والأنظمة الصناعية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعديد من المشاهد اللوجستية، بما في ذلك الموانئ البحرية، ومحطات الشحن الجوي، ومراكز التصنيع، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، والنقل عبر الحدود، والشحن البري، ومنصات سلسلة التوريد. 9. شركة وومن اكس بيوتك المحدودة تهدف الشركة إلى إحداث ثورة في مجال فحص الأمراض باستخدام PadX -HPV، وهي فوطة صحية تكتشف فيروس الورم الحليمي البشري من دم الحيض بدقة تصل إلى 99.2%، مما يكشف عن خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. 10. يوانهوا لتكنولوجيا الروبوتات والتصور والذكاء الاصطناعي المحدودة تركز هذه الشركة على البحث والتطوير المبتكر وتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية الأصلية والذكية الحديثة.

شركات أخرى في مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس مشاركة في النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار:

شركة بارك 1. شركة أبسلوت بيور إنفيروسي المحدودة 2. شركة الكاربو تكنولوجيز المحدودة 3. شركة كليميند المحدودة 4. شركة دايتا أيه آي المحدودة 5 شركة فول نيتشر فارمز (هونغ كونغ) المحدودة 6. شركة جوجو تشارت 7. شركة إمسايت تكنولوجي المحدودة 8. شركة إنسيليكو ميدسين 9. شركة كوديفلاي المحدودة 10. شركة لالاموف 11. شركة ناينوفو تكنولوجي (هونغ كونغ) المحدودة 12. شركة نوفليت روبوتيك سلوشنز 13. شركة أوكوسيكس 14. شركة وان إنرجي جروب 15. شركة فولار أير موبلتي المحدودة 16. شركة إكس كول تكنولوجي

حول مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس

تأسست مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس في عام 2001 لإنشاء منظومة مزدهرة للابتكار والتكنولوجيا تستطيع تهيئة 13 شركة ناشئة يتخطى رأسمالها مليار دولار، وأكثر من 15000 متخصص في الأبحاث، وأكثر من 2000 شركة تكنولوجيا من 26 دولة ومنطقة تركز على تطوير التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية وتقنيات المدينة الذكية وغيرها.

توفر منظومتنا المتنامية للابتكار دعمًا شاملاً لجذب المواهب ورعايتها، وتسريع الابتكار وتسويقه للمشاريع التكنولوجية، مع بناء رحلة الابتكار والتكنولوجيا حول مواقعنا الرئيسية في مجمع هونغ كونغ للعلوم في باك شيك كوك، وإينوسنتر في كولون تونج، وثلاثة شركات إنوباركس حديثة في تاي بو، وتسيونغ كوان أو، ويوين لونغ يحققان رؤية للتصنيع الجديد لهونغ كونغ، حيث يجري إعادة تصور قطاعات تشمل الصناعة المتقدمة والإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.

تم افتتاح فرع شنتشن لمجمع هونغ كونغ للعلوم في فوتيان، ويكون له أدوارًا إيجابية في ربط العالم والبر الرئيسي ليكون على مقربة منا، مما يعزز التبادل عبر الحدود لتحقيق مزايا في جذب المواهب العالمية والسماح بإمكانيات لتطوير شركات التكنولوجيا في سبعة مجالات رئيسية، وهي: التكنولوجيا الطبية، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمواد الجديدة، والإلكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، مع كل من المختبرات الجافة والرطبة، ومساحات العمل المشتركة، ومرافق المؤتمرات والمعارض، والمزيد.

وستواصل مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس المشاركة في تأسيس الابتكار والتكنولوجيا كدعامة أساسية للنمو في هونغ كونغ، وذلك من خلال البنية الأساسية للبحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة وخدمات المؤسسات، والتسويق والخبرة الاستثمارية، وشبكات الشراكة، وجذب المواهب.

يتوفر المزيد من المعلومات حول مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس من خلال الرابط التالي: www.hkstp.org.