‫تكمل شركة بيكان إنيرجيز، المشغلة لمجموعة حقل ديب ووتر تانو/كيب الثلاثة نقاط، (DWT/CTP)عملية إعادة صياغة علامتها التجارية، وتلتزم الغاء القفلالازدهار في غانا وخارجها

أكرا، غانا – 4 مارس 2024 – يسر شركة بيكان إنيرجيز (www.PecanEnergies.com)، المشغلة لمجموعة حقل ديب ووتر تانو/ رأس الثلاثة نقاط (DWT/CTP) قبالة ساحل غانا أن تعلن عن الانتهاء بنجاح من رحلة تغيير علامتها التجارية.

لقد برزت الشركة باسم وشعار جديدان وهوية علامة تجارية متجددة لتعكس بشكل أفضل التزامها بتحقيق الازدهار وتمكين النمو للمجتمعات الإفريقية. ويؤكد هذا التحول العبارة الترويجية الجديدة لشركة بيكان إنيرجيز: “تحقيق الازدهار” (“Unlocking Prosperity”).

استحوذت مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) على شركة بيكان إنيرجيز في أبريل 2023، لتضع الأسس لهوية العلامة التجارية الجديدة. مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشأتها الدول الإفريقية ذات السيادة لتقديم حلول عملية لعجز البنية الأساسية في إفريقيا وبيئة التشغيل الصعبة. وكان هذا الاستحواذ دليلاً على التزام مؤسسة التمويل الإفريقية بضمان تنمية الموارد الطبيعية في إفريقيا، بما في ذلك احتياطياتها الهائلة من النفط والغاز، بشكل مستدام مع الاحتفاظ بقيمتها في القارة. وتمتلك شركة بيكان إنيرجيز حصة 50 بالمائة في منطقة حقل ديب ووتر تانو/ رأس الثلاثة نقاط البحرية قبالة ساحل غانا.

“تمثل شركة بيكان إنيرجيز طموحنا في أن نصبح مشغل النفط والغاز المفضل في عموم إفريقيا في المياه العميقة قبالة ساحل غانا. علامتنا التجارية الجديدة مكرسة لتحقيق القيمة، وهي إحدى قيمنا الأساسية. وقال إيليف غيسدال، الرئيس التنفيذي لشركة بيكان إنيرجيز أيه اس: “يتضمن ذلك أيضًا التزامًا ثابتًا بالشفافية في كيفية تسخير خبرتنا التجارية والتقنية لتحقيق نتائج تنموية في غانا وخارجها”.

تحرز شركة بيكان إنيرجيز تقدمًا جيدًا نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بعد موافقة السلطات الغانية بنجاح على خطتها لتطوير منطقة عقد حقل ديب ووتر تانو/ رأس الثلاثة نقاط. وفي ظل ملكيتها وهويتها الجديدة، يتمثل الهدف في تحقيق التأثير الاجتماعي والاقتصادي الكامل والمحتمل لمجموعة حقل ديب ووتر تانو/ رأس الثلاثة نقاط بأكملها. وتشتمل المنطقة على اكتشافات تبلغ حوالي 550 مليون برميل من معادلات النفط القابلة للاستخراج، بالإضافة إلى مجموعة استكشافات كبيرة.

قالت خديجة أمواه، الرئيس التنفيذي لشركة بيكان إنيرجيز غانا ليمتد: “بينما نحتضن هويتنا الجديدة، فإن الاستدامة والتوطين والتمكين ورد الجميل ليست مجرد التزامات – إنها منسوجة في نسيج أعمالنا”.

النقاط الرئيسية في إعادة إنشاء العلامة التجارية:

الشعار الجديد: الشعار هو تتويج لعناصر التصميم الحديثة التي تمثل نهج التفكير المستقبلي للشركة. لقد تم تصميمه ليكون واضحًا وبسيطًا وجريئًا وينبع من سلسلة من الأشكال والرموز التي تثير التعاون والمنفعة المتبادلة.

لوحة العلامة التجارية والطباعة: كان اعتماد أحد اللوحات التي تمثل إخلاصنا للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية أمرًا ضروريًا ويلعب دورًا مركزيًا في إنشاء العلامة التجارية واستدامة التعرف عليها.

الرؤية والرسالة: رؤيتنا ورسالتنا تتحدثان عن تطلعنا إلى النضج وإنتاج الموارد بطريقة آمنة وفعالة ومسؤولة بيئيًا لتحقيق المنفعة المتبادلة للشعب الغاني والشركة وشركائنا. هدفنا هو تحقيق المزيد من الازدهار في غانا وخارجها.

تنزيل الصورة: https://apo-opa.co/3IeRWH4 (التنوع والاستدامة)

حول شركة بيكان إنيرجيز:

شركة بيكان إنيرجيز هي المشغل والمساهم بنسبة 50 بالمائة في منطقة حقل ديب ووتر تانو/ رأس الثلاثة نقاط قبالة ساحل غانا. وهي مملوكة بالكامل لمؤسسة التمويل الإفريقية. شركاؤنا في مجموعة حقل ديب ووتر تانو/ رأس الثلاثة نقاط هم: شركة لوك أويل أوفرسيز غانا تانو ليمتد 38 بالمائة، وفولتريد ليمتد 2 بالمائة، وشركة غانا الوطنية للبترول 10 بالمائة.

اطلع على المزيد عن شركة بيكان إنيرجيز من خلال الموقع الإلكتروني: www.PecanEnergies.com