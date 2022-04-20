‫توسع Cargill بروتين البازلاء RadiPure® في أسواق META & India

الحركة توسع فرص الابتكار في الأطعمة النباتية

اسطنبول, 20 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ –مع سعي المزيد من المستهلكين إلى إضافة الأطعمة النباتية إلى وجباتهم الغذائية، تقوم Cargill بتوسيع بروتين البازلاء RadiPure® في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META) والهند، وهي خطوة ستساعد مصنعي الأغذية والمشروبات في المنطقة على الاستجابة لاتجاهات السوق المتطورة.

“لا يمكن لمصدر بروتين فردي أن يطعم العالم فقط. بينما يبحث المستهلكون عن بدائل لزيادة تناولهم للبروتين، إلا أنهم لا يريدون التنازل عن المذاق والملمس. يساعدنا بروتين البازلاء RadiPure® على تلبية هذا الطلب المتزايد في السوق،” هذا ما قاله بانو أوكسن، قائد فئة التخصيب في Cargill Foods.

من الناحية الوظيفية، يوفر بروتين البازلاء RadiPure® قابلية الذوبان والنكهة التي يحتاجها العملاء لتطوير تطبيقات الطعام. هذه الفوائد، إلى جانب خصائص الاستحلاب واللزوجة والتكوّن، تجعل بروتين البازلاء خيارًا جيدًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك بدائل الألبان والألبان والوجبات الخفيفة والمخابز وبدائل اللحوم النباتية والنباتية والمحاليل النباتية.

من الناحية الغذائية، يُنظر إلى بروتين البازلاء بشكل كبير من حيث مظهره الحامضي الأميني المتفوق وقابليته العالية للهضم. يوفر عرض Cargill ما لا يقل عن 80% من البروتين مع العلامة التجارية RadiPure®. يمكن دمجه مع البروتينات النباتية الأخرى لتقديم ملف بروتين كامل. يحتوي بروتين البازلاء أيضًا على الكثير من الملصقات الجذابة. المكونات مألوفة للمستهلكين وتمكن المنتج من ادعاء قيم مثل أنه غير المعدلة وراثيًا، وخالي من الألبان، وخالي من الغلوتين.

وأضاف بانو أوكسن: “نحن ملتزمون بتزويد عملائنا في منطقة META بحلول مبتكرة تساعدهم على الفوز في مساحة السوق النباتية المتنامية بسرعة.” “تتيح إضافة بروتين البازلاء RadiPure® إلى محفظة منتجاتنا لعملائنا الوصول إلى واحد من أكثر البروتينات النباتية المتاحة حاليًا تنوعًا.”

تعمل Cargill على توسيع عروض البروتين النباتي في ميتا حيث يستمر الطلب على الأطعمة الغنية بالبروتين والنباتية في النمو في جميع أنحاء المنطقة. عادة ما يختار 83% من عملاء META الطعام أو المشروبات لأنهم مرتفعون في البروتين1. مع تحول المزيد من المستهلكين إلى الخيارات النباتية لتنويع نظامهم الغذائي مع القيمة الغذائية المضافة، تزدهر الشركات المصنعة للأغذية والمشروبات الرشيقة لتلبية الطلبات. زاد عدد المنتجات التي تم إطلاقها مع مطالبات عالية من البروتين والنبات بنسبة 31 % في السنوات الخمس الماضية 2.

في السنوات الستين التي تلت ذلك، استثمرت الشركة أكثر من 530 مليون دولار أمريكي في تركيا ووسعت محفظة منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من المكونات الغذائية، بما في ذلك هذه الإضافة الأخيرة من بروتين البازلاء RadiPure®. كما تدعم Cargill العملاء من خلال خبراتها ومواردها الفنية ذات المستوى العالمي مثل مركز التطبيقات الجديد المتطور ومصنع إنتاج مزج المكونات عالية التقنية في أورهانجازي، تركيا، والذي سيكون بمثابة مركز إقليمي لابتكار منتجات الألبان.

1 منظمة Health Focus International في تركيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية 2020

2 إنوفا، 2017 – 2021 بيانات منطقة META

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