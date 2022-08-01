‫توفر RevBits أمانًا شاملًا للبريد الإلكتروني – الدفاع من خادم البريد إلى علبة الوارد الخاصة بمستخدم Edge

يحمي أمان البريد الإلكتروني المتقدم كل من مرسل ومستقبل البريد الإلكتروني، من مركز البيانات/خوادم البريد السحابي إلى الأجهزة المتطورة، مع تحليل بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ( SEG ) ووكيل البريد الوارد للمستخدم من جانب العميل.

مينولا، نيويورك، 1 غشت/آب 2022 /PRNewswire/ — أعلنت RevBits ، وهي شركة موحدة للأمن السيبراني لنقاط النهاية الخاصة المؤسسات والسحابة والأنظمة البيئية المحلية، اليوم عن إطلاق بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ( SEG ) الخاصة بِـ RevBits ، مما يضيف طبقة إضافية إلى أمان البريد الإلكتروني الحالي من جانب العميل. للعملاء الآن القدرة على الدفاع ضد رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة المعقدة من نقطة استقبال البريد الإلكتروني، وصولاً إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدم.

أمان البريد الإلكتروني من RevBits – بائع واحد، حماية مزدوجة

بوابة البريد الإلكتروني الآمنة من RevBits – وهي قائمة على السحابة منتشرة على الصعيد العالمي لتحقيق توافر كبير وقابلية دينامية للتوسع.

حماية صندوق الوارد للمستخدم من RevBits – هو تطبيق مثبت من قبل العميل يتم تشغيله محليًا، ولوحة الإدارة عبارة عن البرمجيات كخدمة SaaS يتم تسليمها، والتي تحمي من رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة المعقدة للغاية في أخطر نقطة – نقطة النهاية.

نهج قوي لأمان البريد الإلكتروني متعدد الطبقات، يتيح أمان البريد الإلكتروني من RevBits سلسلة أمان موحدة شاملة تلتقط وتحلل وتحظر رسائل البريد الإلكتروني الضارة الأكثر تعقيدًا – من خوادم البريد الإلكتروني في مكان العمل والسحابة، إلى صناديق البريد الوارد للمستخدمين في أبعد نقطة من حافة الشبكة. يتم توحيد جميع الميزات والوظائف في لوحة معلومات أحادية العرض، يتم الوصول إليها من خلال بوابة المسؤول الآمنة.

قال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة RevBits : “يتطلب الأمن السيبراني نهجًا متعدد الوظائف، والبريد الإلكتروني هو حجر الاساس لحماية المؤسسات، حيث تأتي الغالبية العظمى من البرامج الضارة من خلال هجمات التصيد عبر البريد الإلكتروني”. “توحيد بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ( SEG ) من RevBits مع أمان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل هو حالة يكون فيها الكل أكبر من مجموع أجزائه.”

قال موكتيبا سيليك، كبير مسؤولي التكنولوجيا في RevBits : “إن تصميم وتحسينات RevBits للحلول تدور حول الاختيار والمرونة والأمان الشامل”. “عندما قررنا إضافة بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ( SEG ) إلى أمان البريد الإلكتروني من جانب العميل، كان الهدف هو توفير حل أمان كامل للبريد الإلكتروني وسد الثغرات الأمنية ومعالجة الحقيقة المقلقة المتمثلة في أن البرامج الضارة لا تزال ترسل بشكل كبير عبر البريد الإلكتروني. يتم الآن توفير الحماية الكاملة “.

نبذة عن شركة ريفبيتس

تأسست شركة RevBits في العام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. توفر RevBits الحماية ضد التهديدات السيبرانية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات من خلال تقديم أدوات أمان متقدمة متعددة يمكن إدارتها من خلال منصة أمان موحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة RevBits في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits .

للتواصل الإعلامي: neal.hesterberg@revbits.com

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