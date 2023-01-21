‫جلوبال رفيو 2022: GWM توسع تصميمها العالمي، بدعم من النظام البيئي للغابات

باودينغ، الصين، 20 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — في 16 يناير، عرضت شركة GWM فيلمًا وثائقيًا تستعرض فيه مزايا سياراتها الهجينة، والبطاريات الكهربائية، والذكاء الإبداعي وكذلك تصميمها الاستراتيجي العالمي.

في عام 2022، مضت GWM قدما بخطى ثابتة في استراتيجية العولمة من خلال النظام البيئي للغابات حتى في ظل التأثير المستمر للعوامل التي تشكل تحديًا لسوق السيارات العالمي، مثل نقص سلسلة التوريد ووباء كورونا.

يتمتع النظام البيئي للغابات، الذي يركز على الطاقة الجديدة والذكاء، بميزة منهجية فريدة. ولقد ذكر السيد جاك وي، رئيس شركة GWM ، في الفيلم الوثائقي أن شركة GWM تؤيد مفهوم البحث والتطوير المتمثل في “الاستثمار الدقيق والسعي المستمر للتكنولوجيا الرائدة”. وفي عام 2022، واصلت شركة GWM زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في هذا النظام. تجاوز إجمالي الاستثمار في الأرباع السنوية الثلاثة الأولى 8.5 مليار يوان صيني، بزيادة أكثر من 64٪ على أساس سنوي.

واصلت التكنولوجيا في هذا النظام البيئي التي تراكمت لسنوات لدى GWM إتيان ثمارها. وقامت GWM ببناء مصفوفة منتجات لمنتجات الطاقة الجديدة، بما في ذلك المركبات الكهربائية الهجينة ( HEV ) والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن من مصدر كهربي ( PHEV ) والسيارات الكهربائية ( EV ) لتلبية المتطلبات المختلفة للأسواق العالمية. وفي عام 2022، أصدرت HAVAL ، العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي التابعة لشركة GWM ، استراتيجية الطاقة الجديدة رسميًا، وقدمت نماذج هجينة في العديد من الأسواق، مثل أستراليا وتشيلي وباكستان وجنوب إفريقيا وتايلاند والبرازيل، وقد حظيت بتقدير كبير من قبل الأسواق والمستهلكين.

كما قامت GWM بتوسيع نطاق تصميماتها في سوق سيارات الطاقة الجديدة الفاخرة. وأطلقت GWM WEY ، وهي علامة تجارية جديدة وذكية للطاقة، السيارة Coffee 01 والسيارة Coffee 02 اللتين تجمعان بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة. وعززت هذه المركبات قدرة شركة GWM على تطوير سوق الطاقة الأوروبية الجديدة. وحازت WEY Coffee 01 المجهزة بنظام HPilot ، وهو نظام مساعدة ذكي متطور للقيادة، على تصنيف أمان Euro NCAP من فئة الخمس نجوم. وأطلقت GWM TANK ، العلامة التجارية المتميزة لسيارات الدفع الرباعي للطرق الوعرة، TANK300 HEV و TANK500 HEV/PHEV ، اللتين تقودان التحول الكهربائي لهذه الصناعة.

اكتسبت GWM أيضًا ميزة منهجية في طاقة الهيدروجين من خلال الاستفادة من النظام البيئي للغابات. وقد أنشأت حاليًا نظامًا إيكولوجيًا متكاملًا لسلسلة التوريد، والذي يتضمن استخدام الهيدروجين “الإنتاج والتخزين والنقل والتزود بالوقود”. أما بالنسبة لتطوير طاقة الهيدروجين، استثمرت الشركة 2.5 مليار يوان صيني في المركبات التي تعمل ببطاريات وقود الهيدروجين لتتوسع في إنتاجها إلى مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة.

وتفخر الشركة بتوفيرها للمعايير الأكثر تطلبًا فيما يتعلق بجودة وتقنية منتجاتها. وأضاف جاك وي أن الشركة تمتلك بالفعل احتياطيات من التكنولوجيا الأساسية وقدرات فيما يتعلق بسلسلة التوريد في مجالات الطاقة والذكاء الجديدة، وواصلت تقدمها من خلال ضخ استثمارات متطورة هائلة.

وقال أيضًا إن الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الذكية جلبت إمكانات نمو هائلة للشركة. وبفضل تبنيها لاستراتيجية “ ONE GWM ” كاستراتيجية أساسية، ستزيد الشركة الاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي في المستقبل لتسريع التحول إلى شركة تكنولوجيا ذكية عالمية.