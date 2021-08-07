جي تي بيوفارما تستضيف دعوة مؤتمر لمناقشة نتائج الربع الثاني من عام 2021

بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 6 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ — جي تي بيوفارما إنك (“جي تي بيوفارما” أو “الشركة”) (NASDAQ: GTBP)، وهي شركة متخصصة في علم الأورام المناعية تركز على العلاجات المبتكرة القائمة على منصة تكنولوجيا محفز الخلايا الفاتكة الطبيعي (NK) (TriKE™‎) المملوكة للشركة، أعلنت اليوم أن فريق الإدارة سيستضيف مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة النتائج وتحديثات الأعمال العامة الخاصة بالبيانات المالية للربع الثاني من عام 2021 في 13 أغسطس 2021 الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

للانضمام إلى المكالمة:

يجب على المهتمين من الولايات المتحدة الاتصال بالرقم 1-877-870-4263 وعلى المهتمين من الدول الأخرى الاتصال بالرقم 1-412-317-0790.

يجب على جميع المشاركين طلب التوصيل بمكالمة جي تي بيوفارما الجماعية.

ستكون المكالمة متاحة من خلال زيارة صفحة “العروض التقديمية” في قسم “الأخبار والوسائط” في موقع جي تي بيوفارما على الإنترنت عبر الرابط www.gtbiopharma.com/ news-media/presentations. ستتم أرشفة إعادة المكالمة لمدة 30 يومًا بعد العرض التقديمي.

نُبذة عن شركة جي تي بيوفارما إنك

شركة جي تي بيوفارما هي شركة أدوية بيولوجية مخصصة للمرحلة السريرية، وهي تركز على تطوير المنتجات العلاجية للأورام المناعية وتسويقها، باستخدام منصة محفز الخلايا الفاتكة الطبيعية TriKE™ NK المملوكة لها. تم تصميم منصتنا TriKE™ لتعزيز والاستفادة من قدرات قتل السرطان للخلايا الفاتكة الطبيعية لجهاز المناعة لدى المريض أو (الخلايا القاتلة الطبيعية). تعقد جي تي بيوفارما اتفاقية ترخيص عالمية حصرية مع جامعة مينيسوتا لتطوير وتسويق العلاجات باستخدام تقنية TriKE™. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة gtbiopharma.com.

البيانات المستقبلية التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية التي تضم المخاطر والشكوك والافتراضات التي يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل واحتمال إتمام الصفقة المحتملة وتركيزنا على المجال السريري وتجاربنا الحالية والمزمعة. الكلمات والعبارات التي تعكس التفاؤل والرضا أو خيبة الأمل من التوقعات الحالية، وكذلك كلمات مثل “يؤمن”، أو “الآمال”، أو “يعتزم”، أو “التقديرات”، أو “نتوقع”، أو “يُسقط”، أو “نخطط”، أو “نتنبأ” والأشكال المختلفة منها، أو استخدام الفعل بصيغة المستقبل، كلها تحدد البيانات التطلعية، لكن غيابها لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. لا تُعد بياناتنا التطلعية ضمانًا للأداء، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الواردة أو المبينة في هذه البيانات. عند تقييم جميع هذه البيانات، فإننا نحثك على النظر على وجه التحديد في عوامل الخطر المختلفة المحددة في نموذجنا (‎10-K) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 في القسم بعنوان “عوامل المخاطرة” في الجزء الأول، البند (‎1A) الذي تم إيداعه لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (“SEC“) في 16 أبريل 2021، وقد يتسبب أي منها في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المشار إليها في بياناتنا التطلعية.

تعكس بياناتنا التطلعية نظرتنا الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتستند إلى البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية والعلمية والتنافسية المتوفرة حاليًا حول خطط الأعمال الحالية. لا ينبغي الاعتماد بشكل زائد على بياناتنا التطلعية، حيث إنها عرضة للمخاطر والشكوك المتعلقة، من بين أمور أخرى، بما يلي: (1) كفاية مركزنا النقدي وقدرتنا المستمرة على جمع رأس مال إضافي لتمويل عملياتنا، (2) قدرتنا على إكمال تجاربنا السريرية المنشودة، أو تلبية متطلبات إدارة الغذاء والدواء فيما يتعلق بالسلامة والفاعلية، (3) قدرتنا على تحديد المرضى المناسبين للتسجيل في تجاربنا السريرية في الوقت المناسب، (4) قدرتنا على الحصول على الموافقة على منتج قابل للتسويق، (5) تصميم وتنفيذ وإجراء التجارب السريرية، (6) نتائج تجاربنا السريرية، بما في ذلك إمكانية حدوث نتائج غير مواتية للتجارب السريرية، (7) السوق أو القابلية للتسويق لأي منتج معتمد، (8) وجود أو تطوير علاجات يرى المتخصصون الطبيون أو المرضى أنها أفضل من منتجاتنا، (9) المبادرات التنظيمية، والامتثال للوائح الحكومية وعملية الاعتماد النظامية، والظروف الاجتماعية، (10) مسائل أخرى مختلفة، وكثير منها خارج عن إرادتنا. في حال ظهور واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا وسلبيًا عن تلك المتنبأ بها أو المتوقعة أو المقدرة أو المشار إليها بطريقة أخرى في بياناتنا التطلعية.

نعتزم أن تخضع جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لحماية الملاذ الآمن لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وفقًا للمادة (‎27A) من قانون الأوراق المالية، إلى الحد النافذ. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا نتحمل أي مسؤولية من جراء تحديث هذه البيانات التطلعية بما يراعي الأحداث أو الظروف التي تقع بعد تاريخ هذا البيان الصحفي. بالإضافة إلى ذلك، لا نتحمل أي مسؤولية لاطلاعك على آخر المستجدات بشأن وقوع أي أحداث غير متوقعة من شأنها أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك التي تم التعبير عنها صراحة أو ضمنيًا من خلال هذه البيانات التطلعية.

للتواصل:

جهات الاستثمار المؤسسية:

بريندان باين

علاقات المستثمرين بشركة ستيرن،

[email protected]

‎212-362-1200

المستثمرون والعلاقات العامة:

ديفيد كاستانيدا

[email protected]

‎414-351-9758

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