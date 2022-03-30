‫‫ حصول YuppTV Bags على حقوق بث لِـ TATA IPL 2022

حصلت YuppTV واحدة من أكبر منصات بث المحتوى على الإنترنت في العالم، على حقوق بث لِـ Tata IPL 2022 في 114 دولة للسنة الخامسة على التوالي

أتلانتا، 29 مارس/آذار 2022 / PRNewswire / — من 26 مارس/آذار والمعجبون في الهند بالإضافة إلى عدد كبير من سكان العالم، ينتظرون بلهفة Tata IPL 2022 خلف أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، والذي حصلت YuppTV على حقوق البث الخاصة به في 114 دولة.

في الفترة الممتدة من 26 مارس/آذار إلى 29 ماي/أيار 2022، يمكن لعملاء YuppTV الاستمتاع بالمباريات وتشجيع الفرق واللاعبين المفضلين لديهم في كل راحة وسلامة من منازلهم. يصادف هذا العام ظهور امتيازين تجاريين جديدين- Gujarat Titans (GT) و Lucknow Super Giants (LSG) – بالإضافة إلى الامتيازات المتواجدة مسبقا – تشيناي سوبر كينغز( CSK) ، دلهي كابيتالز ( DC) ، كولكاتا نايت رايدرز( KKR) ، مومباي إنديانز ( MI) ، بنجاب كينجز( PBKS) ، راجستان رويالز( RR) ، رويال المتحدون بنغالور ( RCB) ، وسانرايزرس حيدر أباد ( SRH ).

قالعدي ريدي Uday Reddy ، مؤسس YuppTV ورئيسها التنفيذي: “لطالما قامت لعبة الكريكيت بجذب الجماهير، وقد أعادت الدوري الهندي تصور الشكل والإثارة المرتبطين بها. تماشيًا مع هدف جلب لعبة الكريكيت للجماهير، يسعدنا أن نكون منصة البث المفضلة في توسيع نطاق الوصول إلى 114 دولة في جميع أنحاء العالم. نحن نضمن أن التكنولوجيا النهائية القوية الخاصة بنا ستدعم البث المباشر بدون انقطاع في الوقت الحقيقي للرياضة التي تضع الهند على خريطة العالم فيما يتعلق بالبطولات الدولية “.

“يسعدنا أن نواصل ارتباطنا طويل الأمد مع YuppTV الذين يواصلون خدمة الشتات الهندي العالمي بمحتوى من الطراز العالمي. وتعد Tata IPL2022 بأنها المنصة الأكبر والأكثر إثارة منذ إنشائها “، قال هاري غريفيث Harry Griffith ، رئيس قسم الاستحواذ والنقابة – الرياضة ، ديزني ستار Disney Star .

ستقام مباريات الدوري في ملعب وانكيدي Wankhede وملعب برابورن Brabourne ومعلب دي واي باتيل DY Patil في مومباي وملعب MCA الدولي في بيون. وتتكون البطولة من 74 مباراة هذا الموسم.

سيتم بث المباريات على YuppTV في المناطق التالية:

· أستراليا

· أوروبا القارية

· جنوب شرق آسيا (باستثناء سنغافورة)

· ماليزيا

· أمريكا الوسطى والجنوبية

· آسيا الوسطى

· جزر المحيط الهادئ

· سيريلانكا

· باكستان

· اليابان

· نيبال

· بوتان

· جزر المالديف

حول YuppTV

YuppTV هي واحدة من أكبر مزودي خدمة التلفزيون حسب الطلب والقائمة على الإنترنت في العالم لمحتوى جنوب آسيا، حيث تقدم أكثر من 250+ قناة تلفزيونية، وأكثر من 3000 فيلم وأكثر من 100 برنامج تلفزيوني بـ 14 لغة.

قم بزيارة https://www.yupptv.com/cricket للمزيد من المعلومات.