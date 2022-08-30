‫دخول GLOBELEQ في شراكة مع حكومة مصر لتطوير مشروع هيدروجين أخضر واسع النطاق  

لندن والقاهرة، 29 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — وقعت Globeleq ، شركة الطاقة المستقلة الرائدة في إفريقيا، مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ( NREA )، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ( SCZONE )، والصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية ( TSFE )، والشركة المصرية لنقل الكهرباء ( EETC )، لتطوير منشأة هيدروجين أخضر على نطاق واسع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ستقوم Globeleq ، بصفتها مطورًا ومستثمرًا رئيسيًا، بتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل مشروع الهيدروجين الأخضر. سيتم تطويره على 3 مراحل، بإجمالي 3.6 جيجاواط من المحلل الكهربائي وحوالي 9 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوليد طاقة الرياح. ستشمل المرحلة الأولى مشروعًا تجريبيًا باستخدام محلل كهربائي بقدرة 100 ميجاوات، وستركز في البداية على أسمدة الأمونيا الخضراء، مع مراعاة الاستخدامات النهائية الأخرى للهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط والطويل، بما في ذلك الوقود الأخضر. تعتزم شركة Globeleq الدخول في اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع شركات مصرية ودولية رائدة وذات جدارة ائتمانية، مع دعم خططها لإزالة الكربون.

تهدف Globeleq بالاستفادة من أفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، والبنية التحتية المتطورة، والإطار التنظيمي الصديق للاستثمار للحكومة المصرية، إلى إنتاج الهيدروجين بشكل تنافسي للتصدير والسوق المحلي. موقع مصر الجغرافي الفريد، على مفترق طرق إفريقيا وأوروبا وآسيا، حيث يتدفق حوالي 13٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس، يضع البلاد في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للطاقة الخضراء.

تستثمر شركة Globeleq في مصر منذ عام 2003 وتمتلك حاليًا شركة ARC للطاقة المتجددة S.A.E.66 MWp للطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقعة في منتزه بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان. تهدف Globeleq إلى دعم استراتيجية الطاقة المتجددة الطموحة في البلاد من خلال تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، وطاقة الرياح، وتخزين طاقة البطاريات، وتحلية مياه البحر، ومشاريع الهيدروجين الخضراء في مصر.

كما قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي أوبي: “شركة Globeleq هي مستثمر بريطاني رائد، 70٪ مملوكة لشركة British International Investment و 30٪ لشركة Norfund ، وهما مؤسساتان لتمويل التنمية في المملكة المتحدة والنرويج على التوالي. تستثمر الشركة في مصر منذ ما يقرب من 20 عامًا، ويسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه، مما يؤكد مرة أخرى على العلاقة القوية بين المملكة المتحدة ومصر. كما أن المشروع يدعم أيضا ريادة البلدين وطموحاتهما في مجال الطاقة المتجددة ومكافحة تغير المناخ. نتطلع إلى مواصلة العمل مع Globeleq وجميع أصحاب المصلحة المعنيين “.

وأضافت هيلدا كليميتسدال، السفيرة النرويجية في مصر: “مع خطط Globeleq الطموحة، تواصل النرويج تعزيز استثماراتنا في الهيدروجين الأخضر في مصر. هذا مثال على نوع حلول الصناعة المطلوبة لترجمة التحول الأخضر إلى عمل. نحن نقدر تعاوننا القوي مع الحكومة المصرية تجاه التحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ “.

وأشار مايك شولي، الرئيس التنفيذي لشركة Globeleq ، قائلًا: “مطلوب عمل جماعي جريء وسريع لوضع العالم على مسار مستدام. تعد مصر دولة رئيسية بالنسبة إلى Globeleq ، ونحن متحمسون لدعم الأجندة الخضراء الطموحة للحكومة المصرية والمساهمة في مكافحة تغير المناخ “.

ذكر وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة SCZONE: “الاتفاقية الجديدة مع Globeleq هي استمرار لالتزامنا بتنفيذ رؤية مصر في التحول للاقتصاد الأخضر. تمتلك الحكومة المصرية خططًا طموحة لانتقال الطاقة، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 (المعروف بِـ COP27 )، ويتم اتخاذ خطوات نشطة لجعل SCZONE مركزًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر. يسعدنا أن نتشارك مع Globeleq ، إحدى كبرى شركات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، حيث تعكس هذه الشراكة اهتمام الكيانات العالمية المتخصصة في الاستثمار في مثل هذه المشاريع حيث اختاروا SCZONE كوجهة للاستثمار في مشاريع الوقود الأخضر لخدمة الأسواق الأفريقية والدولية “.

وعلق أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري قائلاً: “إن الشراكات التي نشهدها هي ترجمة لاستراتيجية الدولة المتكاملة لتنويع مصادر الطاقة وتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر بجميع مكوناته التي تغطي مراحل المنبع والمصب، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء. هدفنا هو تعظيم استخدام موارد الطاقة المتجددة في مصر بالشراكة مع مطورين متخصصين عالميين، حيث يتم تحقيق أهداف واستراتيجية الصندوق السيادي لمصر. يسعدنا أن نتشارك مع Globeleq كواحدة من أكبر الشركات البريطانية العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع الطاقة في إفريقيا، كما أنه لدينا خبرة واسعة في العمل في مصر “.