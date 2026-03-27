القاهرة, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

أطلقت “جاكارو كينج” (Jackaroo King)، لعبة الطاولة الاجتماعية الأشهر في منطقة الشرق الأوسط، مبادرة خيرية رسمية لتوزيع المساعدات خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع “جمعية رسالة” للأعمال الخيرية الشهيرة في مصر. تهدف المبادرة إلى تقديم 1666 طرداً من المساعدات العينية للأسر العفيفة والمحتاجة في مصر. وقد تم الانتهاء من توزيع هذه المساعدات في مقر جمعية رسالة بتاريخ 13 مارس 2026، في خطوة تمثل انتقالاً هاماً لـ “جاكارو كينج” من التفاعل الرقمي عبر الإنترنت إلى العمل الإنساني الميداني. ولا تعكس هذه الشراكة روح العطاء والتكافل التي يجسدها شهر رمضان فحسب، بل تظهر أيضاً التزام “جاكارو كينج” طويل الأمد باستكشاف نموذج يدمج بين “الترفيه الرقمي والعمل الخيري الواقعي”.

دعم الأسر العفيفة في مصر: “جاكارو كينج” (Jackaroo King) تطلق حملة خيرية رمضانية بالتعاون مع “جمعية رسالة”

خلال هذه الحملة، ساهم تفاعل المستخدمين وحماسهم في دفع عجلة المبادرة وصولاً إلى تحقيق هدف التبرع بـ 1666 حصة تموينية. وقد تولت “جمعية رسالة” الإشراف على تنفيذ عملية التوزيع وتوجيهها بدقة للأسر الأكثر احتياجاً. ومن خلال ابتكار آلية خيرية تشارك فيها قاعدة عريضة من الجمهور، نجحت “جاكارو كينج” في جعل “عمل الخير” ممارسة جماعية يشارك فيها الجميع، بدلاً من كونها نشاطاً مقتصرًا على فئة محدودة؛ حيث شعر المستخدمون أثناء مشاركتهم في النشاط ومتابعة تقدمه بأن سلوكهم الفردي تحول إلى مساعدة حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

تُعد “جمعية رسالة”، الشريك في هذه المبادرة، واحدة من أكبر وأبرز المنظمات الخيرية غير الحكومية في مصر، وتتمتع بحضور واسع وثقة كبيرة لدى الجمهور المصري. وتنشط الجمعية منذ أمد بعيد في الخطوط الأمامية للعمل الإنساني، حيث تشمل مشاريعها رعاية الأيتام، وترميم المنازل في القرى النائية، ودعم إمدادات المياه في المناطق التي تعاني من نقص الموارد، مما يجعلها واحدة من أكثر المؤسسات الخيرية شمولاً وتمثيلاً في البلاد.

يُعتبر شهر رمضان المبارك ليس فقط مناسبة دينية وثقافية هامة، بل هو الوقت الذي تبلغ فيه روح التكافل الاجتماعي في مصر ذروتها. وبالنسبة للأسر المتعففة، فإن توفير المستلزمات الضرورية خلال فترة الأعياد يحمل أهمية واقعية ومباشرة. إن اختيار “جاكارو كينج” و”جمعية رسالة” لهذا التوقيت لتوزيع المساعدات جاء بهدف إيصال الرعاية في اللحظات التي يكون فيها الناس بأشد الحاجة للدعم. ومن خلال شبكة الجمعية المتطورة ونظام التنفيذ المحلي المتقن، تمكنت تبرعات “جاكارو كينج” من الوصول بدقة إلى الفئات المستهدفة، مما رفع من كفاءة ونتائج هذا العمل الخيري.

ومن الجدير بالذكر أن حملة “شهر الخير للعائلات” شهدت حماساً كبيراً وردود فعل إيجابية من جانب المستخدمين؛ حيث بادر الكثيرون بمشاركة “شهادات الخير” الخاصة بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما خلق أجواءً إيجابية داخل مجتمع اللعبة. إن رغبة المستخدمين في استعراض ومشاركة نتائج العمل الخيري تعني أن هذا النشاط قد تحول تدريجياً إلى محتوى اجتماعي يعزز الشعور بالانتماء والرغبة في التعبير عن القيم الإنسانية.

في المستقبل، تعتزم “جاكارو كينج” مواصلة دمج الخلفيات الثقافية والاحتياجات الواقعية لمختلف الأسواق، والتعاون مع المزيد من المؤسسات الخيرية المحلية المهنية والموثوقة. وستستمر في دفع مشاريع الدعم الخيري، والتعليم، والخدمة المجتمعية، لترجمة رؤية العلامة التجارية “جعل العالم أكثر روعة من خلال التفاعل” إلى واقع ملموس، ليس فقط داخل اللعبة، بل في العالم الحقيقي أيضاً.

حول “جاكارو كينج” (Jackaroo King): هي لعبة طاولة اجتماعية ذائعة الصيت في الشرق الأوسط، تلتزم بتقديم تجربة “جاكارو” الأصلية مع مزيج ابتكاري من “اللعب، التواصل الاجتماعي، والتنافس”. وبفضل بيئتها النقية، وخبرتها الواسعة في تلبية احتياجات السوق العربية، ونظامها المتكامل للبطولات عبر الإنترنت وخارجها، أصبحت المنصة الترفيهية الاجتماعية الأبرز في المنطقة.

