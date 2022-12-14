‫ستقوم شركة اتصالات المستثمرين Pedrosa Richardson بخدمة الشركات العالمية المدرجة من لندن

لندن, 14 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — بدأت شركة العلاقات الاستثمارية والاتصالات المالية Pedrosa Richardson التداول دوليًا من لندن اليوم، بهدف دعم الشركات العالمية الرائدة المدرجة.

وقد حصلت بالفعل على نصف دزينة من المنظمات المدرجة كعملاء مبدئيين، وتهدف إلى البناء على شراكاتها القوية القائمة مع البورصات الرئيسية، بما في ذلك أسواق OTC ، حيث يتم تأهيلها كمزود متميز في علاقات المستثمرين – وكذلك Euronext ، و Aquis في لندن، و BIVA في المكسيك.

وتتمثل مهمتها في رفع مستوى الروايات المالية للشركات العامة ونشرها أمام مجتمع المستثمرين في الأسواق الأمريكية والبريطانية والأوروبية، وبالتالي دفع النمو والقيمة.

ومقرها في لندن، ويوجد Pedrosa Richardson في مدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية )، ومدريد (إسبانيا) حيث تشرف على عملياتها في الاتحاد الأوروبي، وألماتي (كازاخستان) وهي تعمل على تطوير خدماتها في جميع أنحاء آسيا الوسطى.

“نعتقد أن المميز الرئيسي للشركات المتداولة علنًا، إلى جانب المركز المالي القوي، هو وجود صورة عامة قوية. من الواضح أن جهود اتصالات المستثمرين تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية في أسواق رأس المال اليوم هذا ما قاله “ ماكس ريتشاردسون ، مدير الشركة. “وقائمة عملائنا المتنامية تتحدث عن مدى حجمها.”

طورت إدارة Pedrosa Richardson مزيجًا مثبتًا من الاستراتيجيات والتكنولوجيا على مر السنين، لتقديم المشورة للإدارة العليا ومجالس إدارة الشركات المُصدرة المدرجة وشركات ما قبل طرح الملكية الفكرية، متوخية قفزة إلى أسواق رأس المال الدولية.

يعمل المؤسسون، الذين يسخرون نموذجًا رقميًا مرنًا وسريع الحركة، على فرضية أن اتصالات المستثمرين واستراتيجيات IR تتطلب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وخبرة تحليل البيانات.

يعتبر مديرو الشركة، رامون بيدروسا لوبيز وماكس ريتشاردسون، متخصصين في مجالاتهم الخاصة، مع أكثر من أربعة عقود من الخبرة المشتركة في تطوير وتنفيذ الحملات للمصدرين المدرجين في LSE و OTC Markets و Euronext وأسواق رأس المال الأخرى.

تم عرض رؤى Pedrosa في صحيفة نيويورك تايمز وفوربس، التي تم النظر إليها على أنها من كبري الاستراتيجيات في الصناعة. وقد قدم المشورة للشركات الخاصة في استراتيجياتها الخاصة بالتوعية العامة والإغاثة في حالات الطوارئ وعمل من لندن وهونغ كونغ وطوكيو ومدريد وفاليتا وجاكرتا وكوالالمبور ومكسيكو سيتي. وهو حاصل على أعلى المؤهلات التي يمكن تحقيقها في صناعة IR .

رسخت ريتشاردسون نفسها بقوة في صناعة الاتصالات، حيث قامت بتنسيق جهود رفع الصورة العالمية لمصدري ناسداك، والبنوك الأوروبية الحائزة على جوائز، وتكتلات البنية التحتية، وشركات الطاقة والتعدين الدولية.

www.pedrosa-richardson.uk