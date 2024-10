‫سر نجاح شركة OR في دعم كافيه أمازون طوال مسيرة استمرت أكثر من 22 عامًا: حبة بُن من أعلى التل تتحول إلى كوب قهوة بجودة عالمية، تعزيزًا لسلسلة القيمة بالكامل في جميع مراحل الإنتاج.

تُعد شركة بي تي تي للنفط وأعمال تجارة التجزئة العامة المحدودة (OR) شركة رائدة في قطاعي الطاقة والتجزئة في تايلاند، وهي تدير أعمالها في 11 دولة مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتحسين الظروف المعيشية. تشمل شبكتنا محطات بي تي تي، وكافيه أمازون، ومحطة بلاز (PluZ) لشحن المركبات الكهربائية، وزيوت تشحيم بي تي تي، مما يدل على التزامنا بتحقيق التطور الذي يعود بالنفع على الجميع. تدير شركة (OR) كافيه أمازون، وهي سلسلة مقاهي عالمية شهيرة تضم أكثر من 4600 فرع، وتعطي (OR) الأولوية للممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة توريد كافيه أمازون، بما في ذلك التجارة العادلة وأساليب الزراعة المراعية للبيئة التي يتبعها مزارعو القبائل الجبلية، فضلاً عن دمج الطاقة المتجددة في الإنتاج. تحتل سلسلة مقاهي كافيه أمازون المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد منافذ البيع، كما أنها تصب اهتمامها على الاستدامة وسهولة الوصول إلى فروعها وتحسين تجربة العملاء.

