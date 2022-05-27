‫‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف تمارس الصين الفلسفة التي تركز على الناس في تنمية حقوق الإنسان؟

بكين، 27 مايو 2022 / PRNewswire / — عند استكشاف مسار تنمية حقوق الإنسان المناسب لظروف البلاد، تلتزم الصين، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، بنهج يركز على الشعب وتضع مصالح الشعب في المقدمة.

لقد قضت الصين على الفقر المدقع، وأرست أساسًا ماديًا متينًا لتنمية حقوق الإنسان في البلاد، وبنت أكبر أنظمة التعليم والضمان الاجتماعي والطب والرعاية الصحية في العالم.

وفي الوقت نفسه، يعمل البلد باستمرار على تطوير ديمقراطيته الشعبية برمتها، وتحسين الأطر القانونية لضمان الحماية القانونية لحقوق الإنسان، مما يجعل شعبه المشارك الرئيسي في قضية تنمية حقوق الإنسان والمروجين لها والمستفيدين منها.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء خلال اجتماعه مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الزائرة ميشيل باشيليت عبر رابط فيديو: “ما إذا كان شعور الناس بالمكاسب والسعادة والأمن قد تعزز هو المعيار الأكثر أهمية لاختبار وضع حقوق الإنسان في بلد ما.

وفي إشارته إلى أن الصين نجحت في شق طريق تنمية حقوق الإنسان الذي يتوافق مع اتجاه العصر ويناسب ظروفها الوطنية، قال شي إن حقوق الإنسان للشعب الصيني قد تمت حمايتها أكثر من أي وقت مضى.

وقال إنه من أجل النهوض المشترك بالقضية الدولية لحقوق الإنسان وتحقيق فوائد لشعوب جميع البلدان، فإن الصين مستعدة للمشاركة بنشاط في حوار حقوق الإنسان والتعاون مع الأطراف الأخرى، على أساس المساواة والاحترام المتبادل، لتوسيع التوافق والحد من الخلافات.

الأولويات في تنمية حقوق الإنسان

وقال إنه من أعظم حقوق الإنسان السعي لتمكين الناس من العيش حياة سعيدة، داعيًا إلى بذل جهود لتبني فلسفة حقوق الإنسان التي تركز على الناس.

وشدد على أن مصالح الشعب هي المكان الذي تبدأ فيه قضية حقوق الإنسان وتنتهي.

وقال إن الشعب يجب أن يكون السيد الحقيقي لبلده، وأن يصبح المشارك الرئيسي والمروج والمستفيد من تطوير حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن البلدان تختلف عن بعضها البعض في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه يجب عليها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ضوء واقعها الوطني واحتياجات شعوبها.

وقال إنه ينبغي النهوض بجميع جوانب حقوق الإنسان، مضيفًا أن حقوق الإنسان مفهوم شامل، ويجب النهوض بها بطريقة شاملة ومنهجية.

وأضاف أنه بالنسبة للبلدان النامية، فإن الحق في العيش والتنمية هما من حقوق الإنسان الأساسية.

وشدد أيضا على ضرورة النهوض بالإدارة العالمية لحقوق الإنسان.

وقال إنه لا ينبغي للدول تسييس شؤون حقوق الإنسان واستخدامها كأداة أو ممارسة معايير مزدوجة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة حقوق الإنسان، مضيفًا أن الصين ستواصل دعم الجهود النشطة للأمم المتحدة في تعزيز القضية الدولية لحقوق الإنسان.

الجهود المشتركة في قضية حقوق الإنسان العالمية

من جانبها، قالت باشيليت إن مكتب المفوض السامي مستعد لتعزيز التواصل مع الصين واستكشاف التعاون وبذل جهود مشتركة لتعزيز التقدم في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وقالت: “هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الصين منذ 17 عامًا، وأنا أعلق أهمية كبيرة على هذه الزيارة وأعتز بها”.

وقالت إنها معجبة بجهود الصين وإنجازاتها في القضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقدر الدور المهم الذي تلعبه البلاد في دعم التعددية والتصدي لتغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى وتعزيز التنمية المستدامة العالمية.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-05-25/Xi-meets-UN-human- rights-chief-1ajR2G90DcI/ index.html