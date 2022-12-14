‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): يشارك الصينيون تجاربهم مع فيروس كورونا (كوفيد-19) مع تحسين السياسة

بكين, 14 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — فنسنت تشونغ هو يوتيوبر للأدوات الرقمية الصينية مع أكثر من 372000 متابع. بصرف النظر عن الهواتف الذكية وسماعات الأذن وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، قام تشونغ مؤخرًا بفتح صندوق خاص: كوفيد-19،

قال تشونغ في مقطع فيديو يظهر نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا في 2 ديسمبر: “لقد أصابني المرض”. “أريد أن أشارككم تجربتي مع الفيروس، ونأمل أن تتمكنوا من معرفة المزيد عنه وأن تكونوا مستعدين.”

وصف تشونغ مشاعره خلال الأيام الثمانية الأولى بعد الإصابة، قائلًا إن الفيروس “بالتأكيد أكثر من مجرد إنفلونزا كبيرة” ويمكن أن يسبب “مشكلة خطيرة “.

الفيديو هو الأكثر مشاهدة على قناة تشونغ في الشهر الماضي، مع أكثر من 200000 نقرة وأكثر من 2000 تعليق.

كما نشر تشونغ الفيديو على Bilibili ، وهو بديل اليوتيوب باللغة الصينية، وجذب أكثر من خمسة ملايين مشاهدة ومناقشة شرسة بين أكثر من 18000 تعليق.

قال التعليق الأعلى: “هذا هو الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة لنا”، والذي حصل على ما يقرب من 50000 إعجاب. “نحن مسؤولون عن صحتنا.”

قال تعليق آخر مع 30000 إعجاب “الشرط المسبق هو”. “كان تشونغ بالغًا بصحة جيدة بدون مرض أساسي”

يقوم العديد من المشاهير عبر الإنترنت، سواء كانوا موجهين نحو الصحة أم لا، بإنشاء محتوى حول الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا على المنصات الصينية تمامًا مثل تشونغ، حيث حسنت الصين سياستها في مكافحة المرض.

مؤسس موقع التجارة الإلكترونية JD.com ، ليو تشيانغدونغ، شارك خبراته مؤخرًا في الشبكة الداخلية للشركة، قائلًا إن المرض “أقل خطورة من نزلات البرد الشائعة “. كما طلب من الموظفين عدم القلق كثيرًا بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي واجه بعض الانتقادات كما يقول العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال تشانغ وينهونغ، خبير الأمراض المعدية في شنغهاي مع أكثر من أربعة ملايين متابع على مدونة ويبو الصغيرة: “من الجيد أن العديد من المشاهير يشاركون أفكارهم “. “هذه طريقة جيدة لتخفيف الخوف عند الجمهور.”

تنبأ تشانغ بأن الصين يجب أن تحتضن بضع مسامير من العدوى، كل منها أضعف من الماضي، قبل أن يصبح المرض مرضًا معديًا موسميًا.

كما يشارك متوسط مستخدمي الإنترنت بنشاط تجاربهم في الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ونشر نصائح للتعافي من المرض. قال العديد من الناس إن ألم الحلق سيء، ويمكن للأدوية المضادة للحرارة أن تخفف من الحمى.

بالإضافة إلى المشاهير والمستخدمين، تنشر العديد من الوكالات الحكومية أيضًا معلومات حول كوفيد، وكيفية استعادة الصحة إذا كانت مصابة.

ويعقد مسؤولو الصحة مؤتمرات صحفية في كثير من الأحيان لشرح السياسات الحالية، التي يتم تضخيمها بعد ذلك من قبل وسائل الإعلام الوطنية.

“اشتريت المزيد من الأدوية بعد مشاهدة الفيديو الخاص بك”، علق مستخدم Bilibili تحت فيديو تشونغ بعد تسعة أيام من نشره. “الدواء ساعد كثيرًا”