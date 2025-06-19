‫شركة بي تي تي لمواد التشحيم تُسرِّع وتيرة نموها الإقليمي مع التركيز على الابتكار والاستدامة

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 19يونيو 2025 – شركة بي تي تي لمواد التشحيم، وهي شركة رائدة تابعة لشركة أو آر (بي بي تي للنفط وأعمال تجارة التجزئة العامة المحدودة)، تُسرِّع توسعات أعمالها في جنوب شرق آسيا مع التركيز بقوة على الابتكار والاستدامة وتميز الخدمة، وتبلغ حصتها السوقية ٣٠٪ في تايلاند.

تتمتع شركة بي تي تي لمواد التشحيم بمكانة رائدة في قطاعي السيارات والصناعة، وتُصدِّر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء المجتمع الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، بفضل منتجاتها المتميزة واستراتيجياتها الخاصة بالسوق.

في جميع أنحاء شبكتها الوطنية، التي تضم أكثر من 190 مركزًا لإف آي تي أوتو وإف آي تي إكسبريس، تُقدِّم الشركة خدمات الصيانة والدعم الفني، مما يُعزز التزام العلامة التجارية بالجودة والثقة ورضا العملاء.

قال إم. إل. بيكثونج ثونجياي، الرئيس التنفيذي لشركة بي تي تي للنفط وأعمال تجارة التجزئة العامة المحدودة (أو آر): “مع التحول السريع الذي يشهده مجال النقل على مستوى العالم، نرى فرصة عظيمة لتحتل المبتكرات التايلاندية مركز الصدارة. لا تُعزز شركة بي تي تي لمواد التشحيم مكانتها في تايلاند فحسب، بل تتوسع إقليميًا أيضًا من خلال البحث والتطوير على مستوى عالمي وبالاعتماد على بنية تحتية قوية للخدمات اللوجستية وسلسلة قيمة متكاملة. نسعى إلى إنتاج مواد تشحيم عالية الكفاءة تجمع بين الجودة والموثوقية والاستدامة لشركائنا في أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية، مما يُسهم في تحقيق هدف شركة أو آر وهو تمكين الجميع من أجل تحقيق نمو شامل من خلال تحفيز الابتكار الذي يعود بالفائدة على الشركات والمجتمعات والاقتصاد ككل”.

بدايةً من عام 2024، تجاوز عدد المركبات المُستَّخدمَة في أنحاء العالم 1,45 مليار مركبة، مع بيع 75 مليون مركبة جديدة (المنظمة الدولية لمُصنِّعي السيارات (OICA)، الرابطة الأوروبية لمُصنِّعي السيارات (ACEA)). بلغ عدد المركبات الكهربائية 17,1 مليون وحدة، أي ما يُمثل 22,7% من مبيعات السيارات الجديدة (الوكالة الدولية للطاقة (IEA)). تواجه الأسواق الراسخة مثل الولايات المتحدة وأوروبا تحديات انتقالية، ولكن التوقعات طويلة الأجل لزيادة الطلب على المركبات الكهربائية لا تزال قوية.

في جنوب شرق آسيا، حيث سُجِّلت أكثر من 250 مليون مركبة (إحصائيات رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEANstats))، تتزايد بثبات نسبة استخدام المركبات الكهربائية. سجلت تايلاند، الرائدة إقليميًا في مجال إنتاج المركبات الكهربائية، 45 مليون مركبة في عام 2024. حدث انخفاض بنسبة 10% في تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة (بيانات المؤشرات والرسوم البيانية والتوقعات (CEIC Data))، ويدل هذا الأمر على تكيف سليم للسوق نحو نمو طويل الأجل، ويتطلب هذا التحول قدرة على التكيف.

تقدم شركة بي تي تي لمواد التشحيم حلولًا مستقبلية، وتحفز الابتكار في مجالات تقنيات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة والمركبات الكهربائية، بما في ذلك إنتاج السوائل المتطورة المناسبة للأنظمة الكهربائية. إلى جانب مواكبة التطور، تُسهم العلامة التجارية في تشكيل مستقبل النقل من خلال الابتكار والمرونة والأداء المستدام.

قال السيد راشا يو-ثايشان، نائب الرئيس التنفيذي الأول لأعمال مواد التشحيم في شركة (أو آر): “في ظل سرعة تطور سوق السيارات، تُركّز استراتيجيتنا على تحقيق نواتج قيَّمة من خلال الابتكار والأداء والمرونة”. كما أضاف السيد راشا يو-ثايشان: “سيتزايد الطلب على المركبات الكهربائية على المدى الطويل، ولكن ما زال الطلب على محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة والتطبيقات الصناعية كبيرًا. نستجيب لهذا الطلب بحلول عالية الكفاءة مثل زيت بيرفورما الصناعي الهجين بتقنية إيفوتيك، مع الاعتماد على سلسلة توريد رقمية ذكية ودعم فني متمكن. بفضل سعة تخزين وتوزيع سنوية تزيد عن 263 مليون لتر، وتعاوننا المُستمر في البحث والتطوير مع معهد بي تي تي للابتكار، نحن مُجهّزون تجهيزًا كاملًا لدعم العملاء خلال هذه المرحلة الانتقالية ودفع عجلة النمو الإقليمي بثقة.”

تسعى شركة بي تي تي لمواد التشحيم لتحقيق هدفها بالاعتماد على سلسلة توريد رقمية مُبسَّطة مدعومة بنظام أو آر إيكو سيستم آند إنتيليجنت المُستخدَم بالكامل لتعزيز الكفاءة والسرعة. يقدم فريق الحلول في شركة بي تي تي لمواد التشحيم دعمًا فنيًا مُصممًا خصيصًا وخدمات ما بعد البيع في قطاعات مختلفة، وبذلك أنشأت منظومة عمل قائمة على القيمة والثقة.

تُعد الاستدامة عاملًا محوريًا في استراتيجية شركة بي تي تي لمواد التشحيم، ولذلك تقدم من خلال مبادرة “الحفاظ على البيئة” نموذجًا للاقتصاد الدائري يتضمن تقليل الانبعاثات واستخدام ألواح الطاقة الشمسية وإعادة استخدام النفايات. في عام ٢٠٢٤، قامت الشركة بتحويل ٤٩٠٠ جالون من زيوت التشحيم المستعملة إلى ١٠٠ مكتب مدرسي لتُستَخدَم في مدارس المناطق الريفية في تايلاند، مما أدى إلى خفض أكثر من ٨٠٠٠ كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكثر من ١٢٠٠ كجم من النفايات البلاستيكية، ولذلك حصلت الشركة على جائزة الاستدامة في يوم التكريم (Spotlight Day) لعام ٢٠٢٤.

في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع إنتاج مواد التشحيم في جنوب شرق آسيا، لا تستعد شركة بي تي تي لمواد التشحيم لزيادة حصتها في السوق فحسب ولكنها تتأهب أيضًا للمساهمة في تحديد مستقبل النقل من خلال الابتكار والثقة والاستدامة.

نبذة عن شركة أو آر

تُعد بي تي تي للنفط وأعمال تجارة التجزئة العامة المحدودة (أو آر) شركة رائدة في مجال الطاقة وتجارة التجزئة في تايلاند، ويمتد نطاق أعمالها في 10 دول. تعمل شركة أو آر من خلال أربع مجموعات أعمال أساسية: مجموعة أعمال التنقل، التي توفر حلول الطاقة عبر محطات بي تي تي، وبي تي تي لمواد التشحيم، وغاز البترول المسال بي تي تي، ومحطة إي في بلاز؛ ومجموعة أعمال أسلوب الحياة العصري التي تضم كافيه أمازون، وهي من أكبر سلاسل المقاهي في آسيا، إلى جانب متاجر البيع بالتجزئة وإدارة المساحات؛ ومجموعة الأعمال العالمية التي تقود النمو الدولي بأكثر من 422 محطة بي تي تي و391 منفذًا لكافيه أمازون؛ ومجموعة أعمال أو آر للابتكار، التي تنشئ مشاريعًا جديدة وحلولًا مستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار.

الموقع الإلكتروني: www.pttor.com