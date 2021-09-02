شركة جلوبيتل، بالشراكة مع شركة كومتك للاتصالات، تنفذ مشاريع ناجحة لاثنين من أبرز مشغلي شبكات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية 2 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة جلوبيتل، الشركة الرائدة في تقديم خدمات رعاية العملاء وحلول الاتصالات، بالتعاون مع شركة كومتك للاتصالات وتقنيات الموقع، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات الاتصالات اللاسلكية الآمنة، عن التنفيذ الناجح لخدمات الموقع لاثنين من أبرز مشغلي الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ككل.

تعد كلا الشركتين من أبرز مشغلي الهاتف المحمول في المنطقة وهم عملاء منذ فترة طويلة لشركة جلوبيتل وشهدوا تفاني جلوبيتل في تقديم خدمات ودعم لا مثيل لهما في كل مرحلة من مراحل المشاريع السابقة لإنجاحها. نتيجة لذلك، عندما تعلق الأمر بإدارة مثل هذا المشروع المعقد متعدد الموردين، كانت شركة جلوبيتل هي الخيار الأمثل.

قال نائل حلاوة، المدير التنفيذي لمكتب جلوبيتل في المملكة العربية السعودية: “إن الكفاءة الفنية لشركة جلوبيتل والتزامها الأقصى تجاه عملائها، مصحوبة بحلول كومتيك المشهود لها عالميًا، سهلت الطريق لتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة بنجاح تام”.

تابع حلاوة: “لقد وجدنا انسجاماً رائع مع شركة كومتيك، وقد تجلى ذلك في المشاريع التي قمنا بها سويًا خلال العامين الماضيين. إن خبرتنا بالمنطقة ومعرفتنا بعملائنا ممزوج بتقديم الخدمات والحلول الاحترافية كان سر ارضاء اثنان من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط، وهذه ليست سوى البداية. نحن نشكل تحالفًا استراتيجيًا مع كومتيك من أجل تكرار هذا النجاح في المشغلين الآخرين في الشرق الأوسط، حيث تتواجد جلوبيتل بقوة”.

وأضاف فريد كورنبيرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كومتك للاتصالات: “إن شراكتنا مع جلوبيتل مع دعمها الفني المميز ووجودها الفعال في الشرق الأوسط أكمل تفانينا لتقديم خدمات موقع متقدمة وآمنة عبر شبكات 2G و 3G و 4G و 5G. إن علاقات جلوبيتل و كومتيك المتميزة مع شبكة عملائهم في الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع كفاءتهم الفنية، مكنتهم من لعب دور نشط في هذه المشاريع، مما أضاف قيمة هائلة في إنجاح هذه المشاريع”.

حول جلوبيتل

تأسست جلوبيتل في عام 1996 مع الالتزام بالابتكار التكنولوجي. تقدم الشركة حلول برمجية متقدمة ومنتجات عالية الجودة للعملاء في السوق بما في ذلك مزودي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمات المالية ومراكز الاتصال والحكومة والتعليم والرعاية الصحية.

تقوم جلوبيتل بتخصيص حلولها ومنتجاتها حسب الاحتياجات المحلية والإقليمية لكل من عملائها بما يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات في التجوال وخدمات القيمة المضافة وخدمة العملاء في مراكز الاتصال. كلها مدعومة بمهارات تقنية متخصصة وخدمات احترافية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.globitel.com.

حول كومتك

تعد مجموعة تقنيات الموقع التابعة لشركة كومتك للاتصالات المزود الرئيسي والرائد في مجال توفير الموقع الدقيقة للأجهزة، والخرائط وحلول الرسائل لمزودي خدمات السلامة العامة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول والمؤسسات الأخرى. حلولنا التي تُباع في جميع أنحاء العالم لمشغلي شبكات الهاتف المحمول والوكالات الحكومية ومؤسسات فورتشين 100، تقوم بتحديد المواقع ورسم الخرائط والتتبع وتوفير حلول الرسائل.

شركة كومتك للاتصالات هي شركة رائدة في سوق الاتصالات العالمية ومقرها في ميلفيل، نيويورك. وهي تصمم منتجاتها بشغف كبير لدعم نجاح العملاء وتنتج وتسوق حلولاً لاسلكية آمنة متقدمة لأكثر من 1000 عميل في أكثر من 100 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.comtechtel.com

Natalie Haddad

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