‫شركة “سهم كابيتال” تُحدث موقعها الإلكتروني لتسهيل تجربة الاستثمار

المملكة العربية السعودية – الرياض 14 مارس 2024 – أعلنت شركة سهم كابيتال المالية (المعروفة سابقًا باسم شركة رأس المال القيم المالية)، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية برقم (25-22251)، عن تحديث وإصدار موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت. يتمتع إصدارها الجديد بخصائص متقدمة ومتطورة سهلة وسلسة الاستخدام والذي يشمل كل من: فتح الحساب الفوري، دورات الاستثمار المتنوعة، تحديثات فورية للسوق، خدمة الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسهل تجربة الاستثمار بشكل كبير لمستخدميه.

يعمل الموقع الإلكتروني الذي تم تحديثه وإصدارة حديثًا، https://www.sahmcapital.com، على تبسيط وتسهيل عملية فتح الحساب، مما يسمح للمستخدمين بالتسجيل وبدء الاستثمار في غضون 3 دقائق فقط. حيث تتوفر هذه الخصائص أيضًا على منصة سهم، والتي تقدم حاليًا مكافآت حصرية للمستخدمين الجدد، بما في ذلك 5 أسهم مجانية من قسيمة أسهم شركة سناب (القابلة للاستبدال عند الإيداع)، خصم 51% على عمولة السوق السعودي لمدة سنة، عروض أسعار فورية مجانية للسوق الأمريكي لمدة سنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الذين يقومون بدعوة أصدقائهم عبر رابط الدعوة الخاصة بهم بفتح حساب وإيداع ما لا يقل عن 5,000 ريال سعودي أو 1,500 دولار أمريكي الحصول على 70 دولار أمريكي مقابل كل دعوة ناجحة.

يوفر التحديث أيضًا مجموعة غنية من موارد الاستثمار التعليمية للمستخدمين، بما في ذلك مقاطع فيديو مجانية، ومقالات شاملة عن تداول الخيارات، ومقاطع فيديو عن الاستثمار الذكي التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي مما تهدف إلى تزويدهم بالمهارات التحليلية اللازمة لرحلة استثمارية مزدهرة.

وبالإضافة إلى الموارد التعليمية للاستثمار، يزود موقع شركة سهم كابيتال الأخبار المالية في الوقت الفعلي باللغتين الإنجليزية والعربية، مما يضمن بقاء المستثمرين على اطلاع جيد باتجاهات السوق وتطوراته. تعمل خدمة الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على رفع مستوى تجربة الاستثمار وتوفير المساعدة عند الحاجة.

ويتبع الموقع الجديد الإطلاق الرسمي لتطبيق التداول الشامل من شركة سهم كابيتال، “تطبيق سهم”، وهو عبارة عن تطبيق مصممة خصيصًا للمستثمرين السعوديين. يتميز تطبيق سهم بأنه التطبيق الأول في المملكة العربية السعودية الذي يمكن التبديل السريع والفوري بين حسابات الأسهم السعودية والأمريكية لكل من التداول وتحويل العملات بكبسة زر فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن المستخدمين من إنشاء أوامر مشروطة، والتي تعتبر أداة تداول متطورة وقوية لم تكن متاحة في السابق إلا في مكاتب التداول الاحترافية.

لمعرفة المزيد حول سهم كابيتال واستكشاف الموقع الإلكتروني الجديد، تفضل بزيارة: https://www.sahmcapital.com

نبذة عن سهم كابيتال

تعتبر شركة سهم كابيتال (المعروفة سابقًا باسم شركة رأس المال القيم المالية) والتي يقع مقرها في الرياض، والتابعة للمؤسسة المالية الشهيرة مجموعة رأس المال القيم المحدودة (Valuable Capital Group Ltd) وإي دبليو تي بي آريبيا كابيتال (eWTP Arabia Capital)، منصة وساطة عبر الإنترنت سهلة الاستخدام ومتعددة الإمكانات. في أكتوبر 2023 حصلت شركة سهم كابيتال على تراخيص من هيئة السوق المالية (CMA) لمزاولة خدمات التداول والاستشارات والوصاية في المملكة العربية السعودية؛ مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة في المملكة. كما أن الشركة أصبحت عضوًا مسجلًا في السوق المالية السعودية (تداول) بالإضافة إلى كل الجهات التابعة لها مثل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة).