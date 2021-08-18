شركة كاسيو ستطرح ساعة جي شوك معدنية باللونين الأرجواني والأزرق

الطلاء الأيوني بدرجتي لون مختلفتين والتشطيب المعدني يستحضران جمال شفق طوكيو

طوكيو, 18 آب/أغسطس 2021 / PRNewswire/ – أعلنت شركة كاسيو كمبيوترز كو المحدودة اليوم عن أحدث إضافة إلى خط ساعاتها الخاص بها جي شوك المقاومة للصدمات. وتعتبر ساعة GMW-B5000PB الجديدة جزءًا من سلسلة 5000 من الساعات المعدنية بالكامل والتصميم الأمامي المربع لأول ساعة جي شوك لديها، وتتميز بطلاء أيوني أرجواني وأزرق-رمادي.

تعتمد ساعة GMW-B5000PB على نموذج ساعة GMW-B5000D، الذي يعيد إنتاج شكل أول ساعة جي شوك، إنما في علبة معدنية. اللون البنفسجي والأزرق الرمادي، وهو نهج جديد لتصميم الـ CMF، المستوحى من جمال شفق طوكيو عندما يتداخل الضوء مع الظلام. يتميز الإطار والحزام بتدرج اللونين الأرجواني والأزرق الرمادي الجديد الذي يتم تحقيقه من خلال ضبط اللون والسطوع، إلى جانب اللونين الأزرق والرمادي العميق والمتطور. إلى جانب اللون الخافت واللمسات النهائية الدقيقة، تستحضر الساعة صورة شفق طوكيو بتصميم كلي متكامل. وجه الساعة مزين ببقع من اللون البرتقالي والأزرق الفاتح تذكرنا بأضواء المدينة التي تضيء مع غروب الشمس. يتميّز الإطار والحزام بتشطيب شعري ومرآة، ما يعزز ملمس المعدن مع التأكيد على تفاعل الضوء متعدد الطيف.

* يدمج تصميم CMF اللون والمادة والتشطيب النهائي معا

لا تستقبل ساعة GMW-B5000PB إشارات معايرة الوقت لموجات الراديو فقط، بل هي تأتي مجهزة أيضًا بوظائف الاتصال الجوال عبر البلوتوث التي تربط الساعة بهاتف ذكي للوصول إلى خوادم الوقت على الإنترنت وضمان التوقيت الدقيق. يمكن ضبط ميزات مثل التنبيهات والتوقيت العالمي بسهولة من هاتف ذكي مقترن، كما أن التذكيرات المفيدة ووظيفة العثور على الهاتف تجعل من الساعة مفيدة للغاية.

علامة كلمة وشعارات بلوتوث ®Bluetooth هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يتم بموجب ترخيص.

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