‫‫شركة Envision Energy تحصل على عقد توريد توربينات رياح بقدرة 2000 ميجاوات في الهند

دلهي، الهند، 28 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Envision Energy اليوم أنها حصلت على طلب توريد توربينات رياح بقدرة 2000 ميجاوات في الهند. وسيتم تسليم 596 توربينًا للرياح، تم تصنيعها جميعًا في مصنع شركة Envision في الهند، بحلول نهاية عام 2023.

وستقوم شركة Envision بتوريد وتشغيل توربينات الرياح المتطورة من طراز EN156/3.3 للمشاريع. وتحتوي التوربينة من طراز EN 156/3.3 على دوّار بطول 156 مترًا – وهو الأكبر في البلاد ويتصل هذا الدوّار بمولد بقدرة 3.3 ميجاوات ويصل ارتفاع المحور إلى 140 مترًا. هذا التصميم مناسب بشكل فريد لزيادة الطاقة التي يتم إنتاجها من أنظمة الرياح المنخفضة السائدة في البلاد.

وقد استثمرت شركة Envision ‏ 25 مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع تجميع مركزي بقدرة 1200 ميجاوات في بيون في عام 2018. ولتلبية متطلبات السوق المتزايدة، ستعمل شركة Envision على مضاعفة السعة الحالية. من جانبها ، تقوم شركة Envision أيضًا ببناء مصنع للشفرات في الهند، والذي من المتوقع أن يكتمل بناؤه بحلول الربع الأول من عام 2023.

تعمل مشاريع شركة Envision الحالية في الهند، ومزرعة الرياح في خاجشري بقدرة 198 ميجاوات ومزرعة الرياح في كاجفارد بقدرة 35 ميجاوات وهي مجهزة بتوربينات رياح من طراز EN-131/2.5 ميجاوات، منذ مايو وأكتوبر 2019 على التوالي. وحتى الآن، أنتجت هذه المشاريع أكثر من 1.76 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة النظيفة للمنطقة.

يقول آر بي في براساد، رئيس الشركة – منطقة الهند، “تفخر شركة Envision India بالمساهمة في التزام الهند بتحقيق 500 جيجاوات و50% من متطلبات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ومع نمو أعمالنا في مجال تخزين طاقة الرياح والطاقة، نتوقع توظيف أكثر من 300 موظف محليًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد بالإضافة إلى الأسواق الأحدث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وفقًا لما قاله كين شو، المدير العام لشركة Envision India ونائب الرئيس العالمي، “نحن سعداء بالثقة التي يوليها لنا شريكنا في الهند، ونحن فخورون بمواصلة تقديم أفضل الحلول لدينا في الهند. ونظرًا لأننا خبراء في استخدام التقنيات الرقمية، فنحن قادرون على زيادة الكفاءة وتوفير التكلفة والابتكار بسرعة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. بالإضافة إلى طاقة الرياح، فإننا نقدم أيضًا حلول تخزين الطاقة، والحلول الرقمية، وغيرها من حلول صافي صفر لعملائنا، للمساعدة في تسريع وتيرة نقل الطاقة على الصعيد العالمي. “

نبذة عن Envision Group

Envision Group هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء وشريك صافي صفر في مجال التكنولوجيا. مع مهمة “حل تحديات المستقبل المستدام للبشرية”. تعمل شركة Envision في مجال تصميم وبيع وتشغيل توربينات الرياح الذكية ونظام التخزين الذكي من خلال Envision Energy ؛ وبطاريات تعمل بتقنية AIoT من خلال Envision AESC ؛ وأكبر نظام تشغيل AIoT في العالم من خلال Envision Digital . كما أنها تمتلك فريق Envision Racing Formula E . تواصل شركة Envision الترويج لطاقة الرياح والطاقة الشمسية باعتبارهما “الفحم الجديد” والبطاريات ووقود الهيدروجين باعتباره “النفط الجديد”، وشبكة AIoT باعتبارها “الشبكة الجديدة”، والمجمّعات الصناعية بصافي صفر إلى “البنية التحتية الجديدة”، وتعزيز بناء وتنمية “صناعة جديدة” خضراء.

صُنفت شركة Envision Group ضمن أفضل 10 من بين أفضل 50 شركة في العالم لعام 2019 من قبل مجلة MIT Technology Review . في أكتوبر من عام 2021، احتلت شركة Envision المرتبة الثانية في العالم على قائمة مجلة Fortune “Change the World ” (تغيير العالم). انضمت شركة Envision Group إلى مبادرة “ RE100 ” العالمية وأصبحت أول شركة في البر الرئيسي للصين تلتزم بالكهرباء المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وفي 22 أبريل من عام 2021، أعلنت شركة Envision Group أنها ستصبح محايدًا للكربون في العمليات بحلول عام 2022 وستصبح محايدًا للكربون في جميع أعمالها على طول سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2028.

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للتواصل الإعلامي: جيسيكا كورنر، jessica.koerner@envision- energy.com