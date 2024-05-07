شركة Exodus Movement, Inc. تُعلن ترقية إدراجها في بورصة نيويورك للأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية

أوماها، نبراسكا،, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم شركة Exodus Movement, Inc.‎ (المدرجة في سوق تداول الأوراق المالية OTCQX تحت الرمز: EXOD) (والمشار إليها فيما يلي بلفظ “Exodus” أو “الشركة”)، عن الموافقة على إدراج أسهمها العادية في بورصة نيويورك للأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يبدأ تداول أسهم الشركة العادية من الفئة أ بقيمة اسمية ‎$0.000001 (“الأسهم العادية”) في بورصة نيويورك للأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رمزها الحالي “EXOD” لدى بدء التداول في 9 مايو 2024. وسوف يستمر تداول الأسهم العادية في سوق OTCQX حتى إغلاق السوق في 8 مايو 2024. لا يحتاج حاملو الأسهم الحاليون إلى اتخاذ أي إجراء قبل الإدراج المتوقع للشركة في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال JP Richardson، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Exodus “إن ترقية الإدراج في بورصة نيويورك للأوراق المالية يمثل مرحلة هامة في رحلتنا. من شأن التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية أن يتيح لشركة Exodus تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل لحاملي الأسهم عن طريق زيادة تواجدنا في مجتمع المستثمرين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة السيولة”. وأردف قائلاً “نؤمن بأن ترقية الإدراج سيزيد من الوعي والمعرفة بشركة Exodus“.

نبذة عن شركة Exodus

تهدف شركة Exodus إلى تقديم يد العون لنحو نصف سكان العالم للاستغناء عن نظام التمويل التقليدي. تأسست شركة Exodus في عام 2015 وهي تمثل محفظة برامج متعددة الأصول تُغني عن الحاجة إلى المعرفة الحاسوبية المتخصصة وتجعل التصميم أولوية من أجل تسهيل وصول الجميع إلى العملات المشفرة والأصول الرقمية. يمكن استخدام برامج Exodus مع أجهزة سطح المكتب وأجهزة الجوال ومختلف المتصفحات، مما يتيح للمستخدمين تأمين العملات المشفرة وإدارتها وتبديلها، مثل Bitcoin وEthereum، وغير ذلك الكثير في أكثر من 10,000 زوج من الأصول الرائدة في القطاع من محفظة أنيقة سهلة الاستخدام. تكون وظائف الحفظ الذاتي مُضمَّنة محليًا على أجهزة المستخدمين، مما يضمن الخصوصية والأمان والتحكم التام في ثرواتهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني exodus.com.

مسؤول التواصل مع المستثمرين

investors@exodus.com

بيانات استشرافية

يشتمل هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية تستند إلى اعتقاداتنا وافتراضاتنا كما تستند إلى المعلومات المتاحة لنا حاليًا كما في تاريخ هذا البيان. وفي بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال الكلمات التالية: “سوف”، “يتوقع”، “سيؤدي”، “ينوي”، “يؤمن”، أو المصطلحات المماثلة. تشتمل البيانات الاستشرافية في هذه الوثيقة، على سبيل المثال لا الحصر، على اقتباسات من الإدارة بشأن الثقة في منتجاتنا وخدماتنا ومسار أعمالنا وخططنا وبعض مقاييس الأعمال. تنطوي هذه البيانات على مخاطر وشكوك وافتراضات وعوامل أخرى يصعب التنبؤ بها وقد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي بشكل جوهري وسلبي.

تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى ذلك الاختلاف، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات بشأن إقبال العملاء على استخدام منتجات Exodus في التطبيقات اللامركزية dApps والتمويل اللامركزي DeFi والرموز غير القابلة للاستبدال NFT مقارنة بالمنافسين؛ والنزاع المستمر في أوكرانيا، وتأثير العقوبات أو غيرها من الإجراءات التقييدية، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، والرد المحتمل من روسيا على تلك الإجراءات؛ والصعوبات المرتبطة بالتنبؤ بسلوك المستخدمين والتغيرات في عادات إنفاق المستخدمين نتيجة لعدة أمور من بينها الأوضاع الاقتصادية السائدة أو مستويات التوظيف أو المرتبات أو الأجور أو التضخم أو ثقة المستهلكين أو التغيرات غير المتوقعة أو السريعة في النمو أو تراجع أسواقنا المحلية و/أو الدولية؛ واحتدام المنافسة من المنافسين الحاليين والجُدد؛ والتقدم السريع والمبتكر الذي يؤدي إلى تغييرات جوهرية في الأصول الرقمية أو قطاع العملات المشفرة؛ واستمرار الامتثال للمتطلبات التنظيمية؛ وتقلب أسعار العملات المشفرة، مثل Bitcoin، وغيرها من الأصول الرقمية؛ واحتمال عدم سير تطور وإطلاق المنتجات الجديدة والتحسينات على المنتجات الجديدة بحسب الإطار الزمني المتوقع أو اشتمالها على مشكلات أو أخطاء تتطلب الإصلاح أو عدم ظهور سوق لبيع هذه المنتجات الجديدة أو المحسنة بحسب ما هو متوقع؛ والمخاطر المرتبطة بقدرتنا على استدامة أو زيادة الربحية أو نمو الإيرادات في الفترات المستقبلية (أو الحد من التراجعات إلى أقل مستوى) مع السيطرة على النفقات؛ واختراق بيانات المستخدمين لأي سبب؛ والمخاطر التشغيلية والسياسية الخارجية والمخاطر المرتبطة بعملياتنا؛ والتأخيرات غير المتوقعة أثناء عملية التدقيق؛ وفقدان الموظفين الرئيسيين أو نقص العمالة أو توقف الأعمال.

ترد معلومات إضافية حول العوامل والمخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الاختلافات أو تساهم فيها ضمن وثائقنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك قسم “عوامل المخاطرة” وقسم “مناقشة الإدارة وتحليها للوضع المالي ونتائج العمليات” في النموذج رقم 10 التعديل رقم 1 الخاص بنا عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمقدَّم في 1 مايو 2024. لا يمكننا أن نضمن لك دقة البيانات الاستشرافية. علمًا بأن تلك البيانات الاستشرافية تتناول فقط الأوضاع في التاريخ الحالي. ونخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث هذه البيانات الاستشرافية.

المصدر: Exodus Movement, Inc.‎

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