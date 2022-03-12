‫شركة MIAX تفوز بجائزة أفضل منصة لتداول للخيارات في حفل توزيع جوائز Fund Intelligence Operations and Services Awards لعام 2022

برينستون، نيوجيرسي، 11 مارس 2022 /PRNewswire/ – أعلنت شركة Miami International Holdings (MIH)، الشركة القابضة الأم لمجموعة MIAX Exchange Group ™، بما في ذلك MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald®، اليوم عن فوز الشركة بجائزة “أفضل منصة لتداول الخيارات” في حفل توزيع جوائز Fund Intelligence Operations and Services Awards لعام 2022 .

ويقع الاختيار على MIAX للفوز كل عام في جوائز Fund Intelligence Operations and Services Awards منذ عام 2016، وفازت على مدى السنوات الثلاث الماضية على التوالي بفئة “التقنية الأكثر ابتكارًا”. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها MIAX على جائزة أفضل منصة لتداول الخيارات؛ وكان المرشحين الآخرين هم DASH Financial Technologies، و Tethys Technology, Inc، و Vela

وصرح توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX، قائلًا: “تفخر الشركة بالفوز بجائزة أفضل منصة لتداول الخيارات، خاصة وأن التحديات العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وعدم الاستقرار الجغرافيا السياسية أدى إلى تقلبات غير مسبوقة واضطراب في السوق على مدى العامين الماضيين. وقد جرى بناء وتصميم تقنيتنا داخليًا من أجل دعم متطلبات أسواق المشتقات الإلكترونية الحالية ويسرنا بشكل خاص أن تفوز الشركة بجائزة أفضل منصة لتداول الخيارات من قبل Fund Intelligence، قادة الصناعة البارزين وأقراننا”.

وصرح مات روتيللا، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم التكنولوجيا في الشركة، قائلًا: “تُعد التكنولوجيا عنصرًا رئيسيًا لنجاح الشركة وهي أساسية لكل ما نصممه ونبنيه. وتعد تقنيتنا الأفضل في فئتها عاملاً رئيسيًا في دعم تطورنا وقبولنا في السوق لنحتل المركز الخامس عشر كأكبر بورصة عالمية للمشتقات وفقًا للبيانات التي جمعتها جمعية صناعة العقود الآجلة. ويسلط الفوز بفئة أفضل منصة لتداول الخيارات الضوء على دافع، وموهبة، والتزام فرقنا في جعل MIAX واحدة من أكثر البورصات موثوقية وأفضل أداء في الصناعة”.

وكرمت جوائز Fund Intelligence Operations and Services Awards، على مدار 20 عامًا وكافئت التميز والمساهمات البارزة التي قدمها رواد الأعمال والعمليات والتكنولوجيا في إدارة الأصول وشركات مقدمي الخدمات.

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة مياكس (MIAX) القابضة الأم، Miami International Holdings, Inc، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، و MIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وبورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).

وتُعد MIAX، و MIAX Pearl، وMIAX Emerald بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الشركة من أجل توفير تداول للخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. وتعمل MIAX كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية علىSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا فيSPDR® S&P 500® ETF (SPY). وتسهل MIAX Pearl، بالإضافة إلى الخيارات، تداول للأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.

وتُعد بورصة مينيابوليس للحبوب هي بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية المسجلة بالإشعار في لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويُعد مؤشر بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لـ SPIKES، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـ BRIXX، والعقود الآجلة لـ TAX. وتُعد بورصة مبنيابوليس لتجارة الحبوب أيضًا سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) التابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوق العقود المعينة، ومنظمة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

وتُعد بورصة برمودا سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم، وقضايا الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، والضمانات المشتقة، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أن بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة مينيابوليس للحبوب يرجى زيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا قم بزيارة www.bsx.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يتم تحديد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com