شركة SOUEAST تطلق الطرازات S06 وS07 وS09 في السعودية، وتسرّع وتيرة توسعها في الشرق الأوسط

الرياض, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلنت شركة SOUEAST عن توسع كبير في منطقة الشرق الأوسط، بإطلاق فرعها الرسمي في المملكة العربية السعودية إلى جانب استراتيجية علامة تجارية جديدة. خلال فعالية “EASE YOUR LIFE”، وكشفت الشركة عن ثلاثة طرازات جديدة من سلسلة S: وهي S09 وS07 وS06. يمثل هذا الإطلاق خطوة استراتيجية مهمة في مسار نمو شركة SOUEAST الإقليمي. وستقدّم الشركة للعملاء في الشرق الأوسط خيارًا جديدًا مميزًا في عالم السيارات.

الصورة 1: إطلاق العلامة التجارية SOUEAST في المملكة العربية السعودية

بناء منظومة تنقّل ذكية شاملة لمختلف أنماط الاستخدام

تماشيًا مع رسالتها “EASE YOUR LIFE”، تركز شركة SOUEAST على التنقل الحضري، مع حضور عالمي يشمل أكثر من 30 دولة ومنطقة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، من خلال 144 مركز مبيعات. وبصفتها علامة سيارات دولية ناشئة، أنشأت الشركة مقرات إقليمية في أسواق رئيسية لتعزيز عملياتها المحلية.

تقدم الشركة طرازات stylish وcomfort وwarm-tech – بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والسيارات السيدان – المصممة خصيصًا للشباب الحضري، وتقدم حلول تنقل فعالة من حيث التكلفة في جميع أنحاء العالم.

خلال الفعالية، قدّم السيد “كي”، رئيس شركة SOUEAST الدولية، الاستراتيجية العامة للشركة. وسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة لسوق السيارات في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى ارتفاع معدل امتلاك المركبات (1.8 مركبة لكل أسرة) ووجود شريحة شابة واسعة (70٪ تحت سن 35 عامًا)، كعوامل رئيسية تدفع نحو الطلب على سيارات ذكية ومخصصة، تنسجم مع رؤية الشركة “EASE YOUR LIFE”. وأشار إلى أن حاجة المملكة لتطوير بنيتها التحتية في مجالات النقل الذكي والطاقة الجديدة تتماشى مع خبرات شركة SOUEAST في المركبات الكهربائية الذكية والتقنيات المتقدمة، مما يضع العلامة التجارية في موقع مثالي لتلبية تطلعات الشباب السعودي وتوسيع جاذبيتها في السوق الأوسع.

الصورة 2: السيد كي، رئيس شركة SOUEAST الدولية، يقدّم استراتيجية الشركة

وخلال حدث الإطلاق، أعلنت SOUEAST عن شراكة علامتها التجارية مع الممثل المحلي الشهير طارق الحربي. وبفضل ارتباطه القوي بالشباب، قدّم طارق الحربي طرازات شركة SOUEAST المصمّمة للمدن إلى الجيل الجديد من العملاء في المملكة العربية السعودية. وأضاف السيد كي: “تتوافق صورة طارق الأنيقة، القريبة من الناس، والجذابة تمامًا مع رؤيتنا للعلامة التجارية”. وتُمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في ترسيخ حضور SOUEAST في هذا السوق الحيوي والديناميكي.

إطلاق ثلاثة طرازات بارزة لتلبية احتياجات التنقل المتنوعة

كشفت شركة SOUEAST خلال الفعالية عن ثلاثة طرازات مخصصة للمدن. يُعد S09 طراز SUV ذكي فاخر من الفئة D، ويعيد تعريف مفهوم الفخامة الرحبة بأبعاده القوية: 4,858 مم طولًا، 1,925 مم عرضًا، 1,780 مم ارتفاعًا، وقاعدة عجلات بطول 2,850 مم. ومزوّد بمحرك توربيني قوي سعة 2.0T ومقصورة داخلية رحبة، يلبّي هذا الطراز تطلعات النخبة الحضرية بتصميمه الجمالي وخصائصه الذكية ومزاياه الفاخرة، مجسّدًا أعلى معايير العلامة التجارية.

أما S07، فهو طراز SUV ذكي من الفئة C، يدمج بين العملية والأناقة بطريقة مثالية تناسب الشباب الحضريين المهتمين بالتصميم والأسلوب. وبالإضافة إلى تصميمه الانسيابي ومقصورته المريحة، يقدّم S07 مجموعة من الميزات الذكية تشمل: شاشات متصلة بحجم 12.3 بوصة، مقعد سائق قابل للتعديل بستة اتجاهات مع خاصية التذكّر، شرائح معالجة متقدمة (8015 للدفع الثنائي و8155 للدفع الرباعي)، تشغيل المحرك عن بُعد، ونظام ADAS للمساعدة المتقدمة في القيادة — مما يوفّر تجربة اتصال فاخرة ومعايير عالية للسلامة.

الصورة 3: SOUEAST S07

أما S06، فهو طراز SUV أنيق ومخصص للمدن، يتميّز بتصميم ديناميكي عصري، وتكنولوجيا ذكية عملية، وتجربة قيادة رقمية متطورة. مصمّم خصيصًا لفئة الشباب النشطين في المدن، ويقدّم تجربة تنقل نابضة بالحيوية ومصممة حسب التفضيلات الشخصية. ويأتي مزودًا بنظام قيادة ذكي من المستوى الثاني (L2) ونظام رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة لمساعدة السائق على ركن سيارته، مما يُعزّز السلامة ومتعة القيادة في آنٍ واحد.

تعميق التواجد المحلي وتعزيز العمليات المُحلية الشاملة

تعتمد استراتيجية SOUEAST طويلة المدى في السعودية على مبدأ “In Saudi, For Saudi”، حيث تضع التركيز على التوطين العميق للعمليات. وقد استعرض السيد “كي” سلسلة من المبادرات، منها: إنشاء مركز أبحاث وتطوير للشرق الأوسط، تأسيس فرع سعودي، ومركز إقليمي لقطع الغيار والخدمات؛ بالإضافة إلى إنشاء النطاق “3-hour response circle” عبر مراكز البيع والخدمة في المدن الرئيسية بحلول عام 2026؛ وطرح مجموعة منتجات محلية تحت نظام “6+2+1”.

كشفت SOUEAST عن خطتها الاستراتيجية لتطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توسيع شبكة مبيعاتها لتشمل 25 مركزًا خلال السنوات الثلاث المقبلة — جميعها ستقدّم خدمات متكاملة تشمل: صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كم، ومساعدة على الطريق لمدة 6 سنوات، وضمان للمركبة لمدة 6 سنوات أو 200,000 كم، وضمان للمحرّك مدى الحياة لمدة 10 سنوات أو مليون كم. وستتعاون الشركة أيضًا مع شركاء سعوديين للمساهمة في بناء منظومة تنقّل مستدامة، وتقديم خدمات “EASE” الشاملة عبر سلسلة القيمة، مما يعزّز مكانتها كشريك موثوق للمستخدمين.

كما أطلقت شركة SOUEAST رسميًا فرعها في السعودية وكشفت عن استراتيجيتها التسويقية، مؤكّدة التزامها طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الشركة إلى تعزيز حضورها الإقليمي بالتوازي مع دعم رؤية المملكة العربية السعودية نحو تطوير منظومة نقل حديثة. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة لإطلاق الطراز الجديد كليًا S06 DM في شهر يوليو، ليكون خيارًا مثيرًا وجديدًا للعملاء الشباب.

Contact Person: Frida Fu

Email: yuhe.fu@soueast-motor.com

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