‫شركة TUMI تطلق أفضل مجموعة حقائب لرياضة الغولف في فئتها

29 فبراير 2024 — تتجه TUMI، العلامة التجارية الدولية الرائدة في مجال السفر والحياة اليومية، نحو عالم فخامة الأداء من خلال إطلاق مجموعة متميزة من حقائب رياضة الغولف واكسسواراتها. وباعتبارها امتدادًا لـ TUMI Sport، ستوفر مجموعة Golf الجديدة القوة والأداء الفائق، مما يشعل الحماس في أداء لاعبي الغولف وعشاقها على حدٍ سواء.

تحتوي الحقيبة على كل ما يحتاجه لاعب الغولف في تنقلاته، حيث تمكِّن تشكيلة الأدوات هذه لاعبي الغولف من الاستمتاع بإرث العلامة التجارية من الاستخدامات الاحترافية والجودة التي لا تضاهى والاهتمام التام بكل التفاصيل داخل الملعب وخارجه. المجموعة التي سيتم تقديمها باللونين الأسود والأبيض الفاتح/الداكن، تشتمل حقيبة عربة الغولف، وحقيبة حامل الغولف، وحقيبة مضمار الغولف، وحقيبة Golf Hardside المزودة بعجلتين، بالإضافة إلى حقائب المستلزمات وأغطية المضارب وحقائب مصنوعة من ألياف الكربون وغير ذلك الكثير. يمكن كتابة الأحرف الأولى لاسمك على الحقيبة المنتقاة لإضفاء المزيد من الطابع الشخصي عليها. (من اليسار إلى اليمين): حقيبةGolf Cart Bag باللون الأسود، وحقيبة Golf Stand Bag باللون الأبيض الفاتح/الداكن.

“في TUMI، نحن ملتزمون بتحسين رحلات العملاء الذين يسافرون بحثاً عن شغفهم. نحن نعلم أن الكثير من عملائنا هم من عشاق لعبة الجولف، سواء أكانوا يمارسون أعمالهم خارج الملعب أم يستمتعون بتحديات اللعبة. ونرغب في التحقق من احتواء مجموعة الغولف على كل التفاصيل والخصائص التي تجذب الناس إلى علامة TUMI وهي أنها متينة وعملية مثل كافة مستلزمات السفر الأخرى لدينا دون التضحية بالفخامة التي هي رمز الرياضة. حسبما قال السيد Victor Sanz المدير الإبداعي لعلامة TUMI.

تتميز حقائب الغولف من TUMI بقماش FXT Ballistic Nylon فائق الحماية وعدد كبير من جيوب التنظيم الداخلية والخارجية، فقد تم تصميمها لتتصف بكافة المميزات التي تلبي احتياجات لاعبي الغولف وتحفزهم على اللعب. أُعِدَّت حقيبة عربة الغولف لتتّسع لما يصل إلى 14 مضرباً مع مساحة لاستيعاب المستلزمات الإضافية لهذه الرياضة. وليحقّق التصميم أقصى استفادة من الحقيبة فهو يشتمل على مجموعة متنوعة من الجيوب لتناسب الأدوات والمشروبات والأشياء الثمينة ومنفذ شحن USB-C وغطاء واقي من المطر.

بالنسبة للاعبي الغولف الذين يقطعون الملعب سيرًا على الأقدام، تأتي حقيبة حامل الغولف مجهَّزة بأحزمة ظهر مبطنة قابلة للإزالة بكتف واحد أو كتف مزدوج توفّر الراحة أثناء حملها. مع مساحة تتسع لـ 14 مضرباً، فهي توفر إمكانية واسعة للتنظيم وإمكانية شحن USB-C.

عند التنقُّل، تستوعب حقيبة السفرGolf Hardside المزودة بعجلتين العربة أو حقيبة الحامل مع مساحة احتياطية للملابس أو الإكسسوارات الإضافية. يمتص غلاف البولي كربونات فائق المتانة الصدمات بينما تجعل المقابض العلوية والجانبية من السهل نقلها. تشمل المزايا الأخرى في المجموعة حقيبة Golf Duffel، والتي تتحول أيضًا إلى حقيبة ظهر، ومجموعة أغطية مضارب الغولف المكونة من ثلاثة قطع والمصممة لتناسب اللاعب الذي يركب سيارة داخل الملعب، والمضرب الخشبي والمضرب الهجين – المناسبان كهدايا بتغليفهما المميز مع إمكانية كتابة الأحرف الأولى لأسماء اللاعبين عليهما.

وكدليل على التزام تومي المستمر بتوفير منتجات عالية الجودة لأهم الرياضيين في العالم، إلى جانب إطلاق مجموعة Golf، فقد حصلت العلامة التجارية على لقب “المستلزمات الرسمية” لجولة PGA وLPGA. تأتي الشراكات المتعددة السنوات مع منظمات الغولف الرائدة في العالم في أعقاب انتماء تومي إلى مجموعات رياضية رائدة أخرى مثل نادي الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبر، وماكلارين Racing، ورابطة لاعبي التنس المحترفين.

يمكن لعشاق رياضة الغولف ومشجعي TUMI على حدٍ سواء تجربة مجموعة الغولف الكاملة في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024 في بطولة العالم للسيدات في جولة LPGA التي ينظمها HSBC في نادي سنتوسا للغولف في سنغافورة. سوف تستضيف شركة TUMI أول تجربة لها على الإطلاق على أرض الملعب في البطولة وتستعرض فيها آراء الجمهور في المنتج وتتميز بحضور كبار الشخصيات والمؤثرين بالإضافة إلى برامج أخرى على أرض الملعب.

“يسعدنا أن نتشارك مع PGA TOUR وLPGA لدعم منظماتهم وأبطالهم في السعي لتحقيق التميز. ونظرًا لكون TUMIعلامة تجارية عالمية للحياة اليومية، فإننا نقدِّر هاتين الشراكتين العالميتين ويسعدنا كثيرًا أن نكون قادرين على الظهور والتشجيع في بطولة العالم للسيدات في جولة LPGA التي ينظمها HSBC في سنغافورة، بالإضافة إلى الفعاليات العالمية الأخرى حول العالم في المستقبل. قالت Jill Krizelman، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والتجارة الإلكترونية لدىTUM : “نحن ملتزمون بتمكين عملائنا والرياضيين على حدٍ سواء من خلال أفضل الأدوات الرياضية الفخمة أينما توجّهوا في رحلاتهم.

تسوَّق مجموعات الغولف الجديدة في متاجر TUMI حول العالم ومن TUMI.com.

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حول TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975 بابتكار مستلزمات للسفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي، صُمِّمت خصيصاً لتحسين جميع جوانب حياة التنقل وتبسيطها وتجميلها. فمن خلال الدمج بين الأداء المثالي وروح الإبداع، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائننا كوننا شريك مدى الحياة لمحبي السفر والمبدعين الذين يسافرون بحثاً عن شغفهم.

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