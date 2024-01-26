‫ظهور إكس ترانسفير لأول مرة في دبي بالإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 يناير 2024 – ظهرت إكس ترانسفير (XTransfer)، منصة الدفع التجاري عبر الحدود الرائدة عالميًا والصينية رقم 1 في مجال الأعمال بين الشركات، لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال معرض “Light+ Intelligent Building Middle East 2024” الذي أقيم في دبي. استعرض الحدث منتجات وتقنيات الإضاءة الذكية المتقدمة من أكثر من 350 شركة إضاءة مبتكرة حول العالم، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 88% في الشركات المشاركة مقارنة بالعام السابق.

ممثلي إكس ترانسفير في دبي.

أصبحت الإمارات أكبر سوق لصادرات الصين وثاني أكبر شريك تجاري بين الدول العربية. وفي عام 2023، صدرت الصين بضائع بقيمة 39.2 مليار يوان صيني إلى الإمارات، بزيادة قدرها 10.3% على أساس سنوي. وتتغذى هذه الشراكة المتنامية من الهياكل الصناعية التكميلية والتبادلات التجارية المزدهرة، وخاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتكشف بيانات إكس ترانسفير عن زيادة ملحوظة بنسبة 15.2% على أساس سنوي في الأموال التي جمعتها الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية من الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.

قدمت إكس ترانسفير، التي تركز على الخدمات المالية للتجارة الخارجية للشركات لمدة ست سنوات، خدماتها لأكثر من 400,000 مؤسسة تجارة خارجية وهي الآن منصة دفع التجارة الخارجية للشركات رقم 1 في الصين.

أطلقت إكس ترانسفير هذا العام خدمة التدويل الخاصة بها، مما أدى إلى جذب المؤسسات التجارية في جميع أنحاء العالم. من خلال استخدام حسابات إكس ترانسفير لكل من المشترين والبائعين، يمكن تحقيق تسوية دفع آمنة ومتوافقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر ما يصل إلى 95% من رسوم التحويلات و20% من تكاليف تحويل العملات. يعالج حل إكس ترانسفير الشامل تحديات التحصيل التي يواجهها البائعون مع تلبية احتياجات المشترين العالميين، مما يضمن التدفق السلس للصناديق التجارية.

وخلال المعرض، عرضت شركة إكس ترانسفير خدمات الدفع الآمنة والمتوافقة والمريحة عبر الحدود، وحظيت باهتمام وتقدير الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. تهدف إكس ترانسفير إلى توسيع تواجدها في سوق الشرق الأوسط من خلال تسهيل التجارة ليس فقط بين الشركات في الشرق الأوسط والصين ولكن أيضًا من خلال تحسين الراحة التجارية للشركات في الشرق الأوسط والعالم. في نوفمبر الماضي، زار حسين الحمادي سفير الدولة وسعادة مهند النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، مقر شركة إكس ترانسفير في شنغهاي، الصين. وخلال زيارتهم، أعربوا عن تقديرهم لنموذج الأعمال المبتكر لشركة إكس ترانسفير وإنجازاتها الرائعة. وقد عزز تأييدهم ثقتنا في متابعة فرص النمو في سوق الشرق الأوسط.

وفقًا لبيل دينج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس ترانسفير، فإن عشرات الآلاف من الشركات الخارجية تستفسر حاليًا عن الخدمة وتشترك فيها. وفي المستقبل، سيستفيد المشترون والبائعون العالميون بشكل مشترك من الراحة القصوى التي توفرها منصة إكس ترانسفير.

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