‫ظهور تقنية جديدة من شركة Dual Miners

هلسنكي، فنلندا، 12 من أبريل 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — يسر شركة “Dualminers” الرائدة في مجال التنقيب المزدوج عن العملات المُشفَّرة (www.dualminers.com). الإعلان رسميًا عن طرحها ثلاثة نظم حاسوبية “حفارات” لتعدين العملات المُشفَّرة والتنقيب عنها، إذ تتمتع تلك النظم بإمكانات من شأنها تغيير هذا المجال على مستوى العالم. وقد استخدمت شركة Dualminers تقنية رقاقات الدائرة المتكاملة المرتبطة بالتطبيقات (ASIC) لتقديم ثلاثة حلول سابقة التهيئة لتيسير استخدامها ولكي تبشر مستخدميها بعائد على استثمارهم في غضون شهر واحد. وقد نُفِّذت تلك الحلول على أيدي بعض من أمهر اختصاصييها المخضرمين في مجال تعدين العملات المُشفَّرة.

تتمثل أحدث منتجات الشركة في DualPro وDualPro Max وآخرهاDualPremium ، وهي تقنيات تدعم العمليات المدرة للربح على سلاسل كتل من اختيار المستخدم. يُرجى تصفُّح الرابط التالي: https://dualminers.com/products للتعرُّف بشكل أكثر توسعًا على تلك المنتجات.

يتألف فريق Dual Miners من اختصاصيين مهرة ومخضرمين في هذا المجال.

شركة Dual Miners مؤسسة مختصة في تصميم الرقاقات وتصنيعها. يقع مقرها في لندن ولها فروع في فنلندا وكوريا الجنوبية واستراليا. ويعمل لديها عدد من الفرق التي يمتاز أفرادها بالفهم التام والشامل لتقنية سجل المعاملات العمومي “بلوكتشاين”، أو ما يُعرف بسلسلة الكتل، ومجال التصميم التقني، وذلك من بين مجالات أخرى. تقدم الشركة وحدات معالجة رسوم الجرافيك لعملائها، فضلاً عن تقديمها خدمات تطوير المحافظ المُشفَّرة. تمتلك الشركة مقرات في ثلاث قارات. تمتاز Dual Miners بخبرات موسعة وشاملة في السوق، ومن ثّمَّ استطاعت إرساء دعائمها وحفر اسمها عميقًا في عالم سلاسل الكتل.

وعند إجراء أية عملية شراء، يُوضع التسعير والتوافر في الاعتبار كعنصرين أساسيين.

ونتيجة لذلك، تستطيع Dual Miners تغطية مهام الشحن والاستيراد، ما يتيح للمستهلكين تحمُّل نفقات الأجهزة التي يشترونها لا أكثر ويحصلون على كل ما يحتاجون إليه للبدء في إنجاز عملهم دون تحمُّل أية مصاريف إضافية. ولقد باء منافسونا بالفشل في الأسواق التي ينشطون بها وأصبح المستهلكون على دراية بذلك. إن القدرة على استخدام ما لدينا من طاقة كهربائية أو الاستفادة من أسعار الكهرباء المنخفضة بصورة مدهشة قد أضعف قدرات منافسينا وفت في عضدهم. ورغم صغر حجم شركتنا إلا أننا نتمتع بالكثير من الطاقة اللازمة للتعدين إذ تبلغ الطاقة التي يولدها DualPremium في المتوسط 60 تيرا هيرتز/ثانية للتنقيب عن عملة البتكوين و2,1 جيجا هيرتز للتنقيب عن عملة الليتكوين. وفي هذا الصدد يقول مايكل سكوت، مدير التشغيل وكبير مسؤولي التشغيل لدى Dual Miners: “ينتهي الوضع بفائدة لكافة الأطراف”.

نبذة عن Dual Miners

تأسست شركة Dual Miners Inc. في عام 2015 بهدف ابتكار أولى أجهزة التنقيب المزدوج عن العملات المُشفَّرة وبيعها على مستوى العالم بحيث تستفيد من تقنية SHA-256 أو تقنية Scrypt على التوالي. وقد انطلق عملنا مستخدمين جهاز DualPro لمنح المستخدمين طاقة أكبر مقابل تكلفة أقل مما كان متاحًا من قبل. يقع مقر شركة Dual Miners في لندن بالمملكة المتحدة ولها مقرات في جميع أنحاء العالم. يمكنكم معرفة المزيد عن الشركة عن طريق تصفُّح موقعها الإلكتروني www.dualminers.com.

مايكل سكوت

مدير العلاقات العامة

Michael@dualminers.com

400103 41(00358)