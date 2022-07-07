‫عرضت Huntkey أجهزتها في معرض الإمارات العربية المتحدة وتمنت جلب إضافات جديدة إلى سوق الإلكترونيات

شنجن، الصين، 7 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — في يونيو/حزيران، شاركت Huntkey في معرض الصين (دبي) التجاري. عرضت Huntkey الأجهزة المنزلية وملحقات الهاتف المحمول بما في ذلك أجهزة تنقية الهواء وسماعات الرأس TWS وشواحن الهواتف المحمولة ومحولات الكمبيوتر المحمول في المعرض. أقيم هذا المعرض التجاري في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 30 ماي/أيار إلى 1 يونيو/حزيران واستقطب أكثر من 250 عارضًا وأكثر من 15000 زائر عبر الإنترنت وخارجه.

الصين هي أكبر مصدر واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية. تعمل Huntkey في سوق الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عامًا وتبيع المنتجات الإلكترونية بشكل أساسي. منذ إنشائها في عام 1995، نمت Huntkey لتصبح علامة تجارية رائدة في مجال الإمداد بالطاقة والإلكترونيات الاستهلاكية في الصين. تتعاون Huntkey مع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول الرئيسية في جميع أنحاء العالم لتوفير المنتجات والصادرات إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة.

كان كشك Huntkey في F202 ، القاعة 4. وكانت أكثر المنتجات شيوعًا هي أجهزة تنقية الهواء والمكانس الكهربائية وسماعات الرأس TWS . خذ جهاز تنقية هواء السيارة CJ001 كمثال. يمكن أن يتحلل الفورمالديهايد والبنزين والرائحة الغريبة وهو صديق للبيئة دون تلوث ثانوي. تتميز المكنسة الكهربائية للسيارة بإضاءة LED ومرشحات قابلة للغسل لتنظيف داخلي سهل. تتمتع سماعات الرأس TWS بإلغاء نشط للضوضاء وإلغاء الضوضاء البيئية، لذا فإن الحد من الضوضاء يصل إلى 35 ديسيبل كحد أقصى ويمكن للناس أن يسمعوا بشكل أفضل عندما يكونون على الهاتف.

تصر Huntkey على الابتكار المستقل، مع أكثر من 400 مهندس بحث وتطوير، و 2000 متر مربع من المختبرات ومنصة التصميم الصناعي، ومجهزة بأكثر من 300 مجموعة من البرامج والأدوات ذات المستوى العالمي. في المستقبل، ستستمر Huntkey في تصميم منتجات عالية الجودة بأمان وموثوقية عاليين وتجربة ذات قيمة مضافة للمستخدم.

نبذة عن Huntkey

تأسست Huntkey في عام 1995، وهي شركة رائدة في توفير إمدادات الطاقة للكمبيوتر الشخصي وشرائط الطاقة وأدوات الحماية من زيادة التيار ومحولات الكمبيوتر المحمول وشواحن الهاتف والشاشات وأجهزة تنقية الهواء. تغطي مساحة ما يقرب من 1،000،000 متر مربع بين ثلاث مجمعات صناعية، تعد Huntkey واحدة من أشهر العلامات التجارية وأكبر الشركات في الصين القارية. بحلول عام 2022، كانت Huntkey يمارس الاقتصاد منخفض الكربون لأكثر من عشر سنوات. ممارسة أسلوب حياة منخفضة الكربون مع Huntkey .

الموقع الإلكتروني: http://www.huntkey.com

فايسبوك: https://www.facebook.com/ HuntkeyGlobal

إنستغرام: https://www.instagram.com/ huntkey_global

للتواصل الإعلامي: السيدة لافا هوانغ، البريد الإلكتروني: marketing@huntkey.com

اتصالات الأعمال: السيدة فيريس لياو، البريد الإلكتروني: huntkey@huntkey.com