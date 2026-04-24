‫علامة TUMI تكشف عن حملة Mediterranean Escapeاحتفاءً بسحر الساحل وسهولة السفر

تقدم مجموعة ربيع 2026 ألوانًا جديدة نابضة بالحياة وتصاميم مستوحاة من الوجهات السياحية، لتجسد روح TUMI أثناء العطلات.

نيويورك، – Media OutReach Newswire – 24 مارس 2026 – أعلنت اليوم علامة TUMI العالمية المتخصّصة في مستلزمات السفر وأسلوب العيش والأكسسوارات عن إطلاق حملتها الموسمية ومجموعتها لربيع 2026 بعنوان Mediterranean



Escape، المستوحاة من دفء ساحل البحر الأبيض المتوسط وإيقاعه وثرائه الحسي. تقدم الحملة ألوانًا وطبعات وبنيات جديدة وجريئة عبر أشهر تصاميم TUMI الأيقونية، لتجسد رؤية مبهجة وغامرة حيث يلتقي التصميم بروح الوجهة السياحية.

أخرج الحملة “بييرو بريسان” وصوّرها “داريو كاتيلاني”، حيث تنقل المشاهدين إلى فيلا فورتاليزا وقرية كالا سان فيسنتي في مايوركا، إسبانيا. وتعكس الحملة إحساسًا بالسهولة والانسيابية، حيث يصبح السفر تجربة غامرة وتعبيرية متجذرة في روح الوجهة.

في قلب المجموعة تبرز لوحة ألوان موسمية جديدة جريئة، تم تقديمها عبر مجموعات TUMI الرئيسية، بما في ذلك المجموعة الأيقونية 19 Degree Collection. تُعيد درجات الأخضر الزعترِي الغني، والتيراكوتا الدافئة المشبعة بأشعة الشمس، والأصفر المشرق تخيّل التصاميم المنحوتة عبر ألوان مستوحاة من الوجهات السياحية. كما تمتد هذه اللوحة اللونية إلى عائلة 19 Degree Aluminum مع حقيبة International Carry-On بلون Horizon Blue، وهو لون موسمي مستوحى من النقطة التي يلتقي فيها البحر بالسماء، ليضفي عمقًا على التصميم المعدني المميز.

بعيدًا عن مجموعة 19 Degree، تمتد القصة الموسمية عبر أساسيات السفر وتصاميم أسلوب العيش، مع تقديم بنيات جديدة وتوظيفات مبتكرة للمواد صُممت لاستحضار أجواء الاسترخاء المتوسطية. كما تقدم المجموعة الكبسولة المستوحاة من الرافيا لمسة دفء منسوجة إلى مجموعتَي Olas وHarrison اللتين تم توسيعهما حديثًا، حيث تجمع بين الملمس الحرفي والبنية العصرية. وتعزز الأكسسوارات بدورها الروح الحسية للبحر الأبيض المتوسط، إذ تستلهم حُلي الحقائب من الزيتون والزهور والليمون، في إشارةٍ إلى الأسواق المفتوحة وبساتين الليمون والأزهار على ساحل أمالفي. أمّا حافظة Belden Sunglass Charm، فتوفّر للمسافرين حلًا عمليًا لأيام طويلة تحت أشعة الشمس.

قال “فيكتور سانز”، المدير الإبداعي لدى TUMI: «يمثل البحر الأبيض المتوسط إيقاعًا أبطأ وأكثر وعيًا للسفر

تكشف الحملة أيضًا عن طبعة Mediterranean Print الجديدة التي تظهر عبر قطع من مجموعات Voyageur و Tegra-Lite وBelden وNassau. وتتميز هذه الطبعة بجرأتها مع الحفاظ على طابعها الأنيق، حيث تعزز طاقة المجموعة مع استمرار تركيز TUMI على الدقة والأداء.

قالت “جيل كريزلمان”، نائبة الرئيس الأولى للتسويق العالمي والتجارة الإلكترونية لدى TUMI: «تمثل هذه الحملة تطورًا في الطريقة التي نروي بها قصة علامتنا. وقد شكّل البحر الأبيض المتوسط الخلفية المثالية للاحتفاء بالألوان الغنية، ورومانسية السفر، وعمق الثقافة، كما أتاح لنا فرصة إظهار جانب أكثر استرخاءً ومرحًا من TUMI، وكأنّ العلامة التجارية نفسها تعيش أجواء العطلة. ومن خلال السرد البصري وفعاليات العلامة الغامرة حول العالم، تدعو حملة Mediterranean Escapeمجتمعنا العالمي إلى عيش روح هذا الموسم والاحتفاء بالسفر كوسيلة للتعبير عن الذات.»

ستمتد حملة Mediterranean Escape إلى ما يتجاوز الإطار الإعلاني، من خلال سلسلة من التجارب العالمية الغامرة التي تحتفي بروح هذا الموسم.

تتوفّر مجموعة Mediterranean Escapeحاليًا عبر موقع TUMI.com وفي متاجر TUMI حول العالم. كما يمكن متابعة حساب TUMITravel@ للاطّلاع على محتوى حصري من كواليس الحملة.

