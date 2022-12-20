‫عودة الموسم الثالث من “شكل الثقافة” في رحلة لاستكشاف حياة الشارع في مواقع التراث العالمي

شارك في إنتاج الموسم الثالث من برنامج “شكل الثقافة” كلٌ من Guo Wen Culture و Zhejiang Satellite Television و Tencent Video ، والذي يأتي تحت عنوان “سرد قصص التراث العالمي بدفء” ليخبرنا كيف يواصل الناس الترويج للتراث العالمي في الثقافة الصينية من خلال تصوير حياة الشارع في مواقع التراث العالمي، وعرض قصص لأشخاص يكرسون جهودهم للحفاظ على التراث العالمي وتقديم جوانب مختلفة من التراث للجمهور.

يهدف برنامج “شكل الثقافة”، الذي تم إطلاقه في عام 2021، إلى إلهام المزيد من الشباب لبدء رحلاتهم الخاصة في الاستكشاف والاكتشاف الثقافي، وتثمين الجوانب العميقة للثقافة الصينية، ولعب دور إيجابي في حماية التراث الثقافي العالمي.

الممرات الثلاثة والأزقة السبعة: الثقافة والروح عبر 1000 عام

تعد الممرات الثلاثة والأزقة السبعة في مقاطعة فوجيان إحدى المناطق التاريخية والثقافية الأكبر حجمًا والمحفوظة جيدًا في الصين. إنها معروفة باسم “الحفرية الحية لنظام الوحدات الحضرية ليفانج في الصين” و”متحف الهندسة المعمارية لأسرة مينغ وتشينغ الصينية”. سوف تستكشف “فرقة الشباب” المنطقة في مجموعتين للإجابة على سؤالين من تجربتهم الشخصية: لماذا نحمي الممرات الثلاثة والأزقة السبعة؟ ما الذي قدمه هذا التراث الثقافي للناس في مجتمع اليوم؟

من المعروف على نطاق واسع أنه يمكن للمرء اكتشاف نصف تاريخ الصين الحديث والمعاصر في الممرات الثلاثة والأزقة السبعة، حيث عاش عدد كبير من الأشخاص المؤثرين الذين تركوا بصمات لا تمحى في تطور الصين. من بين هذه الشخصيات التاريخية يان فو “أول صيني يتقن الدراسات الغربية”. ولين جومين، وهو ثوري وطني كتب أعظم رسالة حب في القرن العشرين. وغيرهما.

ستتبع “فرقة الشباب” تشنغ غوجين، نائب مدير أكاديمية الصين الثقافية للآثار، وشو لينجي، رئيس التحرير المساعد لمجلة “هوم لاند”، لتتبع قصص الشخصيات التاريخية المعروفة لفوجيان في الممرات الثلاثة والأزقة السبعة.

وهناك تحدٍ سيواجه شان جيكسيانغ، مدير أكاديمية الصين الثقافية للآثار، الذي عمل أمينًا لمتحف القصر في بكين بين عامي 2012 و2019، وتانغ جيوتشو وتشين هي، أعضاء “فرقة الشباب”، ويتمثل هذا التحدي في تعلم وينغ تشون، وهو أسلوب كلاسيكي لفنون الدفاع عن النفس والتراث الثقافي الوطني المعنوي للصين. ولكن قبل البدء، يجب “حفظ وتسميع” مبادئ وينغ تشون وفهم ثقافتها وفلسفتها في الحياة.

يختلف برنامج “شكل الثقافة” عن الصورة النمطية للترويج لمواقع التراث العالمي على مدار المواسم الثلاثة. وبالتالي، يمكن للناس اكتساب رؤى جديدة حول هذه الرموز الثقافية من خلال القصص الجذابة والقصص المؤثرة. في الوقت نفسه، يستكشف البرنامج أيضًا كيف يؤثر التراث العالمي على حياة الناس اليومية. يصور البرنامج كيف ينخرط الناس في تجربة التراث العالمي ويواصلون في هذا الجانب الثمين للثقافة التقليدية الصينية والروابط العاطفية الفريدة التي تنشأ بمرور الوقت.

بالإضافة إلى الممرات الثلاثة والأزقة السبعة في فوجيان، سيزور الموسم الثالث 12 موقعًا ووجهة للتراث العالمي في جميع أنحاء الصين بما في ذلك السور العظيم في بكين؛ والمركز التاريخي لماكاو؛ وليلينغ في مقاطعة خونان؛ وتشوفو بمقاطعة شاندونغ.