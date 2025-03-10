‫فندق ميرا هونج كونج يستضيف أول إفطار رمضاني في تاريخه

بالتعاون مع شركة ميرامار ترافل والقنصلية العامة لتركيا في هونج كونج

لاستعراض الخدمات الفندقية المناسبة للمسلمين10 مارس 2025، هونج كونج – Media OutReach Newswire – فندق ميرا هونج كونج، وهو منتجع حضري بتصميم مبتكر ومميز يقع في قلب تسيم شا تسوي، استضاف بفخر أول إفطار رمضاني في تاريخه بقاعة الحفلات البنتهاوس في 4 مارس 2025.

تم تنظيم هذا الحدث التاريخي بالتعاون مع شركة ميرامار ترافل والقنصلية العامة لتركيا في هونج كونج، وشكَّل خطوة مهمة نحو الاعتراف بهونج كونج كوجهة سياحية مناسبة للمسلمين حيث إن هذا الحدث جمع ما يقرب من 200 ضيف يمثلون المجتمع المسلم المحلي، ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وآسيا، ومسؤولي الحكم المحلي من قطاع السياحة، وممثلي الإعلام لتناول إفطار رمزي والاستمتاع بأمسية يعمها الترابط والاكتشاف الثقافي والاستمتاع بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الحلال. أتاح هذا الحدث أيضًا فرصة لتسليط الضوء على مرافق وخدمات الفندق المناسبة للمسلمين، والتي حصلت مؤخرًا على تصنيف 5 أَهِلَة من موقع CrescentRating.com، مما يؤكد أن المنتجع الحضري الحائز على جوائز والفندق التابع له – فندق ميرا مون الصغير الساحر – من بين أفضل الخيارات المتاحة للمسافرين المسلمين.

بعد صلاة المغرب التي أمَّها كبير أئمة هونج كونج، المفتي محمد أرشد، وإفطار رمزي بالتمر وحساء العدس، وخطابات الترحيب التي ألقاها المضيفون الثلاثة: السيد ألكسندر واسرمان، رئيس الفنادق والشقق الفندقية في مجموعة ميرامار، والسيد أليكس لي، المدير العام لشركة ميرامار ترافل، والسيد كريم سركان إيفسين، القنصل العام لتركيا في هونج كونج، إلى جانب ضيف الشرف، السيد كلارنس ليونج، وكيل وزارة الداخلية وشؤون الشباب في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، استمتع جميع الضيوف بما فيهم 12 قنصلًا عامًا من الشرق الأوسط وآسيا يمثلون مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران وباكستان وكازاخستان ومنغوليا وبنجلاديش وماليزيا والفلبين ببوفيه حلال فاخر يضم مجموعة متنوعة من الأطباق المتميزة من المطبخ الصيني والمطبخ المتوسطي. تضمن هذا الحدث متعدد الثقافات عرضًا موسيقيًا تقليديًا ومسرحية خيال ظل تركية، واختُتم ببازار تركي تفاعلي قدم الأطعمة والمشروبات التقليدية المرتبطة بشهر رمضان المبارك بما فيها القهوة المحضرة على رمال ساخنة.

قالت السيدة أنجلينا تشيونج، مفوضة مكتب السياحة والثقافة والرياضة في هيئة السياحة: “أنا سعيدة للغاية بالمشاركة في إفطار رمضان الليلة. كما يسرني أن أرى القطاع يتعاون بحماس مع الحكومة لتطوير أسواق الشرق الأوسط ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا وتقديم خيارات طعام أكثر ملاءمة للزوار المسلمين، بما فيها المأكولات الصينية الراقية. حتى الآن، حصل أكثر من 140 مطعمًا على شهادة الحلال. تعمل الحكومة على تعزيز الجهود لتطوير الأسواق في الشرق الأوسط ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وتشجيع مختلف قطاعات المجتمع على تعزيز مرافق دعم السياحة من أجل جذب مزيد من الزوار الراقين “.

يقع فندق ميرا هونج كونج على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من مسجد كولون في وسط قِبلة التسوق في المدينة، وهو فندق مناسب للمسلمين ويقدم أطعمة فاخرة حلال بما في ذلك الأطعمة الكانتونية الراقية التي يعدها مطعم الفندق كويزين كويزين الموصى به من قبل ميشلان. يعمل بالفندق سفير نزلاء يتحدث باللغة العربية، ويقدم قائمة طعام باللغة العربية لطلب أشهى المأكولات، بما فيها المأكولات الآسيوية والغربية المفضلة، في الغرف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يضم الفندق أيضًا استراحة فايبز الفسيحة المفتوحة المتوارية في ساحة فناء تشبه الواحات، إلى جانب مرافق صحية متنوعة في ميرا سبا. من ناحية أخرى، تم تجهيز فندق ميرا مون الصغير المستوحى تصميمه من القصص الخيالية الصينية، وهو يطل على ميناء فيكتوريا في جزيرة هونج كونج ويقع على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من مسجد وان تشاي الشهير إلى جانب مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض، وهو يضم مختلف وسائل الراحة الضرورية والمناسبة للمسلمين، ويقدم مجموعة إفطار حلال للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

قال ألكسندر واسرمان، رئيس الفنادق والشقق الفندقية في مجموعة ميرامار: “واحتنا الحضرية الفاخرة في تسيم شا تسوي، ميرا هونج كونج، والفندق الصغير الساحر في خليج كوزواي، ميرا مون، المُعتمَد من قبل الهيئة الرائدة عالميًا في مجال السفر الحلال، كريسنت ريتنج، جاهزان لتلبية احتياجات المسافرين المسلمين ذوي الذوق الرفيع. تلقى جميع موظفينا تدريبًا مكثفًا ليعرفوا الأطعمة الحلال وممارسات السفر الحلال المطبقة في فنادقنا. يتطلع فريقنا إلى استقبال مزيد من الضيوف المسلمين من جميع أنحاء العالم، ونهدف إلى أن نكون وجهة تناول الطعام الصيني المفضلة في هونج كونج لدى المجتمع الإسلامي المحلي”.

معرض مقاطع الفيديو Mira Moon | The Mira Hong Kong:

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