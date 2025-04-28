‫فينجروب تدعم الاستدامة باتباع نهج بيئي شامل

تُشكِّل مجموعة فينجروب نظامًا بيئيًا أخضر يُدمج الاستدامة بسلاسة في مجالات النقل والحياة الحضرية والحفاظ على البيئة تحت القيادة

الحكيمة لرئيس مجلس الإدارة فام نهات فونغ.

هانوي، فيتنام 28 – Media OutReach Newswire – أبريل 2025 – تفاقمت مشكلة تغير المناخ وأصبحت الممارسات المستدامة تمثل أولوية عالمية، ولذلك تتزايد المطالب الموجهة للشركات بمواجهة التحديات البيئية. مجموعة فينجروب، وهي تكتل أعمال متنوع يقوده رئيسها الملياردير الفيتنامي فام نهات فونغ، تحملت هذه المسؤولية من خلال إنشاء نظام بيئي أخضر في فيتنام. يتضمن هذا النهج البيئي الشامل اتباع نظام النقل المستدام، وإجراء تطويرات حضرية مراعية للبيئة، والقيام بمبادرات بيئية، مما يُمكِّن المجموعة من المساهمة بشكل فعال في كل من التقدم الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

يعتمد هذا النظام البيئي على الجهود المبذولة مثلًا في إنتاج سيارات فينفاست الكهربائية، ومشاريع فينهومز الحضرية الخضراء، وممارسات فينبيرل السياحية المستدامة، وتُظهر هذه المبادرات كيف يمكن اتباع استراتيجية مؤسسية تتماشى فيها الأولويات التشغيلية مع أهداف الاستدامة من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الموارد، وتعزيز سبل المعيشة المراعية للبيئة.

دعم نظام النقل المستدام. الترويج لنشر استخدام المركبات الكهربائية بالتدريج

تتضمن أهم عناصر منظومة فينجروب البيئية الخضراء تركيزها على النقل المستدام الذي تدعمه شركة فينفاست، حيث تركز شركة فينفاست على إنتاج المركبات الكهربائية، بما في ذلك السيارات ودراجات السكوتر والحافلات والدراجات الهوائية، وتؤدي دورًا حيويًا في الحد من انبعاثات الكربون مع مواكبة التوجهات العالمية للنقل النظيف.

في الربع الرابع من عام 2024، حققت شركة السيارات مبيعات قياسية في فيتنام، وبالتالي رسخت مكانتها بصفتها شركة رائدة في السوق المحلية. يدل هذا الإنجاز على تزايد طلب المستهلكين على استخدام وسائل النقل المستدام، ويعزز دور فينفاست المتنامي في تلبية هذا الطلب المتزايد.

إلى جانب مساهمات فينفاست، تعمل مبادرات مثل زان إس إم (Xanh SM) وڤي-جرين (V-GREEN) على توسيع نطاق تأثير هذه المنظومة البيئية. وتعزز هذه المبادرات خدمات النقل حسب الطلب بالسيارات الكهربائية، وتستثمر في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، مما يجعل النقل المستدام أكثر سهولة. من ثم تساهم هذه المبادرات في تطبيق استراتيجية أوسع لدمج الاستدامة في التخطيط الحضري من خلال معالجة تحديات التنقل في المناطق الحضرية والحد من تلوث الهواء.

إنشاء مساحات حضرية مستدامة

وسعت مجموعة فينجروب نطاق التزامها بالحفاظ على البيئة ليشمل مجال الحياة الحضرية، وتعتمد المجموعة على مشاريع فينهومز السكنية لتفي بهذا الالتزام. تُركّز هذه المشاريع السكنية على المساحات الخضراء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الموفرة للطاقة. تتضمن مشاريع فينهومز إنشاء مبان خضراء مُعتمدَّة تُساهم في خفض استهلاك الطاقة، وتتوافق مع المعايير الدولية للتنمية الحضرية المستدامة.

تُشجّع مشاريع فينهومز السكان أيضًا على اتباع الممارسات الواعية بيئيًا، وأدى تقديم حوافز، مثل قسائم السيارات الكهربائية ودراجات السكوتر، إلى زيادة استخدام وسائل النقل النظيفة داخل هذه المجتمعات. تم أيضًا إنشاء المساحات العامة بتصميم يلاءم المشاة وراكبي الدراجات، مما يُعزّز ثقافة الحياة الحضرية المستدامة.

تمتد جهود فينجروب في مجال الاستدامة إلى فينبيرل، وهي إحدى شركات المجموعة ومتخصصة في مجالي السياحة والضيافة. تُطبِّق المنتجعات والفنادق التابعة لعلامة فينبيرل التجارية تدابير للحد من النفايات، والحفاظ على المياه، وحماية التنوع الحيوي. توضح مبادرات مثل إنشاء أنظمة جمع مياه الأمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي بنظام الحلقة المغلقة كيفية إدارة الأنشطة السياحية بأسلوب رشيد مع تقليل الآثار البيئية إلى أدنى حد ممكن.

دعم الأهداف البيئية الأوسع نطاقًا

تُعزز فينجروب جهود الحفاظ على البيئة في إطار عملياتها التجارية، وكذلك من خلال مبادرة صندوق المستقبل الأخضر. تدعم هذه المبادرة أبحاث الطاقة المتجددة، وبرامج إعادة التشجير، وجهود المشاركة المجتمعية، وتعمل أنشطة مثل حملات غرس الأشجار على تعزيز النظم البيئية وزيادة الوعي بالاستدامة.

إن رؤية رئيس مجلس إدارة المجموعة، فام نهات فانغ، لإنشاء نظام بيئي أخضر مترابط تُجسد كيف يُمكن لشركات عريقة مثل فينجروب الموازنة بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية. من خلال إعطاء الأولوية للنقل المستدام، واتباع أساليب الحياة الحضرية المراعية للبيئة، والحفاظ على الموارد، تُوائِم فينجروب عملياتها التجارية مع المبادرات العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.

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