‫فين فاست تضاعف رهانها الكهربائي في الشرق الأوسط بمحرك التكنولوجيا والتنقل الذكي

تشهد أسواق الخليج تسارعاً نحو التنقل الذكي والمستدام، وهو ما دفع شركة فين فاست لتوسيع نطاق تواجدها في قطاع المركبات الكهربائية بالشرق الأوسط، من خلال منتجات تركز على التكنولوجيا، وقدرات السيارات المتصلة بالإنترنت، وما تقدمه من خيارات لضمان استمرارية وكفاءة المركبة على المدى الطويل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة Media OutReach Newswire – – 12 مايو 2026 تتصاعد مكانة منطقة الشرق الأوسط كإحد أبرز ساحات التنافس العالمية القادمة لعلامات السيارات الكهربائية الدولية، لا سيما مع تنامي اهتمام فئة الشباب في دول الخليج بحلول التنقل الذكية القائمة على التكنولوجيا والتي تدمج بين المواصفات الفاخرة والبرمجيات المتقدمة والتجارب الرقمية، وهو التحول الذي فتح الباب أمام الشركات الجديدة المصنعة للمركبات الكهربائية للمنافسة جنباً إلى جنب مع أعرق علامات السيارات التجارية.

تعكس هذه الفرصة ديناميكيات سوق أوسع تساهم بالفعل في تحول المنطقة، حيث وسعت علامات السيارات الكهربائية الآسيوية نطاق انتشارها بسرعة في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، مدعومةً بتنامي الطلب على السيارات الغنية بالمزايا، ومستفيدةً من تفوقها في حجم التصنيع وتنافسية أسعارها المتزايدة.

وتسعى شركة فين فاست لترسيخ مكانتها ضمن هذا التحول الشامل الذي يعيد تشكيل مشهد قطاع السيارات في المنطقة، ففي الوقت الذي تسرع فيه الحكومات من وتيرة استثماراتها في الطاقة المتجددة وبنية الشحن التحتية وتطوير المدن الذكية، يكتسب الانتقال نحو التنقل الكهربائي زخماً متصاعداً في كافة أنحاء الخليج.

يمثل الشرق الأوسط سوق نمو استراتيجي لشركة فين فاست ضمن خطتها الأوسع للتوسع الدولي، إذ تعمل الشركة على تعزيز حضورها من خلال السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية “في إف 8” (VF 8)، مستهدفةً المستهلكين الباحثين عن مزيج يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والمزايا الفاخرة، مع الحفاظ على قيمتها بمرور السنوات.

تتماشى استراتيجية شركة فين فاست الشاملة بشكل وثيق مع هذه التوقعات المتغيرة للمستهلكين؛ فبدلاً من العمل كشركة تقليدية لتصنيع السيارات فحسب، تعمل الشركة على تطوير منظومة تقنية شاملة للمركبات الكهربائية تجمع بين البرمجيات الذكية، وتقنيات الاتصال بالإنترنت، وقدرات التصنيع الذكية.

حققت شركة فين فاست نجاحاً عالمياً بتسليم أكثر من 400,000 مركبة، وجمعت بيانات ضخمة من واقع القيادة الميدانية لعدة سنوات، وقد شكلت هذه القاعدة ركيزة أساسية لتطوير أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وتقنيات ربط السيارات بالإنترنت، وميزات تحديث البرمجيات عن بُعد، والتي صُممت جميعاً لتطوير تجربة المستخدم بشكل مستمر.

ويرتكز حضور السيارة “في إف 8” (VF 8) في سوق الشرق الأوسط حول مزايا التكنولوجيا والراحة والعملية التي تلائم ظروف القيادة في المنطقة، إذ توفر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، والكهربائية بالكامل، نظام دفع رباعي بمحرك مزدوج يولد قوة تصل إلى 402 حصان في طراز “بلس” (Plus)، مع مدى قيادة يصل إلى 493 كيلومترٍعند الشحن الكامل، وذلك وفقاً لدورة القيادة الأوروبية الجديدة.

تجمع السيارة “في إف 8” (VF 8)، التي طُورت بالتعاون مع دار التصميم الإيطالية الشهيرة “بينينفارينا” ((Pininfarina، بين التصميم الخارجي العصري والمقصورة الفسيحة التي ترتكز على الحلول الرقمية وراحة الركاب، حيث تشتمل المزايا المتاحة على شاشة معلومات وترفيه ضخمة بمقاس 15.6 بوصة، ومقاعد مزودة بنظام تهوية، وفتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى نظام تكييف متطور مزود بتقنية تنقية الهواء، وتعزز شركة فين فاست مستويات الأمان في السيارة بمجموعة متكاملة من تقنيات مساعدة السائق المتقدمة، والتي تشمل نظام المساعدة على الطرق السريعة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام كشف النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام مراقبة الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

تولي شركة فين فاست أهمية قصوى لخدمات ما بعد البيع وضمانات الملكية كركائز أساسية لتميزها في المنطقة، إذ تقدم الشركة ضماناً على السيارة لمدة 10 سنوات أو لمسافة 200,000 كيلومترٍ، إلى جانب ضمان فريد على البطارية لمدة 10 سنوات دون حد أقصى للمسافات المقطوعة، ويستفيد العملاء كذلك من حزمة خدمات شاملة تشمل خدمات الصيانة المتنقلة، والمساعدة على الطريق، والوصول إلى شبكات الشحن السريع بالتيار المستمر، إضافةً إلى ميزة تحديث البرمجيات عن بُعد التي تضمن بقاء تقنيات السيارة متطورة باستمرار.

تواصل أسواق الخليج تبني مفاهيم التنقل الكهربائي والذكي، وفي خضم هذا التوجه تسعى شركة فين فاست لترسيخ مكانتها كقوة استراتيجية مستدامة في قطاع السيارات المتطور بالمنطقة، حيث تعزز الشركة طموحاتها للمنافسة في واحد من أسرع أسواق التنقل تغيراً في العالم، عبر دمج التكنولوجيا المتقدمة، بتقنيات السيارات المتصلة بالإنترنت، وحلول المركبات الكهربائية المتكاملة.