‫كارتيك جوبانبوترا – المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Splashlight Studios التي مقرها الإمارات العربية المتحدة – مدعو ليكون عضوًا في مجلس فوربس للأعمال المحترم

مجلس فوربس للأعمال عبارة عن مجتمع مترابط من أصحاب الأعمال والقادة الناجحين الذين يتمتعون بخبرة متنوعة وواسعة في القيادة والإدارة وإشراك العملاء والتكنولوجيا والنمو.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — دُعي كارتيك جوبانبوترا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Splashlight Studios ، ليكون عضوًا في مجلس فوربس للأعمال، وهو أهم منظمة للنمو والتواصل لأصحاب الأعمال والقادة الناجحين في جميع أنحاء العالم.

تعد Splashlight Studios واحدة من أكبر الاستوديوهات مساحة في محتوى التجارة الإلكترونية المدمجة بالكامل في دبي. جمعت Splashlight Studios مليون دولار من المستثمرين في الشرق الأوسط كتمويل أولي في ديسمبر 2020. مُنحت أيضًا كمنشأة ناشئة لعام 2022.

وقد دخلت في شراكة مع علامات تجارية مثل الشايع، إعمار، GMG (Sunandsandsports)، MAF (ماجد الفطيم)، مجموعة Apparel ، مجموعة لاندمارك وغيرها.

وبصرف النظر عن ذلك، شكل كارتيك فريقًا من الخبراء لتطوير منصة التكنولوجيا أولًا التي ستدير الحاجة من البداية إلى النهاية لبيع العلامات التجارية على التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. وهو يتطلع إلى إطلاق هذا المنتج رسميًا في الربع الأول من عام 23.

تم فحص كارتيك جوبانبوترا واختياره من قبل لجنة مراجعة بناءً على عمق وتنوع تجربته. وشملت معايير القبول سجلًا حافلًا بالتأثير الناجح على مقاييس نمو الأعمال، فضلًا عن الإنجازات الشخصية والمهنية والأوسمة.

وقال سكوت جيربر، مؤسس مجالس فوربس، وهي المجموعة التي تضم مجلس فوربس للأعمال: “يشرفنا أن نرحب بكارتيك في مجتمعنا”. “مهمتنا مع مجالس فوربس هي الجمع بين قادة مثبتين من كل صناعة، وإنشاء شبكة منسقة اجتماعية مدفوعة برأس المال تساعد كل عضو على النمو المهني وإحداث تأثير أكبر على عالم الأعمال.”

كعضو مقبول في المجلس، سيتمكن كارتيك من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الحصرية المصممة لمساعدته على الوصول إلى ذروة النفوذ المهني. سوف يتواصل ويتعاون مع القادة المحليين المحترمين الآخرين في منتدى خاص وفي الأحداث الخاصة بالأعضاء فقط. ستتم دعوة كارتيك أيضًا للعمل مع فريق تحرير محترف لمشاركة رؤيته المتخصصة في مقالات العمل الأصلية على Forbes.com والمساهمة في لوحات الأسئلة والأجوبة المنشورة جنبًا إلى جنب مع الخبراء الآخرين.

“يشرفني أن أدعى لعضوية مجلس أعمال فوربس الموقر. أتطلع إلى الاستفادة إلى أقصى حد من هذه الفرصة وتسهيل النمو والتنمية المتبادلين على النحو الأمثل “، هذا ما قاله كارتيك جوبانبوترا المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Splashlight Studios .

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد كارتيك أيضًا من الوصول الحصري إلى شركاء خدمة الأعمال الذين تم فحصهم، والضمانات التسويقية التي تحمل علامة العضوية، والدعم العالي الذي يقدمه فريق الكونسيرج التابع لمجالس فوربس.

نبذة عن SPLASHLIGHT STUDIOS

تأسست Splashlight Studios من قبل كارتيك جوبانبوترا، وهي واحدة من أكبر استوديوهات محتوى التجارة الإلكترونية المتكاملة رأسيًا بالكامل في دبي والتي تدار على أداة خاصة لإدارة الاستوديو، والتي توفر للعملاء رؤية للوحة المعلومات في الوقت الحقيقي لحالة رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بهم. قامت Splashlight Studios بتنسيق فرق إبداعية/تقنية داخلية تعمل في مساحة حديثة تعمل بالكامل تبلغ 6500 قدم مربع.

يرجى زيارة www.splashlight-studios.com لتعلم المزيد

نبذة عن مجالس فوربس

مجالس فوربس هي مجموعة من المجتمعات المدعوة فقط التي تم إنشاؤها بالشراكة مع فوربس وخبراء البناء المجتمعي الذين أسسوا مجلس رواد الأعمال الشباب ( YEC ). في مجالس فوربس، يجتمع أصحاب الأعمال والقادة الاستثنائيون مع الأشخاص والموارد التي يمكن أن تساعدهم على الازدهار.

لمعرفة المزيد حول مجالس فوربس، قم بزيارة forbescouncils.com .