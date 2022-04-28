‫ لوسيد تعلن عن صفقة لشراء ما يصل إلى 100,000 سيارة كهربائية

التزام حكومة المملكة العربية السعودية من قبل وزارة المالية بالشراء من لوسيد الحائزة على جوائز ونماذج لوسيد المستقبلية

من بين أكبر التزامات الشراء من نوعها للسيارات الكهربائية المستدامة على الإطلاق

اتفاقية مدتها عشر سنوات هي جزء من رؤية السعودية 2030 والمبادرة السعودية الخضراء لتحويل المملكة عبر النقل المستدام والتقنيات

نيوارك، كاليفورنيا، 27 أبريل 2022 / PRNewswire / — مجموعة لوسيد (المدرجة في بورصة ناسداك: أعلنت شركة (LCID ، التي تضع معايير جديدة مع أطول سيارة كهربائية وأسرع شحنًا في السوق، اليوم عن اتفاقية مع حكومة المملكة العربية السعودية، تشتري بموجبها الحكومة ما يصل إلى 100,000 سيارة على مدى عشر سنوات، مع التزام مبدئي بشراء 50,000 سيارة وخيار شراء ما يصل إلى 50,000 سيارة إضافية خلال نفس الفترة.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في لوسيد: “يمثل تسليم ما يصل إلى 100,000 سيارة كهربائية من لوسيد في المملكة العربية السعودية لحظة محورية أخرى في تسريع وتيرة النقل المستدام في جميع أنحاء العالم”. ويسرنا أن ندعم المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف الاستدامة وطموحاتها الصفرية، على النحو المبين في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمبادرة السعودية الخضراء، من خلال جلب سياراتنا الكهربائية الفاخرة المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية”.

وكجزء من الاتفاقية، تعهدت حكومة المملكة العربية السعودية بشراء سيارات، بما في ذلك لوسيد وغيرها من الموديلات المستقبلية، التي تم بناؤها وتجميعها في مصنع لوسيد الحالي في أريزونا ومنشأة التصنيع الدولية المستقبلية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الطلبات من 1000 إلى 2000 مركبة سنويًا وترتفع إلى ما بين 4000 و 7000 مركبة سنويًا بدءًا من عام 2025، مع بدء تسليم المركبات المطلوبة في موعد لا يتجاوز الربع الثاني من عام 2023.

ومن شأن ذلك أن يدعم توجه الحكومة نحو تنويع الاقتصاد، وتوفير الآلاف من فرص العمل ذات المهارات العالية، وتوفير المنفعة الاقتصادية للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

سيتم تحديد سعر شراء المركبات بناءًا على انخفاض سعر التجزئة القياسي للمركبة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وسعر التجزئة القياسي للمركبة المعمول بها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تكاليف الخدمات اللوجستية والاستيراد والتكاليف الأخرى لتسليم المركبات ومطابقتها للوائح المملكة العربية السعودية.

نبذة عن مجموعة لوسيد

تتمثل مهمة لوسيد في إلهام اعتماد الطاقة المستدامة من خلال إنشاء تقنيات متقدمة والسيارات الكهربائية الفاخرة الأكثر جاذبية التي تتمحور حول التجربة الإنسانية. أول سيارة للشركة، لوسيد أير، هي سيارة سيدان فاخرة حديثة مع تصميم مستوحى من كاليفورنيا يتميز بمساحة داخلية فاخرة كاملة الحجم في بصمة خارجية متوسطة الحجم. وبدعم من تكنولوجيا البطاريات التي أثبتت جدواها في السباق ومجموعات نقل الحركة الخاصة التي تم تطويرها بالكامل داخل الشركة، حصلت لوسيد على لقب سيارة MotorTrend ® لعام 2022. تتميز لوسيد جراند تورينج بوكالة حماية البيئة الرسمية التي تقدر بمدى 516 ميلًا أو 1050 حصانًا. ويجري حاليًا تسليم العملاء لوسيد أير، التي يتم إنتاجها في مصنع لوسيد في كازا غراندي، أريزونا.

للتواصل الإعلامي:

media@lucidmotors.com

العلامات التجارية

يحتوي هذا الاتصال على علامات تجارية وعلامات خدمة وأسماء تجارية وحقوق نشر لمجموعة لوسيد والشركات التابعة لها والكيانات الأخرى، والتي هي ملك لأصحابها.

البيانات التطلعية

وتتضمن هذه الرسالة “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في أحكام “الملاذ الآمن” الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل “تقدير” أو “خطة” أو “مشروع” أو “توقع” أو “ينوي” أو “سوف” أو “يتوقع” أو “يتوقع” أو “يعتقد” أو “يسعى” أو “يستهدف” أو “يستمر” أو “يمكن” أو “قد” أو “قد” أو “ممكن” أو “محتمل” أو “يتنبأ” أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات لوسيد فيما يتعلق بالتزام حكومة المملكة العربية السعودية بشراء المركبات، وقدرة لوسيد على إنتاج وتسليم المركبات، وأحجام الإنتاج والتسليم، وتوقيت التسليم، والتسعير، وقدرات ومرافق التصنيع المستقبلية، والوعد بتكنولوجيا لوسيد، والأداء، والمدى، وغيرها من ميزات لوسيد. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها أم لا في هذه الرسالة، وإلى التوقعات الحالية لإدارة لوسيد وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم توفير هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط وليس المقصود منها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمال، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة لوسيد. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان “عوامل المخاطرة” في تقرير لوسيد السنوي حول النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها لوسيد أو ستقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات لوسيد غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها لوسيد حاليًا أو تعتقد لوسيد حاليًا أنها غير جوهرية ويمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات لوسيد أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع لوسيد أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات لوسيد. ومع ذلك، في حين أن لوسيد قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن لوسيد تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات لوسيد اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البلاغ. وبناء على ذلك، ينبغي عدم الاعتماد بلا مبرر على البيانات التطلعية.