لوي فارما تصبح صاحبة ترخيص التسويق لمنتجي سيروكويل وسيروكويل أكس آر في السعودية

جدة، المملكة العربية السعودية، 18 أيلول/سبتمبر 2021 / PRNewswire/ — مُنحت شركة لوي فارما غروب مؤخرا الموافقة الرسمية من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية لتصبح وكيل التسويق المرخص لمنتجي سيروكويل وسيروكويل أكس آر في المملكة العربية السعودية. وفي الأثناء، فإن التغليف المحلي الجديد لمنتجات سيروكويل في السعودية، الذي يحمل شعار لوي فارما، بات الآن مستعملا لخدمة المرضى عبر البلاد.

سيروكويل وسيروكويل أكس آر هما منتجان من منتجات لوي فارما للجهاز العصبي المركزي يتم تسويقهما في أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم؛ وكانت شركة أسترازينيكا هي الشركة التي كانت حاصلة على ترخيص التتسويق لسلسلة سيروكويل الثانية في المملكة العربية السعودية سابقا. ويمثل الحصول على صفة وكيل التسويق المرخص أمرا مهمًا لشركة لوي فارما، التي تتولى الآن الملكية والمسؤولية الكاملة لجميع العمليات التجارية المتعلقة بالسلسلة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإشراف على السوق والتسويق والتوزيع وإدارة سلسلة التوريد، من بين أمور أخرى. ستساعد هذه الخطوة الشركة على دمج الموارد بشكل أكثر فعالية، وتوسيع تطوير الأعمال المستقبلية محليًا، وزيادة اختراق منتجات سيروكويل للسوق.

المملكة العربية السعودية هي أول دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي توافق على نقل وكالة تسويق الترخيص لسلسة سيروكويل لشركة ليو فارما، ما يمهد الطريق لتطوير أعمال الشركة في المنطقة. تعتبر لوي فارما منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سوقًا دوليًا ناشئًا يتمتع بإمكانيات نمو عالية، وقد أسست فريقًا محليًا من الموزعين لتسويق المنتجين. كما يزود نقل حق وكالة الترخيص للتسويق الناجح في المملكة العربية السعودية الشركة بخبرة قيمة، ويدعم جهودها في نقل حق ترخيص التسويق لسلسلة سيروكويل المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ويساعد على دفع تسريع العمليات التجارية هناك. من المتوقع أن يتم الانتهاء من نقل حق الترخيص للتسويق لسلسلة سيروكويل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في العام 2022.

“نحن نسعى جاهدين لنصبح شركة أدوية متخصصة في الجهاز العصبي المركزي معترف بها جيدًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة. سلسلة سيروكويل هي أول منتج لنا في المنطقة، وتمثل أيضًا الخطوة الأولى في مخططنا لتطوير الأعمال المحلية. سنواصل توسيع وتعميق وجودنا في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال سلسلة سيروكويل، ووضع أساس تجاري متين لمجموعة من منتجات سي أن أس اللاحقة”، كما قال الدكتور سليم بن رحيم، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في لوي فارما.

تخطط لوي فارما لإنشاء مكتب إقليمي في دبي، بهدف تقديم منتجاتها قيد الإنتاج إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما تسعى المجموعة بنشاط إلى إقامة شراكات خارجية للجمع بين الموارد ونقاط القوة مع شركاء الأعمال المحليين لتقديم خدمة أفضل للمرضى في المنطقة.

حول مجموعة لوي فارما

لوي فارما غروب هي شركة أدوية دولية مكرسة للبحث والتطوير وتصنيع وبيع الأدوية المبتكرة. أنشأت الشركة مراكز للبحث والتطوير في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، مع وجود خط إنتاج قيد التطوير قوي يضم أكثر من 30 عقارًا مرشحًا في الصين وأكثر من 10 عقاقير مرشحة للأدوية في الأسواق الدولية الأخرى. إلى جانب عدد من الأدوية الجديدة والتركيبات الجديدة للجهاز العصبي المركزي والمجالات العلاجية للأورام قيد الدراسة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، حققت لوي فارما معايير دولية عالية المستوى في تقنيات توصيل الأدوية الجديدة بما في ذلك الكريات الدقيقة والجسيمات الشحمية والأدوية عبر الجلد. أنظمة التوصيل، بالإضافة إلى إجراء تطورات إستراتيجية نشطة في مجالات الأجسام المضادة البيولوجية وعلاجات الخلايا والعلاجات الجينية، من بين أمور أخرى.

تقوم لوي فارما بتطوير سلسلة إمداد عالمية من 8 مواقع تصنيع مع أكثر من 30 خط إنتاج في المجموع، وإنشاء إدارة الجودة جي أم بي وأنظمة التحكم القياسية الدولية. مع أكثر من 30 منتجًا تغطي الجهاز العصبي المركزي والأورام والقلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والمجالات العلاجية الأخرى، تمارس الشركة الأعمال في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك أكبر أسواق الأدوية – الصين والولايات المتحدة وأوروبا واليابان، كما وكذلك في الأسواق الناشئة سريعة النمو.