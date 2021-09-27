مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تطلق مؤشر الأمراض المعدية العالمية

يستخدم مؤشر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لتتبع الأمراض المعدية تقنية رائدة لتتبع الأمراض وتغيير كيفية استجابة العالم للأزمات المستقبلية.

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعمل على تطوير المؤشر العالمي للأمراض المعدية بالشراكة مع شركتي “ Accenture ” و” Metabiota “.

” و” “. برنامج Metabiota لحل المخاطر كان من بين برامج الإبلاغ الأولى عن العدوى غير المعتادة التي ظهرت في ووهان في ديسمبر 2019.

نيويورك 27 سبتمبر / أيلول 2021/PRNewswire/ — أطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) اليوممؤشر الأمراض المعدية العالمي؛ والذي يستخدم أداة للذكاء الاصطناعي (AI) مصممة خصيصاً لتتبع مسببات الأمراض حول العالم، وتوفير البيانات الأساسية الضرورية التي تساعد في الاستعداد للأمراض المعدية ومكافحتها.

المؤشر الذي قد تم تطويره بالشراكة مع كل من Metabiota، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول مخاطر الأمراض المعدية، Accenture، شركة الاستشارات التكنولوجية الرائدة، يعتمد على خلاصات جرى التوصل إليها عبر عمليات المحاكاة. ويتتبع المؤشر ما يصل إلى 60 من مسببات الأمراض، بما فيها تلك المسببة لـ كوفيد-19 وحمى الضنك والحصبة، وهو مصمم لزيادة الوعي العالمي بالأمراض المعدية، بما في ذلك السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى الحد من تهديداتها وتقديم رؤى قيّمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار.

وقد أطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار المؤشر رسميًا خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بعنوان “Health Is Wealth” والتي عقدت على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور قادة العالم وممثلي الحكومة والقطاع الخاص في نيويورك.

المؤشر متاح لجميع الراغبين بالاطلاع عليه، ويمكن الوصول إليه على الموقع الإلكتروني www. globalinfectiousdiseaseindex. org

وبهذه المناسبة، أعرب ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن اعتزازه وفخره بالعمل التعاوني الذي ساهم في توفير التكنولوجيا المطلوبة لتقديم هذه التحليلات القيمة، وتابع قائلا: “البيانات والرؤى التي سيوفرها المؤشر ستجعل الحكومات والجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية متأهبة لاتخاذ قرارات تستند إلى معطيات علمية من شأنها مساعدة البشر وانقاذ حياتهم. نثق أن المؤشر سيزيل تعقيدات بيانات الأمراض المعدية ويقدم رؤية عالمية بسيطة وبديهية.”

وتنبع أهمية المؤشر من واقع قدرته على توفير بيانات دقيقة على منصة واحدة تتعلق بالأمراض المتوطنة وتهديدات الأمراض الوبائية وآثارها وتداعياتها. ويرصد المؤشر الأمراض الخمس العالمية المتوطنة الأشد فتكًا وتشمل نتائجه 204 دول وأقاليم، ويتتبع ما يصل إلى 60 من مسببات الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا.

تشمل البيانات المتكاملة أيضًا البلدان المصنفة حسب أعلى مستوى للإنفاق على الرعاية الصحية (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، وعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات ضد كل مرض في كل بلد على حدة، ومعلومات متعمقة عن العاملين في مجال الرعاية الطبية والخدمات الطبية.

قاد تطوير المؤشر مدير الركيزة التنفيذية في المؤسسة : THINK ، الآستاذ لمين عبدالملك، أحد الذين تلقوا جائز نوبل للسلام عام 2005 ضمن فريق المنظمة الدولية للطاقة الذرية آنذاك، والذي أكد وجود حاجة مُلحة لمعالجة الأمراض المعدية التي تثقل كاهل البلدان والاقتصادات والأفراد، مضيفا: “يجب أن توفر البيانات الواردة من المؤشر معلومات دقيقة ووافية تساعد الدول على التخطيط المُسبق للتخفيف من آثار الأوبئة في المستقبل وكذلك معالجة الأمراض المتوطنة لمساعدة السكان على العيش بصحة أفضل ولفترات أطول”.

وتابع عبدالملك بالقول: “يجب الاستفادة من الحلول التي يتم تطويرها لمكافحة كوفيد-19 في مواجهة تهديدات الأمراض المعدية الأخرى التي كانت تمثل مشكلة لسنوات عديدة”.

ملاحظة للمحررين: لمزيد من المعلومات والحصول على ورقة الحقائق حول مؤشر الأمراض المعدية العالمية، يرجى التواصل مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. ممثلو المؤسسة متاحون أيضًا لإجراء المقابلات الإعلامية.

نبذة عن FII Institute (مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار)

FII Institute هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد، محور التأثير على الإنسانية. نحن ملتزمون بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، ولذلك فنحن نتبنى ألمع العقول ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في خمسة مجالات هي محل التركيز لدينا: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

نحن موجودون في المكان المناسب في الوقت المناسب – عندما يجتمع صُناع القرار والمستثمرون وجيل واعد من الشباب معًا نحو الإلهام والحيوية والاستعداد للتغيير. نحن نسخر هذه الطاقة في ثلاث ركائز – THINK, XCHANGE, ACT – ونستثمر في الابتكارات التي تحدث تغييرًا في الحياة على مستوى العالم.

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