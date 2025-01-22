‫مجتمع “بيجو لايف” العالمي يحتفل بعام من التأثير في حفل جالا السنوي

مع حضور أكثر من 1,000 ضيف، يُبرز حفل هذا العام التزام الشركة بتعزيز الإبداع والابتكار، مع توفير تجربة متنوعة وغنية لصُنّاع المحتوى والمشاهدين.

سنغافورة – Media OutReach Newswire -22 يناير 2025 – يسر “بيجو لايف”، المنصة الرائدة للبث المباشر الاجتماعي على مستوى العالم، أن تعلن عن عودة حفل جوائز بيجو جالا المنتظر، والذي يقام في نسخته السادسة. تحت شعار “عِش واحتك “، يحتفل الحدث بالإبداع والمجتمع والتنمية المستدامة مع تعزيز بيئة رقمية آمنة ومبتكرة. حيث سيُقام الحفل في 24 يناير 2025 في مسرح ساندز بمدينة مارينا باي ساندز في سنغافورة، المدينة التي تأسست فيها بيجو لايف.

بمشاركة أكثر من 1,000 شخص من جميع أنحاء العالم، سيكرن الحفل صناع المحتوى المميزين في فئات مثل:

” أفضل بث” و”منشئ المجتمع العالمي” حيث سيُمنح الفائزون جوائز تذكارية، مكافآت داخل التطبيق، وفرص ظهور على لوحات إعلانات في أماكن بارزة. يمكن للمشاهدين التفاعل مع الحفل من خلال التصويت في خلال وقت الحفل

لصالح مرشحيهم المفضلين، مما يعكس التزام “بيجو لايف” بتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.

تواصل “بيجو لايف” دعم صناع المحتوى من خلال توفير الأدوات والموارد اللازمة لإنتاج محتوى مؤثر، مع تحسين سياسات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC).

حيث تشمل هذه التحسينات تدقيقًا دقيقًا للبث المباشر الخاص، بالإضافة إلى إجراءات الإشراف المتقدمة، وتوفير إرشادات محلية للمحتوى لضمان بيئة رقمية آمنة ومُلهمة للإبداع والتواصل الهادف.

كما أن حفل هذا العام محايد من حيث انبعاثات الكربون، مما يمثل خطوة مهمة نحو المسؤولية البيئية. فمن خلال قياس الانبعاثات الناجمة عن المواد والنقل واستخدام الطاقة – وتعويضها بأرصدة الكربون – يضع الحفل معايير جديدة للممارسات المستدامة في المجال الرقمي.

صرح المتحدث باسم “بيجولايف” قائلاً: “إن حفل جوائز بيجو جالا 2025 هو احتفال بالمجتمع العالمي النابض بالحياة الذي يجعل من “بيجو لايف” منصة فريدة من نوعها. هذا العام، ومع عودتنا إلى سنغافورة، لا نحتفل فقط بالمواهب الاستثنائية، بل نؤكد أيضًا التزامنا بخلق واحة رقمية آمنة، شاملة، ومستدامة حيث يزدهر الإبداع والتواصل.”

سيشارك في تقديم الحفل الممثلة السنغافورية فيرنيتا لوبيز والممثل الكوميدي ريشي بودراني، حيث ستتضمن الأمسية عروضًا من 35 فنانًا دوليًا تتضمن أنواع مثل البوب، والأوبرا، والهيب هوب، والرقص، إلى جانب الألعاب البهلوانية وعرض EDM المذهل.

يستمر البث المباشر في إحداث ثورة في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي. فمنذ إطلاقها في عام 2016، كانت “بيجو لايف” في المقدمة، حيث عملت على تمكين المبدعين حيث واحتلت المرتبة السابعة ضمن أكثر منصات البث المباشر شعبية في العالم. (Stream Hatchet, Q4 2024) من خلال أدوات مبتكرة كالبث الافتراضي وحوافز مخصصة، تقدم بيجو لايف بيئة نابضة بالحياة لصناع المحتوى والمشاهدين على حد سواء.

سيتم بث حفل جوائز بيجو جالا 2025 عبر قناة ميوزيك لايف هاوس على تطبيق بيجو لايف BIGO ID: MUSIC))

حيث ستعزز الميزات التفاعلية، بما في ذلك الدردشة المباشرة وسحوبات الحظ، تجربة الجمهور العالمي مما يجعل المجتمع أكثر تفاعلاً.

التاريخ: 24 يناير 2025

السجادة الحمراء: 3 مساءً (توقيت جرينتش+8)

بداية الحفل: 7 مساءً (توقيت جرينتش+8)

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https://www.bigo.sg/

“بيجو لايف”

“بيجو لايف” هي واحدة من أسرع المجتمعات الاجتماعية للبث المباشر نموًا في العالم حيث يقوم المستخدمون بالبث المباشر لمشاركة لحظات الحياة، وعرض مواهبهم، والتفاعل مع الآخرين من جميع أنحاء العالم. يستخدم “بيجو لايف” حوالي 500 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة وهي حاليًا الرائدة في سوق صناعة البث المباشر.

انطلقت “بيجولايف” في مارس 2016، وهي مملوكة لشركة بيجو تكنولوجي، ومقرها في سنغافورة