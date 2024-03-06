مجموعة أباريل و ” Nykaa ” تدشنان أول متجر لعلامة ” نساء ” في دول مجلس التعاون الخليجي بدبي من اليسار إلى اليمين:بوبا ” حمزة سليم ” وفادي قطايا ، خبراء التجميل العالميين ؛ سيلينا فيد، مؤسسة نيسا وومؤسسة مشاركة وعضوة مجلس إدارة ” نساء “؛ أدويتا نايار، مديرة تنفيذية ومؤسسة مشاركة في ” Nykaa ” والرئيسة التفيذية لعلامة ” Nykaa Fashion” ؛ فالغوني نايار، المؤسسة والرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة شركة ” Nykaa ؛ سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل

نساء هي منصة متعددة القنوات تتميز بتقديم ما يزيد عن 150 علامة تجارية وأكثر من 10000 منتج.

تهدف استراتيجية التوسع لافتتاح 100 متجر جديد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمسة أعوام المقبلة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

احتفلت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الموضة والتسوّق، مع ” Nykaa “، شركة مساهمة عامة في الهند بقيمة تقدر بالمليارات وهي أكبر منصة متعددة القنوات لمستحضرات التجميل، بالافتتاح الرسمي لأول متجر لعلامة ” نساء ” في دول مجلس التعاون الخليجي بسيتي سنتر مردف يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024. وتشكل هذه المناسبة بداية ناجحة للمشروع المشترك الذي وقعه عملاقي التجزئة خلال العام الماضي. وسيساهم التناغم بين الامتياز التجاري لمجموعة أباريل في السوق الخليجي والخبرات الكبيرة لشركة” Nykaa “ في عالم مستحضرات التجميل في تقديم تجربة تسوق مثالية وعالمية للمتسوقين في دبي.

حضر حفل الافتتاح السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل؛ السيدة فالغوني نايار، المؤسسة والرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة شركة ” Nykaa ” ؛ سيلينا فيد، مؤسسة نيسا وومؤسسة مشاركة وعضوة مجلس إدارة ” نساء “. حيث شكّل هذا الافتتاح تتويجاً للرؤية المشتركة لبداية حقبة جديدة في قطاع التجميل. هذا الاحتفال كان الحدث الرئيسي في يوم مليء بالروعة والتميز، حيث بدأ الحفل بأداء فني جماعي ليخطف أنظار الحاضرين قبيل دخولهم لمتجر ” نساء “.

متجر نساء لمستحضرات التجميل يقدم تشكيلة مختارة من أفضل العلامات التجارية الشهيرة مثل كايلي كوزماتيكس، و كاي بيوتي، وبيسفول، وستيلا، وأوغسطينوس بدر، وفوريو، ورالف لورين، وموغلر، وراهوا، واورايب، ودر. باربارا ستورم، وغيرها الكثير من العلامات المرموقة. تبلغ مساحة المتجر 2436 قدماً مربعاً ويحتوي على مجموعة مميزة من خبراء التجميل الذين يقدمون استشارات تجميلية بشكل فردي لتلبية الاستفسارات الخاصة بكل متسوق. كما تقدم نساء غرفة هواة التجميل، مساحة مخصصة لصناعة المحتوى تسمح للمتسوقين باطلاق العنان والتميز بأساليب المكياج الخاصة بهم. بالإضافة لذلك، سيتمكن المتسوقون من الحصول على نقاط كلوب أباريل مع كل عملية شراء في المتجر مما يساهم في إثراء تجربة التسوّق الخاصة بهم وحصولهم على المكافآت القيمة.

كما تميز الحفل بحضور عدد من أشهر خبراء التجميل العالمين مثل فادي قطايا وبوبا ” حمزة سليم “. يشتهر قطايا بشخصيته الفريدة في عالم التجميل من خلال صالون وأكاديمية التجميل الخاصة به ( صالون فادي قطايا للتجميل في بيروت، لبنان)، كما ويعرف بأعماله مع أشهر الفنانات مثل نانسي عجرم ويارا. وفي الوقت ذاته، يشتهر بوبا بمكياجه الرائع والساحر، حيث عمل مع العديد من الفنانات مثل هيفا وهبي، وأحلام، ولطيفة. كان الحفل مليئاً بالعديد من نصائح ومهارات المكياج، وجلسة كاملة لتحدي المكياج، واختتم الحفل بجلسة لقاء وترحيب حصرية. أضافت هذه الفعاليات الرائعة لمسة مميزة للافتتاح الرسمي، مما جعل منه تجربة لا تنسى لجميع الضيوف.

وتأكيدا على طموح المتجر ليصبح الوجهة الرئيسة للتجميل في المنطقة، شهد هذا الاحتفال حضور العديد من عشاق وخبراء التجميل، حيث حضر ما يزيد عن 200 من أبرز الشخصيات في قطاع التجميل، والأزياء، وأساليب الحياة بجانب حضور إعلاميين، وكبار الشخصيات، وأهم الشركاء.

وعلقت سيلينا فيد، مؤسسة نيسا ومؤسسة مشاركة وعضوة مجلس إدارة علامة ” نساء ” ، على الافتتاح الناجح بقولها” يعد افتتاح المتجر الأول لعلامة نساء في دبي إنجازاً في غاية الأهمية، حيث يدلل على مدى الانسجام والتوافق بين مجموعة أباريل وريادتها في قطاع التجزئة وشركة ” Nykaa ” بابتكاراتها في عالم التجميل. رؤية هذه الردود الإيجابية للمتسوقين تؤكد لنا نجاح استراتيجيتنا والتزامنا بتغيير معايير قطاع تجزئة منتجات التجميل. ويعكس هذا التعاون طموحنا المشترك من أجل تحسين تجربة التسوّق بالمزج بين أحدث صيحات التجميل العالمية والمفاهيم الإقليمية. وبالنسبة للمستقبل، فإنني متحمسة للمزيد من الفرص لتقديم هذا المفهوم المميز للتجزئة في مناطق ودول أخرى وليس في دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بهدف منح المتسوقين في كل مكان تجربة تجميل استثنائية.”

وعلقت السيدة فالغوني نايار، المؤسسة والرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة شركة ” Nykaa ” “ يعد افتتاح المتجر الأول لعلامة نساء في دبي خطوة محورية في رحلتنا للتوسع الدولي. وشراكتنا مع مجموعة أباريل هي عبارة عن توافق بين المكانة الريادية لـ ” Nykaa ” في قطاع التجميل في الهند وخبرات مجموعة أباريل في التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. تحالفنا مع مجموعة أباريل من أجل افتتاح متجر نساء يعكس التزامنا المتبادل بتحسين قطاع تجزئة التجميل في دول مجلس التعاون الخليجي. ونالت العلامة ثقة ومحبة المجتمع الهندي لأكثر من 10 سنوات، ولذلك نهدف لتقديم هذه التجربة الاستثنائية، في المتاجر والموقع الإلكتروني، لتلبية أذواق المتسوقين في دول مجلس التعاون الخليجي.”

علامة ” نساء “ هي مشروع مشترك بين مجموعة أباريل، الشركة الرائدة في مجالات الموضة وأسلوب الحياة، و” Nykaa “، منصة التجارة الرقمية الرائدة للتجميل في الهند. هذا التحالف يهدف لتشكيل علامة تجارية متعددة القنوات وأكثر من 100 متجر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تملك ” Nykaa “ نسبة 55% من العلامة الجديدة وبدورها تملك مجموعة أباريل نسبة 45%.

الافتتاح الرسمي لمتجر نساء من مجموعة أباريل و ” Nykaa ” يشكل لحظة محورية في عالم تجارة مستحضرات التجميل ويعد بمستقبل حيث يتم الاحتفال بالجمال بكافة أشكاله.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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لمحة عن نساء

تعتبر علامة نساء، مفهوم متعدد القنوات للتجزئة في قطاع التجميل، أحدث المشاريع المشتركة بين مجموعة أباريل، الشركة الرائدة في قطاعي الموضة والتسوّق، و ” Nykaa “، الوجهة الأولى لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في الهند. يشكل متجر نساء في سيتي سنتر مردف بداية لمرحلة جديدة في قطاع تجزئة مستحضرات التجميل متعدد القنوات من خلال تقديم مجموعة استثنائية من مستحضرات التجميل لأفضل العلامات التجارية وأحدثها. تتعهد نساء بتقديم تجربة تجميل متخصصة تلبي جميع الأذواق والمتطلبات المختلفة للمتسوق العصري عبر مزيج مميز وتفاعلي في داخل المتجر وعلى الموقع الإلكتروني من أجل توفير تجربة التسوّق المثالية. ومن خلال التزامها بالابتكار، والجودة، ورضا المستهلكين، فمن المتوقع أن تصبح نساء الوجهة الأولى لجميع عشاق التجميل في دول مجلس التعاون الخليجي. نساء تجسيد لرؤية مؤسسيها وتهدف لتخطي جميع الحواجز لتجزئة التجميل التقليدية.

لمحة عن ” Nykaa “

في ” Nykaa “، نتشارك رؤية واحدة – وهي تقديم الإلهام والبهجة للناس في كل مكان وفي كل يوم. بدأت رحلة ” Nykaa “ من الرغبة في نشر الجمال وجعله في متناول الجميع، حيث نشأت في عام 2012 كشركة رقمية متخصصة في التكنولوجيا الاستهلاكية. تسبب النجاح الريادي لفالغوني نايار مع ” Nykaa “، على الرغم من ضعف سوق التجزئة لمستحضرات التجميل في الهند، في تغيير معالم قطاع التجميل ووضع الهند في طليعة هذا المجال. حاليا، تمكنت ” Nykaa “ من توسيع منتجاتها لتشمل أساليب الحياة ومعاملات الشركات من خلال تقديم ” Nykaa Fashion“، و” Nykaa Man“، ومنصة “Superstore”.

على مر السنين، استحوذت ” Nykaa ” على قلوب المستهلكين الهنود بشكل متسارع، حيث شهدت توافد المتسوقين للمتجر الإلكتروني ولـ 174 متجراً من متاجرها الحقيقية، كما ونجحت في تكوين مجتمعات موالية لها من خلال المحتوى التفاعلي والتعليمي. تواصل ” Nykaa ” نجاحها في بناء مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بها مع التركيز على الابتكار وإسعاد المستهلك. أصبحت العلامات التجارية لمنتجات التجميل مثل “Kay Beauty“، و” Nykaa Naturals“ ، “ Nykaa Cosmetics “، و ” Wanderlust ” وعلامات تجارية للأزياء مثل ” Nykd “، و” Gajra Gang“، ” Likha “، و” RSVP “، و” Pipa Bella ” من العلامات المألوفة للجميع في سعيها المستمر لتقديم الإلهام والمنتجات الفعالة للمتسوقين.

إن التزام ” Nykaa ” الراسخ بالأصالة والتركيز على العملاء جعلها الخيار المثالي لجميع العلامات التجارية التي تريد دخول السوق الهندي. متجر ” Nykaa ” العالمي هو بوابة إلى عالم مليء بالعلامات التجارية العالمية المحبوبة، ويستفيد من سلسلة التوريد والقدرات التسويقية المثبتة للشركة في تقديم تجربة تسوق سلسة جدا.

وتكريماً لدورها الكبير في بناء سوق التجزئة في مجال التجميل وأسلوب الحياة في الهند، حصلت ” Nykaa ” على العديد من الجوائز في الهند وعلى المستوى الدولي. تم الاعتراف بـ ” Nykaa ” كأفضل شركة استهلاكية للعام في حفل جوائز VCCircle في عام 2024 وتم إدراجها في قائمة TIME100 للشركات الأكثر تأثيرا. تقدم ” Nykaa ” منتجات أصلية 100٪ ويتم الحصول عليها مباشرة من العلامة التجارية أو تجار التجزئة المعتمدين. نجحت ” Nykaa ” ببناء مجتمع موالي يضم الملايين من عشاق الجمال والموضة من خلال المحتوى التفاعلي والتعليمي، والتسويق الرقمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، واستراتيجيات إدارة علاقات العملاء القوية، ومنصة مجتمع“ Nykaa Network “.

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