‫مجموعة الصين للإعلام الدولي تستضيف ندوة حول “المصير المشترك” بين الصين والدول العربية

بكين, 20 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — تقرير إخباري صادر عن China.org.cn.

افتتحت مساء أمس الخميس ندوة “بناء رابطة المصير المشترك بين الصين والدول العربية ودور وسائل الإعلام ومراكز الفكر” في العاصمة الصينية بكين برعاية مجموعة الصين للإعلام الدولي وتنظيم مشترك لمركز إعلام أوروبا الغربية وأفريقيا (دار مجلة الصين اليوم) ومؤسسة “شبكة الصين” الإخبارية ( china.org.cn )، ومؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام.

وحضر الندوة كل من قاو آن مينغ نائب رئيس مجموعة الصين للإعلام الدولي ورئيس تحريرها، وأحمد السعيد المدير العام لمؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام، ووو سي كه المبعوث الخاص الأسبق للحكومة الصينية لقضايا الشرق الأوسط، وألقوا كلمات. كما شارك أكثر من 50 خبيرا وباحثا من وسائل الإعلام ومراكز الفكر في الصين ومصر والسعودية وقطر والإمارات والمغرب ولبنان، ناقشوا بشكل متعمق نتائج القمة الصينية العربية الأولى المثمرة، وكيفية مساهمة وسائل الإعلام ومراكز الفكر في بناء مجتمع مصير مشترك صيني – عربي نحو العصر الجديد.

وفي جلسة المناقشة الموضوعية، شارك وانغ شياو هوي رئيس تحرير شبكة الصين، وشريف قنديل رئيس تحرير جريدة المدينة السعودية، ويوي يون تشيوان عميد معهد الصين والعالم المعاصر، وأحمد سلام الرئيس السابق للإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وجياو شيانغ رئيس تحرير مكتب تحرير الأخبار الدولية لصحيفة الشعب اليومية، وبشار شبارو المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر، ودينغ جيون مدير معهد الشرق الأوسط بجامعة شانغهاي للدراسات الأجنبية، وأحمد سعيد العلوي رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية بالإمارات، وهو يوي شيانغ عميد كلية الشرق الأوسط بجامعة بكين للدراسات الدولية، وفؤاد الغـزير الأستاذ في جامعة الحسن الأول المغربية، وحسين إسماعيل المدير التنفيذي لفرع الشرق الأوسط لدار مجلة الصين اليوم، وتمارا برّو الباحثة في السياسة الدولية بجامعة لبنان، ولفيف من الخبراء والباحثين شاركوا في تبادل الأفكار بنشاط حول موضوع الندوة.

وفي خطابه الختامي، لخص هو باو مين، مدير مركز إعلام أوروبا الغربية وأفريقيا التابع لمجموعة الصين للإعلام الدولي، التوافق الذي تم التوصل إليه في الندوة، معربا عن أمله في أن تنتهز وسائل الإعلام ومراكز الفكر الصينية والعربية الإنجازات الكبرى للقمة الصينية العربية الأولى كفرصة ذهبية وتنطلق من هذه الندوة كنقطة انطلاق جديدة للعمل المشترك لتعزيز التعاون والتبادل الشعبي والثقافي الصيني العربي الشامل ومتعدد المستويات وواسع النطاق، وتعزيز التفاهم والترابط والتواصل المتبادل بين الشعبين الصيني والعربي، وتقديم وسائل الإعلام ومراكز الفكر مساهمات في بناء مجتمع مصير مشترك صيني – عربي نحو العصر الجديد، من أجل خلق آفاق مشرقة لتنمية الصين والدول العربية، وللحياة السعيدة المشتركة للشعبين الصيني والعربي.

مجموعة الصين للإعلام الدولي تستضيف ندوة حول “المصير المشترك” بين الصين والدول العربية

http://arabic.china.org.cn/ txt/2022-12/16/content_ 85015441.htm

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1972106/An_online_ seminar_on_the_building_of_a_ China_Arab_community_with_a_ shared_future_and_the_ responsibil.jpg