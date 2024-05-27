‫مجموعة تداول السعودية وسهم كابيتال تتعاونان في برنامج “استثمر بوعي”

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – 27 مايو 2024 – يسر شركة سهم كابيتال، شركة الوساطة المالية الرائدة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، أن تعلن عن رعايتها بالشراكة مع مجموعة تداول السعودية لبرنامج “استثمر بوعي”. جاء هذا الإعلان خلال ملتقى أسواق رأس المال، والذي تم انعقاده في هونج كونج 9 مايو 2024 حيث اجتمع قادة الصناعة لمناقشة مستقبل تدفقات رأس المال العالمية.

من المقرر إطلاق مبادرة رعاية برنامج “استثمر بوعي” في النصف الثاني من عام 2024. وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وتزويد مستخدميها بمهارات الاستثمار اللازمة لكي يصبحوا مستثمرين أكثر كفاءة ومهارة. حيث يتم إطلاق هذه المبادرة عبر منصة افتراضية مصممة لتلبية احتياجات المهتمين بالاستثمار، حيث تتيح هذه المبادرة الفرصة للتعلم والمشاركة والممارسة والمنافسة في بيئة محاكاة التداول وتعكس تجربة حقيقية للتداول في سوق الأسهم.

وأعربت هديل البديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال، عن مدى حماسها لهذه الشراكة، قائلة: أن برنامج “استثمر بوعي” مبادرة شاملة عبر الإنترنت في المملكة تتماشى تمامًا مع التزام شركة سهم كابيتال برفع الوعي المالي والثقافة المالية بين المستثمرين الحاليين والمستثمرين المحتملين. ومع استمرار المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو سوق أكثر مؤسسية، سيتم تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

يشتمل برنامج “استثمر بوعي” على ورش عمل استثمارية، وإمكانية الوصول إلى المواد التعليمية، ومنصة محاكاة تداول متطورة تتيح للمشاركين إنشاء محافظ افتراضية مع اكتساب خبرة في التداول. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المسابقة فرصة للمشاركين لعرض مهاراتهم ومعرفتهم في التداول، مع جوائز ترعاها شركة سهم كابيتال.

تأسست شركة “سهم كابيتال” في عام 2022، وسرعان ما رسخت مكانتها كشركة رائدة بين شركات الوساطة عبر الإنترنت. وفي أكتوبر 2023، حصلت شركة “سهم كابيتال” على الرخصة من هيئة السوق المالية لمزاولة خدمات التعامل والاستشارة وحفظ الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين داخل المملكة.

في ديسمبر 2023، أطلقت شركة سهم كابيتال تطبيق سهم، الذي اكتسب شهرة واسعة وسريعة وأصبح الآن ضمن أفضل ثلاثة تطبيقات مالية مجانية في متجر Play Google. يعتبر تطبيق سهم أول تطبيق في المملكة يوفر التبديل الفوري والسلس بنقرة واحدة بين الحسابات السعودية والأمريكية، مما يتيح للمستخدمين التداول وتحويل العملات دون عناء.

نبذة عن شركة سهم كابيتال:

شركة “سهم كابيتال” شركة مسجلة في الرياض، حاصلة على ترخيص برقم (22251-25) من هيئة السوق المالية (CMA) لمزاولة خدمات التداول والاستشارات والحفظ في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة في المملكة العربية السعودية.

كما أن شركة سهم كابيتال عضو مسجل في السوق المالية السعودية، وكذلك الشركات التابعة لها، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). لمزيد من المعلومات حول شركة سهم كابيتال، يرجى زيارة: https://www.sahmcapital.com/