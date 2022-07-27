مدعومة من نومورا كأمين تشفيركومينو تحصل على موافقة مبدئية مؤقتة للعمل في دبي

توفّر خدمات أمين حفظ الأصول الرقمية للعملاء من المؤسسات في المنطقة

سانت هيلير، جيرسي| 27 يوليو 2022/PRNewswire/ — أعلنت اليوم كومينوعن حصولها على موافقة قانونية مبدئية مؤقتة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لبدء العمل،لحين الانتهاء من دراسة الطلب وإجراء التقصّي اللازم، وفقا لمتطلّبات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتكون كومينو واحدة من المزودين الأوائل لخدمات حفظ الأصول الرقمية للشركات على المستوى الإقليمي. وتعد كوكينو [“أمين الحفظ”]، مزوّد خدمات أمين حفظ الأصول الرقمية الخاضع للرقابة، الذي أسسته مجموعة من المؤسسات لتقديم الخدمات للشركات.

تمتلك كومينو خبرة طويلة من العمل في مجال الأصول الرقمية، وذلك بتقديم خدمات حفظ آمنة وخاضعة للرقابة للأصول الرقمية، والبلوك تشين وغيرها؛ وخلال السنوات السابقة تمكّنت من تعزيز مكانتها كواحدة من مزودي خدمات حفظ الأصول الرقمية الرائدة لعملائها من الشركات، كتلك التي يتمتع بها المستثمرون في التمويل التقليدي. وكان عدد من الخبراء في مجال الأمن والخدمات المالية والعملات المشفّرة قامموا بتصميم خدمات أمين الحفظ الرائدة في قطاع الأصول الافتراضية، وتم اعتماد تلك الخدمات من مدققين خارجيين.

وفي تعليق له قال سعادة هلال سعيد المري، رئيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية “نحن نرحب بمشاركة الشركات الموثوقة مثل كومينو للعمل في قطاع الأصول الافتراضية في دبي، ولعل قيدها في نظام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، هو تعبير عن الثقة والمصداقية التي تكتسبها صناعة الأصول الافتراضية من خلال مشاركة روّاد التمويل التقليدي مثل نومورا؛ وهذا القبول والمشاركة الفعالة من جانب شركات تمويل عالمية لا يُعدّ فقط تأكيدًا لأهمية الأصول الافتراضية في مستقبل التمويل، بل يمثل كذلك مؤشر ًا على الإمكانات التي يمكن لهذه الصناعة تقديمها للتمكين الاقتصادي.”

وقال سيباستيان ويدمان، رئيس الاستراتيجية في كومينو: “تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على تأسيس مركز جديد لشركات الأصول الرقمية، وجذب الشركات العاملة في هذا المجال إلى الدولة للمساعدة في تأسيس نظامها البيئي المشفر المتنامي، ونحن نتطلع للمساهمة في هذه التطورات الهامة”. وأضاف: “تعمل كومينو بفعالية مع الجهات الرقابية والشركاء والعملاء، لضمان حفظ منصتنا وفقا لأعلى المعايير، وبتوسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فسوف ندخل إلى المنطقة خدمة مطلوبة للغاية للشركات التي تعمل في السوق المشفرة الخاضع للرقابة. ونحن سعيدون بدخول كومينو ييلد، وغيرها من الخدمات الجديدة المقرر طرحها في المستقبل القريب في هذا السوق، لنخدم بذلك مزيد من الشركات الجديدة.”

وبعد صدور الرخصة النظامية ستكون كومينو واحدة من أوائل مزودي خدمات الحفظ المشفر الخاضعين للرقابة في دبي، لتقدم بذلك خدمة لقطاع الأصول الافتراضية المتنامي في المنطقة. وتعمل حكومة دبي على تعزيز توقّعات النمو المتسارع لأمين الحفظ، وذلك وفقا لمبدأها الراسخ بضمان القيام بذلك بشكل آمن وقوي وخاضع للرقابة، وبفضل الدعم المتواصل من الجهات الرقابية في دبي، فإنه من المنتظر أن تكون كومينو من أولى الشركات التي ستدخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، على تمهيد الطريق الى المستقبل بجهودها الرامية لتأسيس إطار عمل متطوّر ومتنامي سوف يتيح للمنطقة أن تصبح واحدة من المناطق المفضّلة في العالم لمبادرات الأصول الرقمية، وقد اختارت كومينو تأسيس مقرها الرئيسي الإقليمي في دبي والمشاركة في هذا المركز العالمي المتسارع التطور للأصول الافتراضية، وذلك لترسيخ مكانتها الرائدة في تقديم خدمات الأصول الرقمية للشركات في المنطقة ككل.

نبذة عن كومينو

كومينو هي أول أمين حفظ مختلط للمستثمرين في الأصول الرقمية من الشركات، أسسه بنك نومورا للاستثمار الياباني ومدير الأصول الرقمية كوين شيرز وشركة أمن الأصول الرقمية ليدجر. تقدم كومينو خدمات حفظ أصول رقمية لا مركزية وآمنة من خلال حل قائم على تطبيق واحد للشركات، وتقدم الدعم للأصول المتعددة والالتزام بالقوانين الرقابية. تعمل كومينو التي يقع مقرها الرئيسي في جيرسي، تشانيل آيلاندز، على دمج الخدمات المالية للشركات مع معايير الأمن الرائدة للجيل القادم من الحفظ للشركات.

نبذة عن سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة هي أول جهة تنظيم متخصصّة في قطاع الأصول الافتراضية في العالم؛ وقد تأسست السلطة في شهر مارس من عام 2022 بموجب القانون رقم (4) لعام 2022؛ وسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة هي الجهة المخوّلة بترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي، والمناطق الحرّة التابعة لها (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، وتُشرف السلطة على جميع متطلّبات وطلبات التراخيص لأنشطة الأصول الافتراضية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتلعب سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة دورًا مركزيًا في إنشاء الإطار القانوني المتقدّم في دبي لحماية المستثمرين، ووضع المعايير الدولية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية، وتوفير الدعم للرؤية الهادفة إلى تأسيس اقتصاد بلا حدود.

جهة الاتصال الإعلامي

بيتر بادوفانو

الاتصالات الاستراتيجية لمجموعة ام [عن كومينو]

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