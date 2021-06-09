مكتب التميمي ومشاركوهيقدم المشورة القانونية للشركة المصرية للاتصالات في التوقيع على اتفاقية مساهمين معدلة مع مجموعة فودافون

الجيزة، مصر. 9 يونيو 2021: وقعتالشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون اتفاقية مساهمين معدلة بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من التفاوض للوصول لتسوية. وورِد بالاتفاق تفصيلياً بعض التغييرات في سياسة التوزيعاتالتي تتبعها فودافون. وقد قام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني للشركة المصرية للاتصالات في إعادة التفاوض بشأن بعض النقاط باتفاقيةالمساهمينالحالية مع مجموعة فودافون. وتستهدف الاتفاقية المعدلةالتأكيد بصفة رئيسية على الحماية المتبادلة للطرفين بشأن حوكمة الشركة وحقوق التخارج المستقبلي لكلا الطرفين.

وعلق إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي ورئيس القسم التجاري والإستحواذات بالمكتب: “يسرنا تقديمالمشورة القانونية للشركة المصرية للاتصالات بشأن اتفاقية المساهمين المعدلة. هذه الاتفاقية تمهد الطريق شراكة حقيقية بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون لسنواتٍ مقبلة. وأضاف إيهاب طهأن هذه الاتفاقية المعدلةستؤدي لزيادة استقرار وتطوير مجال الاتصالات في مصر.”

تم التصريحعن تطورات إضافية بعد الإعلان عن توقيع الاتفاقية المعدلة، هذه التطورات تتمثل في قدرةشركة فودافون مصر على نقل البيانات الخاصة بأعمالها داخل مجموعة فودافون العالمية. بالإضافة إلى الحقوق التي تتمتع بها الشركة المصرية للاتصالات قبل تعديل الاتفاقية،فقد حصلت على حقوق إضافية، ومن هذه الامتيازات الحق في الإطلاع على بعض المعلومات والبيانات الإضافية. فيما يتعلق بشروط السداد الخاصة بتوزيعات الأرباح، قامتشركة فودافون مصر بالفعلبتوزيع مبلغ 2 مليار جنيه في مارس الماضي،وستعمل على توزيع أرباح إضافية لمساهميها بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري خلال هذا العام. وأخيرًا، اتفق الطرفان على قيام الشركة بتوزيع أرباح بشكل مستقبلي يُحدد بنسبة 60٪ من التدفقاتالنقديةالحرة للشركة.

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زينة مكارم

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