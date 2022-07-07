‫ منظمة WOM في تشيلي وشركة هواوي Huawei تدخلان معًا في عصر شبكة القيادة الذاتية (ADN) للشبكات الضوئية

برشلونة، إسبانيا، 7 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — في منتدى NGON WDM لعام 2022 الذي عقد مؤخرًا، شاركت WOM ، وهي شركة نقل من تشيلي، خطتها الإستراتيجية ورؤيتها لبناء الشبكة الضوئية مع شركاء الصناعة ووسائل الإعلام. كما قدمت WOM شهادات حول حل شبكة القيادة الذاتية ( ADN ) الضوئية بالكامل من هواوي Huawei .

في المنتدى، ألقى إديسون ألفارو ليون، وهو مدير إدارة تخطيط الشبكة في شركة WOM بتشيلي، كلمة رئيسية بعنوان “شبكة الجيل القادم الضوئية المستقلة WOM “. صرح إديسون أن WOM ستعمل مع هواوي Huawei لبناء شبكة ضوئية ذكية ومؤتمتة عبر تشيلي، تقود مختلف الصناعات في تشيلي إلى عصر الشبكة البصرية الجديد.

تفتخر WOM بأن لها أكثر من 80 مركزًا لخدمة العملاء و7 ملايين مشترك في تشيلي بعد بضع سنوات فقط من التطوير. وفقًا لإديسون، على الرغم من أن WOM لديها البنية التحتية للشبكة الأسرع نموًا في تشيلي، إلا أنه ليس من السهل نشر شبكة ضوئية من الشمال إلى الجنوب بسبب البيئة الجغرافية المعقدة في تشيلي.

لتشيلي أراضي تمتد على 38 خط عرض مع مناخات متعددة وتضاريس معقدة من الشمال إلى الجنوب. لذلك، ولتحقيق أقصى استفادة من موارد الألياف البصرية، ستقدم WOM حلول الاتصال البصري ( OXC ) و400 جيجا من هواوي Huawei لنشر شبكات النقل البصري ( OTNs ) على الشبكات المدينية ( MANs ).

أشار إديسون أيضًا إلى اتجاهين استراتيجيين لـ WOM للتعاون مع Huawei ، مع التركيز على كفاءة تشغيل وصيانة الشبكة الضوئية. من خلال تقديم حل شبكة القيادة الذاتية ( ADN )البصري الشامل من Huawei ، سيتيح المكون الأساسي محرك سحابة شبكة هواوي Huawei iMaster (NCE) تجربة تشغيل وصيانة الشبكة الضوئية الجديدة تمامًا.

من أجل إستراتيجية تحسين كفاءة تشغيل وصيانة الشبكة الضوئية، سيساعد محرك سحابة شبكة هواوي Huawei iMaster (NCE) في جوانب معينة. أولاً، يحدد تنبؤ الصحة الفرعية للشبكة الضوئية تدهور أداء الألياف بدقة 95٪. ثانيًا، يؤدي الجمع بين خرائط EOTDR و GIS إلى تقصير مدة تحديد الموقع من ساعات إلى دقائق. يعمل ضمان موارد الشبكة الضوئية على تقصير مدة خدمة TTM من أسابيع إلى يوم واحد. تعمل ميزة ضمان صحة الشبكة الضوئية على تحويل المراقبة اليدوية إلى مراقبة متصورة في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز دقة اكتشاف مخاطر مجموعة روابط المخاطر المشتركة ( SRLG ) نسبة 90٪، مما سيقلل من مخاطر أعطال الكابلات المشتركة.

بالنسبة لاستراتيجية تسييل جودة الشبكة البصرية، سيساعد محرك سحابة شبكة هواوي Huawei iMaster (NCE) على تحسين جودة الشبكة البصرية وزيادة الإيرادات. أولاً، سيتم تقصير مدة تقديم الخدمة من أسابيع إلى دقائق. ثانيًا، توفر قدرة عرض النطاق الترددي عند الطلب ( BoD ) الحل الأمثل مع عرض النطاق الترددي العالي والتكاليف المنخفضة لمختلف الصناعات في تشيلي. ثالثًا، ستوفر خريطة زمن الانتقال زمن انتقال مرئي وقابل للتسويق. رابعًا، سيساعد تحليل اتفاقية مستوى الخدمة WOM على توفير ضمان محدد لاتفاقية مستوى الخدمة للعملاء. خامسًا، يحدد ضمان التوفر مخاطر الخدمة ويصورها، مما يضمن استقرار الخدمة.

مع التطور السريع في أمريكا اللاتينية، سيتم بالتأكيد إنشاء مركز رقمي جديد في أمريكا الجنوبية. وفقًا لإديسون، ستعمل WOM على تعميق التعاون مع هواوي Huawei لتطوير الشبكات الضوئية نحو الذكاء والأتمتة، وجعل الجيل التالي من شبكة القيادة الذاتية ( ADN ) أساس التحول الرقمي لمختلف الصناعات في تشيلي.