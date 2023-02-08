‫موبايلي تعقد مزيداً من الشراكات الكبرى في اليوم الثاني من  LEAP 2023

• تعاون مع Tencent Cloud لتقديم الحلول والخدمات السحابية في المملكة العربية السعودية

• موبايلي باي تتعاون مع Sure Pay لتزويد الشركات بحلول تقنية متقدمة

• توقع D11 Gaming صفقة مع موبايلي لإنشاء منصة Mobily Gamers الخاصة بألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 فبراير 2023 /PRNewswire/ — أعلنت موبايلي الشريك الرقمي الرائد للمؤتمر التقني الدولي ليب 23 عن مجموعة من الشراكات الجديدة خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر LEAP 2023 ، والتي تغطي مجموعةً من المجالات مثل تجربة العملاء والألعاب والحلول السحابية والمزيد.

وتواصل موبايلي عزمها في تطوير تقنيات وخدمات جديدة ومبتكرة خلال الحدث التقني الهام الذي يستمر حتى 9 فبراير، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم .

وتشمل الصفقات شراكات جديدة مع عمالقة التقنية Tencent ، وتتضمن مجموعةً واسعةً من المشاريع، بما في ذلك تطوير أنظمة الدفع الالكتروني وإنترنت الأشياء (IoT) والمزيد.

Tencent Cloud

وقعت موبايلي مع شركة Tencent Cloud السحابية التابعة لشركة التقنية العالميةTencent ، مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي من شأنه أن يمهد الطريق لإطلاق الحلول والخدمات السحابية في جيلها التالي في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستقود موبايلي وتدير استضافة مركز البيانات، وروابط الشبكة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فيما ستوفر Tencent Cloud الحلول والخدمات السحابية، من منتجاتIaaSمثل الآلة الافتراضية السحابية والتخزين وحلول الشبكة، وصولاً إلى منتجات PaaS مثل حلول قواعد البيانات والوسائط.

ويسلط التعاون الضوء على استخدام Tencent Cloud Enterprise (TCE) ، وهو نظام أساسي سحابي خاص على مستوى المؤسسات يستفيد من نظام المنتجات المعمول به في . Tencent Cloud ويوفر TCE إمكانات خدمة مكدس كاملة قابلة للتحكم الذاتي وقابلة للتطوير بشكل مرن، كما يدمج منتجات IaaS و PaaS و SaaS المتنوعة وينشر بشكل موحد مراكز البيانات والشبكات والخوادم والأنظمة والتطبيقات لتوفير حل شامل للمؤسسات في السعودية.

وفي هذه المناسبة، قال عمر الرشيد، الرئيس التنفيذي لاستراتيجية الشركة والرقمنة في موبايلي: “هناك واقع صناعي جديد يتمثل في الشراكة مع hypercalers وقد أصبح ضرورة استراتيجية لكلا الطرفين. لم يعد السؤال هو ما إذا كنا سنكون شركاء أم لا. إن الأمر يتعلق بنموذج العمل، وكيفية بدء التعاون. يسعدنا أن نعلن اليوم عن توقيعنا مذكرة تفاهم مع أحد مزودي الخدمات السحابية الرائدين في العالم، Tencent Cloud ، حيث نهدف إلى توسيع حلولنا وخدماتنا السحابية. وبناء على سنوات من الخبرة مع Tencent في مختلف المجالات لدى موبايلي فنحن على ثقة من أن تعاوننا مع Tencent Cloud سيضيف قيمة إلى التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية “.

ومن جانبه، قال دان هو ، نائب رئيس Tencent Cloud International لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “ف Tencent Cloud ، نحن ملتزمون بتقديم خدمات سحابية عالية الجودة وعالية الأمان للمؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم. مع وضع ذلك في الاعتبار ، نتطلع إلى تعاوننا مع شركة موبايلي ، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من خبرة بعضنا البعض لتوفير حلول سحابية عالية الأداء وموثوقة في البلاد “.

Sure Pay

وأوضحت Mobily Pay عن توقيع اتفاقية مع Sure Pay لتطوير نظام الدفع للحصول على التطبيق الخاص بها. وستمكن الصفقة Mobily Pay من أن تصبح محفظة تجارية لمستخدمي نقاط البيع الخاصة بهم مع دعم حلولالأعمال القوية. ويتمثل هدف الشراكة في زيادة عدد المعاملات التي يتم إجراؤها على التطبيق وفتح فرص جديدة للتطبيق.

D11 Gaming

قامت Mobily Gamers بتأسيس شراكة مع D11 Gamingلإنشاء منصة الألعاب والرياضات الإلكترونية الخاصة بـ Mobily Gamers. وبموجب اتفاقية مشاركة الإيرادات، ستصبح D11 شريكًا لمركز الألعاب الذي سيوفر ويدير حلًا مخصصًا لنظام الألعاب متعددة المنصات، والتي تشمل الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والسحابة والرياضات الإلكترونية، وكل ما يتعلق بذلك.

من جهته ذكر ثامر عبدالكريم البتيري، مدير عام الخدمات الرقمية في موبايلي: “نحن فخورون بالإعلان عن شراكتنا مع D11 Gaming حيث ينمو مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية ويتطور بسرعة، وقد اتخذنا في موبايلي زمام المبادرة لتلبية هذا القطاع من خلال التعاون مع ألعاب D11 لإنشاء منصة “Mobily Gamers“

نبذة حول إتحاد إتصالات (موبايلي)

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005 . تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH ، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم .

Photo: https://mma.prnewswire.com/ media/1998351/Mobily_Day_two_ of_LEAP_2023.jpg