نيكست جين فودز تعيّن المديرة التنفيذية السابقة لشركتي تيسلا وإمبوسيبل فودز راتشيل كونراد في منصب أول عضو مستقل في مجلس الإدارة

– انضمت كونراد، التي تولت منصب رئيسة موظفي الاتصالات في شركة إمبوسيبل فودز (Impossible Foods) لمدة خمس سنوات، إلى مجلس إدارة شركة نيكست جين فودز (Next Gen Foods) التي يقع مقرها في سنغافورة خلال فترة النمو الدولي المفرط.

– تطرح شركة نيكست جين فودز، الشركة الناشئة الرائدة في مجال تكنولوجيا الأغذية في آسيا، منتجها الرئيسي — دجاج تيندل ( TiNDLE ) النباتي — مع كبار الطهاة في المناطق الرئيسية على مستوى العالم.

-تمتلك الشركة الناشئة في مراحلها الأولى، والتي حققت منتجاته ا نجاحًا كبيرًا في آسيا والشرق الأوسط، أكثر من 50 فرصة عمل، بما في ذلك 40 وظيفة على الأقل في الولايات المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر / أيلول 2021

عينت شركة نيكست جين فودز المديرة التنفيذية السابقة لشركتي تيسلا (Tesla) و إمبوسيبل فودز (Impossible Foods) Rachel Konrad (راتشيل كونراد) لتولي منصب أول عضو مستقل في مجلس إدارتها.

تهدف الشركة الناشئة والرائدة في مجال الأغذية في آسيا، نيكست جين فودز، إلى استدامة النظام الغذائي العالمي وتحسين الصحة العامة بشكل كبير من خلال صنع لحوم لذيذة ومغذية من النباتات. إذ لا يحتوي أول منتج تطرحه الشركة — دجاج تيندل النباتي — على مضادات حيوية أو هرمونات أو كوليسترول أو مكونات معدلة وراثيًا.

لقد حاز المنتج على إعجاب النقاد من الطُهاة المتميزين وخبراء الأطعمة في آسيا والشرق الأوسط. إن دجاج تيندل — يمكن أن يتحول إلى أي نوع تقريبًا من أطباق الدجاج اللذيذة، بدءاً من طبق باد تاي إلى التاكو – و ظهر دجاج تيندل لأول مرة في مطلع هذا العام وهو يُقدَّم الآن في أكثر من 100 مطعم في سنغافورة وهونغ كونغ وماكاو والإمارات العربية المتحدة.

ذكرت كونراد، التي تعيش في منطقة خليج سان فرانسيسكو وتعمل مستشارة وعضو مجلس إدارة للشركات التي تهدف إلى حل ظاهرة الاحتباس الحراري “لا يُمكننا حل أزمة تغييرات المناخ والانقراض على كوكبنا دون إحداث تغييرات جذرية في النظام الغذائي — بما في ذلك التحول السريع بعيدًا عن الزراعة الحيوانية”. وأضافت “يتميز فريق قيادة شركة نيكست جين فودز بشغفه وطموحهِ في تطوير الطعام الذي يمثل ترقية فئوية من اللحوم القديمة — والمنتج الأول للشركة هو إطلاق مذهل للغاية للطهي”.

المهمة هي الأولوية

تنضم كونراد إلى شركة نيكست جين فودز بعد أن أمضت أكثر من عقد في تقديم التقارير إلى الرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى الثاقبة في بعض أكثر الشركات التي تكمن دوافعها في أداء المهام ويسودها الفوضى على كوكب الأرض.

وفي الآونة الأخيرة، أمضت خمس سنوات في منصب رئيس موظفي الاتصالات في شركة إمبوسيبل فودز. ومن 2011 إلى 2016، شغلت منصب رئيس قسم الاتصالات والتسويق في مجموعة السيارات العالمية تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي. وقبل ذلك، كانت مديرة الاتصالات في شركة تيسلا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

لقد عاشت كونراد في الولايات المتحدة والمكسيك والمملكة المتحدة وفرنسا. وبدأت حياتها المهنية بصفتها مراسلة ومحررة للمنشورات عبر الإنترنت والمنشورات البرقية والمطبوعة، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس و سينت و ديترويت فري برس. لقد حصلت على درجات علمية في التاريخ والصحافة من جامعة نورث وسترن، وزمالة بيو في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.

صرّح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نيكست جين فودز أندريه مينيزيس: “كنا نبحث عن عضو مجلس إدارة وموجه خضع لتوسيع نطاق النمو المفرط ولديه شغف لإستدامة النظام الغذاء العالمي. كما رغبنا بشخص تتطابق خبرتهُ الدولية مع خبرة فريق القيادة متعدد الثقافات. ستساعدنا راتشيل في تسريع وتيرة توسعنا في كل سوق رئيسي على مستوى العالم — من خلال منتجنا الرائد والعديد من المنتجات الأخرى القادمة. وأنا أعلم أننا سنستمتع كثيرًا معًا”.

تنضم كونراد إلى أعضاء مجلس إدارة شركة نيكست جين فودز الحاليين، بمن فيهم:

· تيمو ريكير (المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة)

· أندريه مينيزيس (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي)

· روهيت بهاتاشاريا (المدير المالي)

· إيدي هو (مدير تطوير المشاريع، تيماسيك)

· منغ شيونغ كوك (المؤسس والشريك الإداري، كيه 3 فينتشرز)

النمو المفرط – من التوظيف إلى التوسع في السوق

تأسست شركة نيكست جين فودز في عام 2020 على يد مُصدِّر الدواجن البرازيلي الأصل وخبير صناعة الأغذية أندريه مينيزيس، والألماني الأصل تيمو ريكير، الذي صنعت شركته العائلية شرائح اللحم ومنتجات اللحوم الأخرى على مدى ثلاثة أجيال.

بعد لقاء جمع بينهما صدفةً في أحد معسكرات حاضنات الأعمال التجارية، قررا العمل على منتجات تقلل من إعتماد البشرية على الزراعة الحيوانية، والتي تصيب البشر بالأمراض وتسرّع وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقد أطلقا على منتجهما الأول اسم تيندل باعتباره مزيجًا غير مألوف لاسم الفيزيائي الأيرلندي جون تيندال في القرن التاسع عشر، وهو أول عالم يثبت العلاقة بين ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتأثير الاحتباس الحراري، والتطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة و يستخدمه ملايين البشر النشطين اجتماعيًا في جميع أنحاء العالم.

وتُموّل شركة نيكست جين فودز من خلال إستثمار بقيمة 30 مليون دولار من أصحاب رؤوس الأموال الآسيويين والأمريكيين — أكبر جولة أولية على الإطلاق لشركة ناشئة في مجال الأغذية النباتية . وتضمُ مجموعة المستثمرين ايضاً مشاهير عالميون — بمن فيهم لاعب كرة القدم الإنجليزي ديلي ألي ومعلم الأعمال كريس ييه .

تستخدم الشركة إستثماراتها الأولية لدعم النمو العالمي وزيادة وتيرة التوظيف. إذ تقوم شركة نيكست جين فودز، والتي توظف حاليًا 30 شخصًا، بتعيين الأشخاص الذين يعملون في مهام محددة في أكثر من 50 فرصة عمل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 40 منصبًا على الأقل في الولايات المتحدة.

تنضمُ كونراد إلى شركة نيكست جين فودز بينما توسع بسرعة مقاعدها القيادية. عينت الشركة في أوائل هذا العام المدير التنفيذي للعمليات أليكس وارد (رئيس قسم الابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في جيفودان سابقًا) والمدير المالي روهيت بهاتاشاريا (المدير السابق لتطوير المؤسسات في تيماسيك).

وتشارك كونراد رحلتها المهنية وشغفها بالإنتاج الغذائي المؤثر وأسباب إنضمامها إلى شركة نيكست جين فودز ولماذا تستعد سنغافورة لقيادة صناعة ابتكارات الأغذية في هذه الدردشة الخاصة بين راـشيل ومانيشا تانك، إحدى المستثمرين الرئيسيين في نيكست جين فودز. استمع إلى الحلقة من هنا .

نبذة عن نيكست جين فودز

تأسست شركة نيكست جين فودز في عام 2020، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية تعمل على تطوير وتسويق منتجات غذائية مبتكرة ومستدامة — بما في ذلك منتجها الرئيسي، دجاج تيندل (TiNDLE) النباتي. تُدعم شركة نيكست جين فودز على يد فريق يتمتع بخبرة مثبتة في مجال الابتكار العلمي وتطوير العلامات التجارية العالمية والتوزيع في جميع أنحاء العالم وتوسيع نطاق التصنيع. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني nextgenfoods.sg..

نبذة عن تيندل

تيندل هو دجاج نباتي غني بالعصارة يقدم طعمًا لذيذًا وقوامًا سلس وتنوعٍ. يتم تصنيع تيندل بدون حيوانات وبجزء صغير من الأرض والمياه والطاقة المستخدمة لإنتاج لحوم الطيور. يجمع تيندل الناس معًا لتجربة طعم مُذهلة تفيد الكوكب أيضًا. تيندل هي أول علامة تجارية تنشؤها شركة نيكست جين فودز، وهي شركة تكنولوجيا أغذية مقرها سنغافورة تقوم بتطوير وتسويق الأطعمة المبتكرة والمستدامة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.tindle.com أو تابعنا من خلال @tindlefoods على إنستغرام.

للمزيد من المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي، يُرجى الاتصال بـ:

فرح أحمد – مدير العلاقات العامة

هاتف: 4670 448 4(0) 971+ جوال: 3323158 50(0) 971+

البريد الإلكتروني: farah.ahmed@alldetails.net

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1637249/Rachel_Konrad. jpg