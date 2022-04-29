هاتف أوبو فايند N يحصل على جائزتين من جوائزiF  للتصميم والابتكار لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29th أبريل 2022 – حازت شركة أوبو -العلامة التجارية العالمية الرائدة في عالم التكنولوجيا- على جائزتين من جوائز iF لتصميم المنتجات في قطاعي التصميم والابتكار على تصميمها الثوري لهاتف أوبو فايند Nالقابل للطي.

حيث أصدرت أوبو الهاتف الذكي الأول لها القابل للطي في هاتف أوبو فايند N في شهر ديسمبر لعام 2021 في الحدث السنوي للعلامة التجارية “يوم أوبو للابتكار”. قُدم التصميم الفريد بشاشة عرض متميزة والتي تعمل على تحسين التجربة مع كلا الشاشتين. صُممت الشاشة الخارجية بأبعاد عرض إلى طول تبلغ 18:9 والذي يُعد الحجم المماثل للهاتف التقليدي ليقدم تجربة سهلة الاستخدام بيدٍ واحدة. أما بالنسبة للشاشة الداخلية فتأتي بأبعاد عرض إلى طول تبلغ 8.4:9 لتمنح المستخدمين تجربة سلسلة وسهلة عند فتح الهاتف.

قدمت أوبو مع تصميم الهاتف غير المسبوق مجموعة من البرامج المميزة لتسهّل استخدام الجهاز القابل للطي مثل تطبيق تقسيم الشاشة بإصبعين، ليتمكن المستخدمين من قسم الشاشة إلى نصفين بمجرد سحب الشاشة باصبعين للأسفل لتصبح شاشة متعددة المهام بسهولة فائقة.

وبالإضافة إلى هذا، تميّز هاتف أوبو الذكي فايند N بخاصية الانثناء الذاتي المتقدمة. إذ تمنح هذه الميزة المستخدم القدرة على تقليل انبعاج الشاشة نتيجة طيه، والتي تتيح للجهاز أيضاً خاصية العرض بزوايا مختلفة من 50 درجة حتى 120 درجة. كما أنها تعمل على إزالة الفجوة بين الشاشتين عند طي الهاتف بالكامل، مما يوفر شعوراً محكماً للهاتف مع حماية شاشته الداخلية من الخدش. وشهدت سلسلة أوبو فايند N نجاحاً باهراً منذ أن تم إطلاقه في الصين، حيث تخطت المبيعات مليون هاتف من الشهر الأول منذ وقت الإعلان عنه.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكامير ا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شب كات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفر يقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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