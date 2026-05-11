‫هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK) تروج لهونج كونج كبوابة استراتيجية لتوسع الشركات الأفريقية في آسيا

هونج كونج – Media OutReach Newswire – 11 مايو 2026 – تعتزم هيئة الاستثمار في هونج كونج Invest Hong Kong (InvestHK) توسيع رقعة شراكتها الاستراتيجية مع القارة الأفريقية في مستهل زيارة المدير العام المعاون لهيئة الترويج للاستثمار السيدة لوريتا لي اليوم (10 مايو) لجوهانسبرج بجنوب أفريقيا وكيجالي برواندا والتي تستغرق ثمانية أيام. يستهدف الوفد تعزيز الروابط الاقتصادية مع الاقتصادات الأفريقية والترويج لهونج كونج كمنصة رئيسية للشركات الأفريقية للانطلاق وطرق أبواب أسواق الصين الكبرى وأسواق آسيا والمحيط الهادئ.

وقد صرحت السيدة لي قائلةً: تحتل أفريقيا مكانة استراتيجية في جنوب الكرة الأرضية وتمثل محرك رئيسي للنمو في حقبة عدم استقرار الاقتصاد العالمي. فالترابط هو مفتاح فك شفرة هذا الجهد، وتلعب هونج كونج دورًا استراتيجيًا في الربط بين رؤوس الأموال والمواهب والابتكار والتكنولوجيا بين أفريقيا وبر الصين الرئيسي والأسواق العالمية لتحفيز النمو عالي الجودة متعدد الأطراف. كذراع للحكومة لكلٍ من الاستثمارات الداخلية والشركات في بر الصين الرئيسي والتي تستهدف التوجه نحو العالمية. تيسر هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK) الاستثمارات بين الجانبين من خلال رؤى الأسواق الاستراتيجية والتوسع الشامل على مستوى العالم والترويج الهادف وتيسير السياسات.”

تزور السيدة لي جوهانسبرج خلال الفترة من العاشر حتى الثالث عشر من مايو للقاء ممثلين عن الغرف المحلية والمؤسسات المالية والبنوك وذوي النفوذ في قطاعات شركات التكنولوجيا المالية وخدمات الأعمال والخدمات المهنية. وستمتد مهمتها إلى كيجالي برواندا من الثالث عشر من مايو، وستمثل السيدة لي هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK) في منتدى رؤساء مجالس إدارات الشركات في أفريقيا (Africa CEO Forum) لتعزيز التبادل على المستويات العليا مع القيادات العليا التنفيذية في الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في القارة.

يمكن للشركات الأفريقية التي رسخت تواجدها في هونج كونج الاستفادة من النظام القانوني العام معترف به على مستوى العالم ومن أكثر نظم الضرائب تنافسية في آسيا. وقد عززت هونج كونج في الآونة الأخيرة قدرتها التنافسية من خلال الإعلان عن تخفيض ضريبة الأرباح إلى النصف لتصل إلى 8.25 بالمئة بعد أن كانت موحدةً عند 16.5 بالمئة لتجار السلع المقيدين. من خلال الجمع بين هذا الحافز الضريبي وبين وضع المدينة كمركز بحري بارز لعملة الصين الرئيسية (الرنمينبي). توفر هونج كونج لمصدري السلع الأفريقية سيولة عالية وبوابة مؤهِلة للأسواق الأسيوية.

بالتوافق مع الخطة الخمسية الوطنية الخامسة عشر ترتقي هونج كونج بمكانتها كجسر اقتصادي عملاق ومضيف قيمة فائق لدعم التنمية الوطنية. ولأن محور العلاقات الاقتصادية بين الصين وأفريقيا هو التجارة والاستثمار عالي القيمة فإن مكانة هونج كونج في موقع فريد لتسريع تدفق رؤوس الأموال بين الطرفين – لتحفيز النمو في القطاع المالي وقطاع الشحن وقطاع التكنولوجيا والابتكار.

وعلى ذكر تحقيق منتخب جنوب أفريقيا الوطني للرجبي لأول ألقابه على الإطلاق في بطولة هونج كونج للرجبي السباعي (Hong Kong Sevens) فقد أكدت السيدة لي على أن هذا التواصل الفعال بين الشعوب وبعضها ليس رمزيًا فقط وإنما هو بمثابة قاعدة هادفة لتحفيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.