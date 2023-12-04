‫هيئة كهربة الريف (REA) تنشر أكثر من 100 شبكة صغيرة للتنمية الشاملة في نيجيريا على مدار ثلاث سنوات

أبوجا، نيجيريا – EQS Newswire – 4 ديسمبر 2023 – تحت قيادة وزارة الطاقة الفيدرالية في نيجيريا، من المقرر أن تلعب هيئة كهربة الريف (https://REA.gov.ng/) في نيجيريا دورًا رئيسيًا في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ لسنة 2023 “كوب 28”) بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة (UAE) في 5 ديسمبر 2023.

ستستضيف هيئة كهربة الريف، باعتبارها قوة رائدة في تعزيز الوصول إلى الطاقة المستدامة والتدخلات المتعلقة بتغير المناخ في نيجيريا، حدثًا جانبيًا متعدد الأشكال في جناح نيجيريا تحت عنوان “الطاقة المتجددة من أجل التنمية الشاملة: تعزيز الابتكار من أجل التأثير الاجتماعي والنمو الاقتصادي في نيجيريا (https://apo-opa.co/3N79acl)” في الخامس من ديسمبر 2023 الساعة 9 صباحًا.

ستعقد هيئة كهربة الريف حدثًا جانبيًا ثانيًا في الساعة 4 مساءً حول “تمويل فجوة الوصول إلى الطاقة في مجتمعات الميل الأخير في نيجيريا (https://apo-opa.co/3N79acl)” في اليوم نفسه، 5 ديسمبر، بالشراكة مع مؤسسة إنفراكريدت (InfraCredit) التي تتمتع بسمعة طيبة في منح تمويلات البنية الأساسية بالعملة المحلية على المدى الطويل في نيجيريا. يستهدف هذا الحدث الجانبي الثاني مجموعة أكثر تخصصًا من مطوري الطاقة المتجددة، والممولين، والمستثمرين في الطاقة غير المتصلة بالشبكة على المستوى العالمي. ومن المقرر عقد كلا الحدثين في جناح نيجيريا، المنطقة الزرقاء، كوب 28، مدينة إكسبو دبي.

من المقرر أن يكون الحدث الجانبي لهيئة كهربة الريف بمقام نقطة محورية في جدول أعمال كوب 28، ويهدف إلى تسليط الضوء على رحلة تحول الطاقة القائمة على البيانات في البلاد بالإضافة إلى مجموعة تدخلات الهيئة في مجال الطاقة المتجددة وتأثيرها عبر القطاعات الأساسية للاقتصاد.

ستعرض الهيئة تدخلاتها للتخفيف من تغيّر المناخ وللتكيّف مع أثاره من خلال استخدام حلول الطاقة المستدامة في الوقت الذي تعالج فيه الهيئة التحدي المزدوج المتمثل في فقر الطاقة وتغير المنّاخ والنمو المستدام في نيجيريا، مع تركيزها بشدة على تعزيز الابتكار ليعود بالفائدة على المستوى الاجتماعي وعلى النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

هيئة كهربة الريف هي هيئة تنفيذية تابعة للحكومة الفيدرالية لنيجيريا، وتابعة لوزارة الطاقة الفيدرالية، ومكلفة في المقام الأول بكهربة المجتمعات الريفية والمجتمعات غير المشمولة بالخدمات. وتواصل الهيئة، من خلال التدخلات المعتمدة على البيانات والمرتكزة على الإنسان، بناء الشراكات مع أصحاب المصلحة في الخطوط الأمامية على مستوى العالم لتقديم حلول مبتكرة لتوصيل الطاقة لمجتمعات الميل الأخير، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الخدمية، ومجموعات السوق، وسلاسل القيمة الزراعية.

استطاعت الهيئة، في مدة قصيرة تبلغ 4 سنوات، أن تنشر أكثر من 100 شبكة صغيرة هجينة للطاقة الشمسية وأكثر من 1,6 مليون نظام للطاقة الشمسية المنزلية، مما حفز التنمية التحويلية في مجتمعات الميل الأخير في نيجيريا، وفتح الباب لدخول مشاريع اقتصادية بقيمة 9,2 مليار دولار سنويًا، وخفض تكلفة التوليد الذاتي (المساعدات الذاتية) بواقع 14 مليار دولار خلال 10 سنوات.

أوضح مهندس/ أحمد صالحيجو أحمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهربة الريف، قائلاً: “حضور الهيئة في كوب 28 هو شهادة على تفانينا في تقديم تدخلات مستدامة وعادلة لتوصيل الطاقة. ونحن نرى أن الطاقة المتجددة ليست مجرد مصدرًا للطاقة، بل هي حافز للتغيير الجذري، الذي يمس كل جانب من جوانب المجتمع والاقتصاد.”

في الحدث الجانبي لهيئة كهربة الريف سيحظى أصحاب المصلحة العالميين، بما في ذلك مقرّري السياسات، والممولين، ومؤسسات التمويل الإنمائي، ومطوري المشاريع، وأعضاء مجموعات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام بالفرصة للمشاركة والانخراط في محادثات مفيدة حول المجالات المحورية الرئيسية التالية:

الابتكار من أجل التأثير الاجتماعي: الكشف عن المبادرات والتقنيات المبتكرة التي تقدم حلول الطاقة المتجددة للمجتمعات النائية والتي تعاني من نقص الخدمات في نيجيريا، مما يؤثر بشكل إيجابي على الحياة ويعزز العدالة الاجتماعية.

النمو الاقتصادي من خلال الطاقة المتجددة: عرض قصص النجاح والاستراتيجيات المتعلقة بالاستخدام الإنتاجي للطاقة حيث تقود الطاقة المتجددة دفة التنمية الاقتصادية، وتخلق فرص العمل، وتعزز القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ.

استراتيجيات التنمية الشاملة: مناقشة السياسات والممارسات التي تضمن الشمولية في نشر حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز على عدم ترك أحد يتخلف عن الركب في السعي لتحقيق الوصول الشامل للطاقة.

الاستدامة: تبادل الدروس حول آليات الاستدامة المعتمدة على البيانات والمنشأة محليًا والمصممة للمساعدة في ملكية المشاريع، والتي تستهدف تحسين تدخلات الطاقة النظيفة في نيجيريا.

وتأكيدًا على التزام هيئة كهربة الريف بتعزيز الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة في نيجيريا، فإنها مجهزة بالقدرات التقنية والأطر المؤسسية المطلوبة ومستعدة لإقامة شراكات استراتيجية حيث تكشف عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.

وزعته مجموعة ايه بي او جروب (APO Group) بالنيابة عن هيئة كهربة الريف.

تعرف على هيئة كهربة الريف في كوب 28: بالنسبة للاجتماعات والدعوات إلى الأحداث الجانبية وفرص التعاون في كوب 28، اتصل عبر البريد الإلكتروني بفونمي (Funmi) funmi.jones@rea.gov.ng أو محمد (Mohammed) mohammed.jibril@rea.gov.ng.

انضم إلى المحادثة: تدعوك هيئة كهربة الريف للانضمام إلى الأحداث الجانبية شخصيًا أو افتراضيًا من خلال رابط التسجيل هذا (https://apo-opa.co/3RkY4mE).

انضم إلى المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج #REAatCOP28 و#RenewableEnergyForDevelopment على تويتر (https://apo-opa.co/3R27sdn)، وعلى الفيسبوك (https://apo-opa.co/3QYEFXb)، وعلى لينكدان (https://apo-opa.co/47y4QeA)، وعلى إنستغرام (https://apo-opa.co/3GjBi8o).

للتواصل الإعلامي:

فونمي جونز (Funmi Jones)،

مسؤول اتصالات كوب 28

هيئة كهربة الريف (REA)

313373 447376+

Funmi.jones@rea.gov.ng

عن هيئة كهربة الريف:

هيئة كهربة الريف (REA) (https://REA.gov.ng/) هي الهيئة التنفيذية لحكومة نيجيريا الفيدرالية (FGN) التابعة لوزارة الطاقة الفيدرالية المكلفة بكهربة المجتمعات غير المشمولة بالخدمات والمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للنيجيريين. تأسست الهيئة بموجب الجزء التاسع، البنود 88-89 من قانون إصلاح قطاع الطاقة الكهربائية (EPSRA) لعام 2005.

تقوم هيئة كهربة الريف حاليًا بتنفيذ صندوق كهربة الريف (REF)، والمشاريع الرأسمالية، ومشروع كهربة نيجيريا (NEP)، ومشروع نايجا للطاقة الشمسية (SPN)، وبرنامج تنشيط التعليم (EEP)، ومبادرة تنشيط الاقتصادات (EEI)، وبرنامج تنشيط الزراعة (EAP)، وبرنامج الطاقة للجميع – كهربة الريف الشامل ومركز البحث والابتكار، وبرنامج الشبكات الصغيرة في أفريقيا، والتخلص من المخاطر المتعلقة بحلول الإضاءة المستدامة خارج الشبكة، ومشروع الطاقة الكوري.

الهيئة مسؤولة عن تهيئة بيئة مواتية للمشاريع التي يقودها القطاع الخاص، والتي تشمل إجراء تقييمات الجدوى، وإجراء تدقيق الطاقة، وإجراء التعداد، وتحليل البيانات، وتحديد المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، وإشراك أصحاب المصلحة في المشروع.

للاستفسارات، يرجى الاتصال بهيئة كهربة الريف: info@rea.gov.ng

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