‫هيتيرا تُسهل سلسلة بطولات أرامكو للفرق الناجحة لعام 2023 في نادي هونج كونج للجولف

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – 9 أكتوبر 2023 – تفتخر شركة هيتيرا للاتصالات (مسجلة برقم 002583 في بورصة شنزن للأسهم)، وهي شركة عالمية رائدة في تزويد تكنولوجيا وحلول الاتصالات المهنية، بالشراكة مع جولف السعودية، من أجل توفير أجهزة اتصال لاسلكية ثنائية الاتجاه تناسب الحدث، لسلسلة بطولات أرامكو للفرق، التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة في نادي هونج كونج للجولف خلال الفترة من السادس الي الثامن من أكتوبر.

قدمت هيتيرا الراديو الرقمي المتنقل كأحد حلول الاتصالات للحدث، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكية ثنائية الاتجاه BP51X سهلة الاستخدام والمحمولة باليد للموظفين، ومعيدات تردد رقمية من أجل توفير تغطية كاملة لساحات الجولف ومرافقه. وتشتهر أجهزة اللاسلكي BP51X بتصميمها الخفيف والمدمج، مما يوفر قنوات طويلة المدي ومتعددة لإجراء مكالمات جماعية سلسة. وتضمن شبكة اللاسلكي تنسيق مستمر وفوري في كل أنحاء مكان الحدث، حيث تغطي ما يقرب من 172 فدان من أجل تقديم تجربة حدث مثالية للجمهور واللاعبين والحكام والمسؤولين.

وعلق السيد مينج كام ونج، الذي يشغل منصب نائب المدير العام بشركة هيتيرا للأعمال التجارية في الخارج، على هذا التعاون قائلاً: “نتشرف بدعم سلسلة بطولات أرامكو للفرق، وهو حدث مثير حقًا في ساحة لعبة الجولف. وليست هذه هي المناسبة الأولي التي تكون أجهزة لاسلكي هيتيرا هي الخيار الأول للأحداث الرياضية، وذلك لضمان اتصالات سلسة، حيث تسمح أجهزة الراديو الرقمي المتنقل بتغطية موثوقة وواسعة النطاق عبر الملاعب. وإنه لمن دواعي سروري المشاركة في حدث لا توجد فيه منافسة شرسة فحسب، بل الاحتفال بالموهبة والروح والحب لهذه اللعبة”.

تؤكد هذه الشراكة التزام شركة هيتيرا بتعزيز الكفاءة والسلامة من خلال حلولها الابتكارية في مجالات الرياضة في جميع أنحاء العالم. وباستخدام نظام تسجيل النقاط الفريد والسماح بمشاركة الهواة في النتيجة النهائية للجولة الاحترافية مع إجمالي جوائز مالية يصل الي مليون دولار، فإن سلسلة بطولات أرامكو للفرق التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة لا تزال تقدم مستوى جديد من الإثارة والترفيه في الجولة الأوروبية للسيدات. تهنئ هيتيرا جميع المشاركين والمنظمين والحضور الذين كان لهم دورًا في إنجاح هذا الحدث.

نبذة عن هيتيرا

شركة هيتيرا المحدودة للاتصالات (مسجلة برقم 002583 في بورصة شنزن للأسهم) هي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا وحلول الاتصالات المهنية. ومن خلال إمكانياتنا المتمثلة في الصوت والفيديو والبيانات، نستطيع تقديم اتصال أسرع وأكثر أمانًا ومتعدد الاستخدام للأعمال التجارية ومستخدمي الحالات الحرجة. نحن نجعل العالم أكثر كفاءة وأكثر أمانًا عن طريق تمكين عملائنا من تحقيق المزيد في العمليات اليومية وحالات الاستجابة للطوارئ. تعرف على المزيد من https://www.hytera.com/en/home.html.

نبذة عن سلسلة بطولات أرامكو للفرق

سلسلة بطولات أرامكو للفرق هي حدث فريد وتاريخي على حد سواء، حيث تجسد مكانة أرامكو كواحدة من أكثر المستثمرين التزامًا للعبة الجولف النسائية الآن. استثمار أرامكو بصفتها الراعي الرئيسي يجعلها واحدة من أكبر الداعمين لمنافسات السيدات في أوروبا في الوقت الحالي. تشكل الخمس بطولات جزءًا مهمًا من جدول الجولة الأوروبية للسيدات الذي يحطم الأرقام القياسية، حيث يتنافس فرق مكونة من أربعة لاعبين معًا على 36 حفرة قبل أن يتنافس أفضل 60 والمتساوون في النقاط بشكل فردي في جولة نهائية حاسمة. هذا هو الحدث الوحيد في عالم الجولف حيث يشارك الهواة في النتيجة بالمسابقة الرئيسية.