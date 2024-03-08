‫وكالة الأنباء ميديا أوتريتش تُطلق شبكة توزيع البيانات الصحفية بالولايات المتحدة الأمريكية

هونغ كونج- Media OutReach Newswire – مارس 2024 – أطلقت وكالة ميديا أوتريتش ( Media OutReach Newswire ) ، وهي أول وكالة أنباء عالمية في آسيا، شبكتها الخاصة بها لتوزيع البيانات الصحفية في السوق الأمريكي.

بوصفها أول وكالة أنباء عالمية في آسيا تبني شبكة توزيع مخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فسوف يتمكن العملاء من الوصول غير المحدودة إلى قاعدة البيانات الخاصة التي تتضمن أكثر من 50,000 صحفي ومُحرر يغطون أكثر من 443 فئة من فئات وسائط الإعلام التجارية، والتوزيع إلى غرفة الأخبار لوكالة أسوشيتد برس، ونشر الأخبار على أكثر من 430 موقع إخباري بما في ذلك وكالة أخبار أسوشيتد برس، مما سيوفر النشر الموسع عبر منافذ الإعلام المحلية بالولايات الأمريكية للتصريحات الصحفية من الشركات، وأخبار تدشين العلامات التجارية وإطلاق المنتجات، والشراكات، والوعي بالعلامات التجارية.

من خلال التوزيع بالولايات المتحدة، يستفيد العملاء من معدلات الاندماج المرتفعة من خلال قاعدة بيانات الصحفيين بوكالة الأنباء ميديا أوتريتش في منافذ الإعلام الأمريكية ومنها وول ستريت جورنال، ونيويورك تايمز، ولوس أنجلوس تايمز، وبيبول ماجزين، ونيويورك بوست، وديجيتال جورنال، وواشنطن بوست. كما ومن خلال معدلات فتح الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى 25 في مائة، يوفر التوزيع بالولايات المتحدة الأمريكية عبر وكالة الأنباء ميديا أوتريتش إلى عملاء وصولاً غير مسبوق إلى الصحفيين ومنافذ الإعلام في سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

تقول جنيفر كوك، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء ميديا أوتريتش، أن شبكة التوزيع بالولايات المتحدة الأمريكية تركز على دعم المتخصصين في العلاقات العامة ووكالات العلاقات العامة لبناء علاقات إعلامية حقيقية مع الصحفيين والمحررين وتحسين فرص كتابة الأخبار.

تقول كوك: “يتعرف عملائنا من خلال احصاءات وسائل الإعلام والصحفيين الخاصة بنا على عدد الصحفيين الذين نوزع إليهم، وعدد الصحفيين، حسب النشر- الذين فتحوا بيانهم الصحفي”.

“لقد كانت صناعة الأخبار تفتقر إلى هذه المعلومات، ونحن فخورون بقدرتنا على تقديم هذه الإحصاءات لعملائنا. وتوفر هذه المشاركة الصحفية إحصاءات شاملة لتحسين التخطيط الإستراتيجي للاتصالات واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة”.

تتيح إحصاءات وسائل الإعلام والصحفيين الخاصة لدى وكالة الأنباء ميديا أوتريتش للعملاء بمتابعة تفاعل الصحفيين مع بياناتهم الصحفية ومعرفة تفاصيل التوزيع المفصلة، ومعدلات فتح البريد الإلكتروني، ومعدلات الفتح حسب النشر. يمنح ذلك العملاء أداة قوية للتخطيط الاستراتيجي للاتصالات واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة مع إحصاءات شاملة للعلاقات العامة. كما أن تقارير ما بعد النشر هذه الجاهزة للاستخدام تتيح للمتخصصين في الاتصالات إعداد تقارير استخباراتية باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة لرفعها إلى الإدارة العليا.

تضمن وكالة الأنباء ميديا أوتريتش نشر الأخبار في جميع المحطات المالية على مستوى العالم، والوصول إلى المتخصصين الماليين، والمستثمرين، والمحللين، ومديري الصناديق على مستوى العالم عبر بلومبرغ ترمينال، وريفينيتيف إيكون، ووكالة أنباء داو جونز، وفاكتسيت، وإنفرونت، ومورنينغستار.

كما أن الوصول لشركاء الأخبار الدوليين يتيح للعلامات التجارية التواصل مع محررين وصحفيين من وكالة أنباء رويترز، وأسوشيتد برس، ووكالة فرانس برس. كما تضمن أيضًا وكالة الأنباء ميديا أوتريتش نشر الأخبار في أخبار أسوشيتد برس، وفايننشال تايمز، وماركيتس إنسايدر، بالإضافة إلى خدمات بيانات أكواير ميديا وكوميتكس.

تعمل بوابة الاتصالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من الجيل الثاني الخاصة بوكالة ميديا أوتريتش –التي تُعد حل اتصالات متكامل للمتخصصين في العلاقات العامة- على إعادة تعريف توزيع البيانات الصحفية وربط العلامات التجارية في آسيا بشبكة عالمية من الصحفيين ووسائل الإعلام، مدعومة بتقارير متعمقة واستخبارات حملات العلاقات العامة.

تحظى وكالة الأنباء ميديا أوتريتش بثقة إدارات العلاقات العامة والاتصالات في آسيا والعالم لبناء سمعة علامتها التجارية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إشراك الصحفيين والمحررين لبناء سمعة الشركات والعلامات التجارية، وبناء العلاقات الإعلامية، وتوليد تغطية إعلامية مكتسبة من الصحفيين.

وكالة الأنباء ميديا أوتريتش

تم إطلاق وكالة الأنباء ميديا أوتريتش في عام 2009، وهي أول وكالة إخبارية عالمية تأسست في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يقع المقر الرئيسي للوكالة في هونغ كونغ، وتدير مكاتب إقليمية في سنغافورة وماليزيا وفيتنام واليابان والصين وتايلاند وتايوان.

تأسست وكالة الأنباء ميديا أوتريتش بهدف تسهيل قيام المتخصصين في العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين ببناء علاقات حقيقية مع الصحفيين والمحررين وتوفير تقارير جاهزة للاستخدام متعددة الأشكال مع رؤى رائدة ومعلومات استخباراتية حول أداء حملات العلاقات العامة.

توزع وكالة الأنباء ميديا أوتريتش، التي تعتمد على بوابة البرمجيات كخدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة في جوهر عملياتها، البيانات الصحفية متعددة اللغات ومتعددة الوسائط الإعلامية مباشرة على صناديق الوارد للمحررين والصحفيين لتحسين عمليات الكتابة، وبناء علاقات إعلامية، ونشر بياناتهم الصحفية عبر الإنترنت لبناء الرؤية وتعزيز عملية تحسين محركات البحث الأساسية.

إن وكالة الأنباء ميديا أوتريتش، باعتبارها وكالة أنباء عالمية رائدة وصوت الشركات الآسيوية، هي شركة البيانات الصحفية الوحيدة التي تمتلك شبكة التوزيع الخاصة بها في 26 دولة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة الأمريكية، ومع شركاء في كندا وأمريكا اللاتينية والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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