ويب فونتين تطلق ندوتها الثانية على الإنتنرنت من سلسلتها عن التكنولوجيا والتجارة في الشرق الأوسط: التحديات والفرص

دبي، الإمارات العربية المتحدة،2 أيلول/سبتمبر 2021 / PRNewswire/ — ستستضيف شركة Webb Fontaine (ويب فونتين)، المزود الرائد لحلول تيسير التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث جيل من أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، ندوة عبر الإنترنت لفحص التقدم الذي تم إحرازه في قطاع التجارة والجمارك في المنطقة.

سيناقش الحدث الموسع عبر الإنترنت الذي يُنظم تحت شعار “التكنولوجيا والتجارة في الشرق الأوسط: التحديات والفرص” بالتفصيل المجالات الرئيسية التي تؤثر على هذه الصناعة البالغة الأهمية وتأثيرها على الاقتصادات الوطنية والإقليمية.

من خلال تقديم نهج متعمق واستراتيجي لهذا الموضوع بعيد المدى، ستركز الندوة عبر الإنترنت، التي ستعقد في 14 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت منطقة الخليج، على ثلاث نقاط نقاش مختارة بعناية:

· الوضع الحالي للاستيراد والتصدير في الشرق الأوسط والنمو المرتقب

· الدور الذي يجب أن تلعبه التكنولوجيا في نمو وتطور التجارة في المنطقة

· الفرص والتحديات التي تواجه التجارة في المنطقة وأهمية التكنولوجيا

الدور الذي يجب أن تلعبه التكنولوجيا في نمو وتطور التجارة في المنطقة

لقد تم تسريع الحاجة إلى دافعية أكبر نحو التحول الرقمي عبر صناعة التجارة والجمارك في المنطقة بسبب وباء كوفيد والطرق التي لا تعد ولا تحصى التي اضطرت الشركات للتكيف معها.

ما فتئت عملية التحول الرقمي تتغير وتشكل وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم. لقد أدى الوباء إلى تسريع هذه الظاهرة بطرق ومدى لم يكن من الممكن تخيله قبل عام واحد فقط. اكتسبت التجارة الرقمية، كجزء من هذه العملية، أهمية متزايدة مع توسيع الفرص للشركات والحكومات في دول الشرق الأوسط.

ستنظر الندوة عبر الويب في مدى نجاح الخدمات المتقدمة، بما في ذلك أنظمة النافذة الواحدة، بشكل كبير في تسريع العمليات الحدودية، والحفاظ على حركة التجارة الإقليمية، وتمكين الاستخدام المتزايد للتجارة الإلكترونية والفحوصات الافتراضية لتجنب تضييع الوقت في حالات عنق الزجاجة في المراكز والسماح للمعالجة السريعة للبضائع “في مكان واحد”.

الفرص والتحديات التي تواجه التجارة في المنطقة وأهمية التكنولوجيا

يستعد قطاع التجارة والجمارك للخروج بشكل أقوى من الاضطراب الناجم عن كوفيد-19، حيث تظهر البلدان والكيانات مرونة رائعة لضمان الحفاظ على خطوط الإمداد الأساسية. ستناقش الندوة عبر الإنترنت كيف يمكن للالتزام بالحلول الرقمية أن يسرع عملية التعافي ويبشر بنهج جديد وأكثر كفاءة للتجارة على نطاق إقليمي وعالمي.

من بين الموضوعات التي ستبحثها اللجنة المشاركة في الندوة عبر الإنترنت، سيكون استمرار الاستثمار في الأنظمة الرقمية والتقنيات المتقدمة ومن سيرعى، سواء داخل الصناعة أو في الحكومة، استمرار هذه الطموحات.

وقال أليون سيس، الرئيس التنفيذي لشركة ويب فونتين: “ستجمع ندوة ويب فونتين حول التكنولوجيا والرقمنة والتجارة في الشرق الأوسط” بعضًا من أكثر قادة صناعة التجارة والجمارك احترامًا والمفكرين والمبتكرين ذوي الخبرة لدراسة بعض القضايا الرئيسية التي تؤثر على القطاع في جميع أنحاء المنطقة. كان العامان الماضيان وقتًا غير مسبوق، حيث خضعت الصناعة لاضطرابات كبيرة وغالبًا ما تكون دراماتيكية ناجمة عن دافع سريع نحو الحلول الرقمية كرد فعل على وباء كوفيد-19. ستساعد الرؤى والآراء والأفكار والمشورة المقدمة خلال هذه الندوات عبر الإنترنت في إلهام وتشكيل القرارات التي سيتم استشعارها في قلب صناعتنا لسنوات قادمة “.

سيتم بث ندوة التكنولوجيا والتجارة في الشرق الأوسط عبر الإنترنت يوم 14 أيلول/سبتمبر، سجلوا على الرابط التالي: https://apo-opa.com/ webbpub2/

تشكل هذه الندوات عبر الإنترنت المحفزة للتفكير جزءًا مما يُقصد به أن تكون سلسلة أبحاث أكبر تهدف إلى تقديم رؤى مؤثرة وبالتالي السماح لأصحاب المصلحة والمستهلكين بالمشاركة في تبادل المعرفة وكذلك في تقديم استراتيجيات عمل ملموسة.

حول ويب فونتين

ويب فونتين هي شركة ذكاء اصطناعي تعيد تشكيل مستقبل التجارة. وإذ هي شركة موثوقة من قبل الحكومات على مستوى العالم، تقدم ويب فونتين حلولاً واسعة النطاق لتسريع تطوير التجارة وتحديثها. تستخدم الشركة تقنية فريدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتمكين البلدان من الظهور كدول رائدة في مستقبل التجارة.

نقل المعرفة هو في جوهر عمل ويب فونتين، وضم فريق من الخبراء الذين يعملون في جميع أنحاء العالم، وتمكين المجتمعات المحلية والحكومات.

كشركة رائدة في الصناعة لديها أكبر مراكز البحث والتطوير في الصناعة، تعمل ويب فونتين باستمرار على تطوير ممارسات التجارة الدولية التي تربط البلدان والحدود والأشخاص.

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