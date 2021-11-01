ويلثفيس تطلق منصة تداول متطورة

– يأتي الإعلان بعد إطلاق “المستشار الروبوتي” Robo-Advisor

– تقدم المنصة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة تداول سهلة الاستخدام

– تقدم المنصة التداول في الأسهم الأميركية بتكلفة منخفضة

– تقدم المنصة حل الأسهم الكسرية وسلة من الأسهم

– تقدم المنصة محافظ إسلامية حلال

, 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 دبي، الإمارات العربية المتحدة – نوفمبر2021: أعلنت شركة ويلثفيس، وهي شركة لإدارة المحافظ الاستثمارية، اليوم عن إطلاق منصتها التداولية للمستثمرين النشطين في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ستعمل الشركة في مكتبيها في الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي ودبي.

تقدم ويلثفيس خدمات استثمارية متخصصة من خلال مزيج من خيارات الاستثمار والتكنولوجيا المالية المتقدمة والخبرة البشرية المهنية. تم ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وسوق أبو ظبي العالمي (ADGM). علاوة على ذلك، فإن شراكتها الأخيرة مع مزود الاستثمار الرائد “DriveWealth” ستمكن عملاء ويلثفيس من الوصول إلى آلاف الأسهم والتداول في الولايات المتحدة بكلفة منخفضة.

توفر منصة ويلثفيس للمستثمرين والمتداولين من مختلف فئات الدخل فرصة للاستثمار والتداول في آلاف الأسهم، وهو خيار غير متاح عادةً لعملاء التجزئة، كما وتربطهم مباشرة بالسوق من خلال منصة الوسطاء التفاعلية مع DriveWealth.

المنصة سهلة الاستخدام متاحة على شكل صفحة ويب وتطبيق (على متاجر جوجل وأبل)، فتمنح عملاء التجزئة فرصة التداول بتكلفة منخفضة بدءًا من دولار واحد لكل عملية. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة القدرة على خلق المحافظ والتخطيط لها والعمل بها باستخدام أحدث التقنيات.

صرّح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويلثفيس، بلال مجبور، قائلاً: ” إنّ مهمتنا في ويلثفيس هي منح الجميع إمكانية الوصول إلى السوق المالية في كل مكان، والحرص على تقديم الأفضل لعملائنا في السوق. إنّ منصة ويلثفيس للتداول هي عبارة عن منصة مبتكرة، تسمح للعملاء الاستفادة من التداول وبناء محفظاتهم الشخصية المخصصة. في الوقت نفسه، يمكنهم التداول بمحافظهم الاستثمارية مباشرة من خلال منصتنا. نريد العمل مع البنوك التي تهتم بتقديم أفضل خدمة لعملائها “.

عن ويلثفيس

تأسست ويلثفيس في يونيو 2018، وهي عبارة عن منصة استثمار عبر الإنترنت، مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدمات الاستثمار السلبي واستثمار العوامل. تم تطوير منصة Robo-Advice الخاصة بالشركة داخليًا بواسطة فريق من المحللين الكميين ذوي الخبرة واستنادًا إلى الأبحاث الأكاديمية المتقدمة الحائزة على جائزة نوبل. تهدف ويلثفيس إلى تقديم حلول الاستثمار المؤسساتي إلى الجميع من خلال تسهيل عملية الاستثمار والتداول وتقديم خدمات التكنولوجيا المالية الحديثة لمجموعة متنوعة من المستثمرين، من دون حدّ أدنى من المعرفة المسبقة حول التداول وتقديم حل تكميلي لأي منصة تداول أخرى. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقعناwww.wealthface.com.

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